https://sputniknews.com.tr/20230117/lambrecht-yeni-silahlanmayi-frene-basarak-yurutunce-karalama-kampanyalariyla-gorevden-aldilar-1065900296.html

'Lambrecht yeni silahlanmayı frene basarak yürütünce karalama kampanyalarıyla görevden aldılar'

'Lambrecht yeni silahlanmayı frene basarak yürütünce karalama kampanyalarıyla görevden aldılar'

Yücel Özdemir’e göre Almanya'da savunma bakanı Lambrecht'in istifasında Ukrayna'ya askeri yardım ve Alman ordusunu güçlendirmeyi ağırdan aldığı için... 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T23:43+0300

2023-01-17T23:43+0300

2023-01-18T23:44+0300

eksen

almanya

ukrayna

leopard 2

christine lambrecht

yeşiller

spd

nato

olaf scholz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/12/1063605477_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_08823ba80482581cd95af3d89dfacfeb.jpg

Almanya’da Ukrayna'ya askeri yardım konusundaki tartışmalar sonunda Başbakan Olaf Scholz'un savunma bakanı Christine Lambrecht'i koltuğundan etti. Lambrecht, son olarak Leopard-2 tanklarının temini üzerinden patlak veren tartışmaların ardından sonunda istifasını sundu. Scholz yerine yine Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Boris Pistorius'u savunma bakanı olarak atandı. Pistorius, 2013 yılından bu yana Almanya’nın ilk erkek Savunma Bakanı oldu.Kadın bakan, savunma bakanlığından istifasını sunarken, kamuoyunda aylardır şahsına odaklandığını belirtip “Askerlerin ve ordudaki çok sayıda motive olmuş insanın değerli çalışmaları ön planda olmalıdır. Bu nedenle görevimden ayrılmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.Lambrecht, Ukrayna çatışmasının başında Scholz'un temkinli tutumunu sergileyerek Ukrayna'da 5 bin miğfer verileceğini duyurunca tepkileri toplamıştı. Geçen yaz aylarında oğluyla birlike askeri helikoptere binmesi, yeni yıl gecesi arkasında havai fişekler patlarken video çekmesi gibi konularda eleştiri oklarının hedefi olmuştu.Alman'ya savunma bakanlığındaki bu değişim Scholz yönetiminin ordunun modernizasyonu için 100 milyar euro'luk bir paranın ayrılması eşliğinde tartışmaların yoğunlaşmasının ardından geldi. Özellikle Ukrayna’ya silah ve askeri teçhizat yardımında Leopard-2 tankları öne çıkarken, bu konuda çelişkili açıklamalar yapılmıştı. Alman basını ordunun elindeki Leopard'ların 'çalışırlığını' sorgularken, Alman savunma sanayi de ellerini ovuşturmuş görünüyor.Almanya'daki gelişmeleri Evrensel Gazetesi Almanya temsilcisi Yücel Özdemir ile konuştuk‘Kadın bakanı yeteneksiz algısıyla itibarsızlaştırdılar'Yücel Özdemir’e göre Lambrecht’in koltuğunu yitirmesinin arkasında kimi odaklarda 'yeteneksiz' algısı yaratılarak itibarsızlaştırılması etkili oldu:"Basındaki yansımaya bakarsak, Christine Lambrecht’in başarısızlıkları sıralanıyor. Oğluyla askeri helikoptere binip kışlaya gitmesi ya da savaş Avrupası'nda yılbaşı mesajında arkasında havai fişeklerin patlaması gibi bakanı itibarsızlaştıran ve artık yetenekli olmadığı algısı yaratan bir kampaya var. Der Spigel dergisinde yer aldı, pazar günü bakanın evinde mumlar yanarak alev almış, itfaiye söndürmeye gitmiş. Yangın büyük değilmiş yine de yardım etmişler. Yani ‘Savunmadan sorumlu bir bakan oldukça yeteneksiz bir kadın’ profili çizildi. Haftalardır da bu konuda yayın yapılıyor. Kendisi de dünkü istihbaratında ‘Benim tartışmamdan ziyade ordunun çalışması anlatılsın. Onun için ben görevimden ayrılıyorum’ dedi."'Hızla silahlanma konusunda frene basarak ilerlemek istedi, karalama kampanyalarıyla görevden aldılar'Asıl meselenin Lambrecht'in Ukrayna çatışması sonrasında Alman ordusunun silahlandırılıp askeri gücünün artırılmasında ağır kalmasıyla ilgili olduğunu belirten Özdemir, bu yüzden hakkında karalama kampanyaları eşliğinde göreveden alındığı değerlendirmesinde bulundu:"Ama asıl meselenin arka planına baktığımızda Alman ordusunun silahlanması, askeri güç kapasitesinin arttırılması konusunda Lambrecht’in ağır davranması var. Yani Scholz ve savaş yanlısı ekibin hızla ordunun modernizasyonu ve Avrupa’nın önemli bir gücü haline dönüşmesi, bunun için de özellikle silah tekellerinden daha fazla silah alması önündeki engellerin kaldırılmasını istiyorlar. Lambrecht burada ağır davranıyor. Prensipte bir karşı çıkış yok ama hıslı yasal düzenlemeler, Almanya’nın askeri kapasitesi konusunda önceki dönemden kopuş konusunda ağır davrandığı net şekilde görülüyor. Bu hafta Der Spigel bu konuyu kapak yaptı. İç yazışmalarda, Lambrecht’in istenileni yerine getiren bir bakan olmadığı açık şekilde ifade ediyor. Dün istifa ettiği sırada Scholz, Ulm’a gitti ve Hensoldt isminde Almanya’nın en büyük silah tekellerinden birini ziyaret etti. Yani hızla silahlanma konusunda Lambrecht frene basarak ilerlemek istedi ve hakkında yürütülmüş olan karalama kampanyalarıyla görevden aldılar."'Pistorius tam kalıba uyan siyasetçi'Özdemir, Almanya'nın militarizmin gazlanmasına 100 milyar euro'luk fon ayırmasının milat olduğunu belirtirken, bu dönüşüme hızla uyum sağlayamayanların tasfiye edildiği görüşünde. Scholz'un Lambrecht yerine Pistorius'u atayarak aslında kısmen kamuoyuna 'sürpriz' yaptığını söyleyen Özdemir, ancak yeni bakanın Alman ordusunu güçlendirme kalıbına uygun olduğunu belirtti:"Geçen yıl 27 Şubat’ta ilk kez meclis bir pazar günü toplandı ve askeri harcamalar için 100 milyar euro'luk özel fon oluşturuldu. Alman dış politikasında yeni milat dediler. Bu yeni milatta Rusya politikası değişecek. Almanya, Batı ekseninde askeri yapılanmasını buna göre yeniden oluşturacak. Askeri olarak da Avrupa’nın lideri olacak. Aslında bir dönüm noktasını ilan ettiler. Buna hızla uyum sağlamayanlar yavaş yavaş tasfiye ediliyor. Bugün bakanlığa atanan Boris Pistorius tam bu kalıba uyan bir siyasetçi. Alman basınına ve siyasetçilerin açıklamalarına bakarsak, Pistorius sürpriz oldu. Hafta sonundan bu yana dört isim konuşuluyordu. En güçlü aday, SPD Başkanı Klingbeil olabilirdi, asker aileden geliyor. Parlamento savunma bakanlığında yer alan, müsteşar olan başka bir isim vardı. Ama kimse Pistorius’u konuşmuyordu, Scholz’un bir sürprizi oldu diyelim. Mutlaka ön görüşme olmuştur ama hem partisini hem kamuoyunu ters köşeye yatırdı."'Rusya ile eski dönem bittiği için Alman sermayesinin, devlet çıkarlarına göre hareket ediyorlar'Özdemir, Pistorius'un Rusya'ya olumlu bakan eski Başbakan Schröder'in eyaletinden olmasına rağmen artık devlet stratejisinin 'Alman sermayesinin' çıkarlarını yansıtacak şekilde belirlendiğini ve bunu herkesin alkışladığını vurguladı:"Aşağı Saksonya eyaleti aslında Schröder'in eyaleti. Eski başbakan ve Rusya ile yakın ilişkileri savunur. Oradaki SPD’nin önemli kısmının o çizgide olduğunu söyleyebiliriz. Eski dönem siyaseti bittiği için yeni dönemde belirlenen devlet stratejisi içinde Rusya tehlikesine karşı Alman ordusunun yeniden yapılandırılması söz konusu olduğu için eskiden barışa, Rusya ile iyi ilişkilere dair söylenen şeylerin miadı doldu. Şimdi tam tersine Alman sermayesinin, devletin çıkarları neyi gerektiriyorsa, ona göre hareket ediliyor. O nedenle Pistorius’un önceden ne söylediği önemli değil. Bundan sonra yapacaklarını bütün muhafazakar siyasetçiler bile alkışladı, liberal parti koalisyon ortağı, yine Yeşiller alkışladı. İç güvenlikle ilgili, çünkü eyalet İçişleri Bakanı, polisle ilgili ama orduyu tanımıyor. Neyseki ordunun başında askerliğini yapmış birisi var diyorlar."'Kabinede kadın-erkek eşitliği bozuldu'Almanya'da Lambrecht ile birlikte 'ordu dünyasına kadın elinin değmesi' şiarıyla sunulan 'kadın savunma bakanı' döneminin kapandığını da belirten Özdemir, Pistorius'un atanmasıyla Başbakan Scholz'un kabinede 8-8 cinsiyet eşitliği dengesinin de bozulduğunu anımsattı:"Böylece Almanya’da kadın savunma bakanı dönemi kapanmış oldu. Çünkü Ursula von der Leyen, ilk kadın savunma bakanıydı. Şimdi kendisi Avrupa Komisyonu başkanı, Hristiyan Demokrat bir siyasetçi. Erkeklerin dünyası orduya kadınların elinin değeceği propagandası yapılıyordu. Belki orduyu biraz yumuşatırız algısı yaratılıyordu. Şimdi Lambrecht’i gönderdiler.Scholz daha önce kabinede 8 erkek, 8 kadın olacağını ilan etmişti. Şimdi bir kadın bakan istifa edince yerine erkek bakan atandı. Acaba sekiz kriteri yerine gelir mi? Böyle bir zorunluluk yok ama bir sözdü. Bakalım kabinede yeniden başka bir erkeği görevden alıp kadın gelecek mi, bilemiyoruz. Ama çok fazla ihtimal verilmiyor. Bir erkek fazla bir kabineyi Scholz götürmeye çalışacak çünkü kısa vadede bir değişim yapmak istemiyor."‘Savaş karşıtı partiler bugün savaş tamtamları çalıyor’Özdemir, Almanya'daki Amerikan üssü Ramstein'da yapılacak toplantıya atıfta bulunurken, Ukrayna'ya tank ve ağır silahlar verilmesi konusunda Almanya'nın da istekli olduğunu belirtti. Özdemir özellikle Alman silah tekellerinin iştahına dikkat çekti:"Cuma günü Ramstein’da Amerikan ev sahipliğinde yapılacak toplantıda Ukrayna’nın panzerler ve ağır silahlarla donatılması konusunda bir görüş birliği çıkacak. Almanya da bu konuda istekli. Özellikle bu silahları yapan Alman tekelleri iştahlı. Ama hemen istediklerini veremeyiz, 2024’te ancak teslim yapılabilir diyorlar. Tankı yapıp iki ay sonra teslim edelim gibi bir şey yok. Ama '18 Puma çalışmıyor' gibi durumların bir kısmı aslında Lambrecht’e karşı kampanyanın bir parçası. ‘Orduyu güçlü şekilde donatma kapasitesine uzak bir savunma bakanı var, göreve geldiğinden bu yana orduyu modernleştirmedi, onun için panzerlerimiz yeteri kadar savaşa hazır değil’ dediler. Özellikle ‘NATO’nun Almanya’ya verdiği görevleri askeri kapasite olarak yerine getirebilecek bir ülke değildir’ algısı yaratıldı. Ama bunun için 100 milyar euro'luk bir bütçe ayrıldı ve 13 milyarı için Meclisten onay çıktı. Almanya'nın önümüzdeki dönemde hızla silahlanacağı ortada. Sovyetler dönemindeki Alman askeri kapasitesinin düzeyine ulaşmak istiyorlar. Çünkü Sovyetler yıkıldığında Almanya hem asker hem tank hem uçak sayısında aşamalı olarak azaltmaya gitmişti. Şimdi bunları hızla arttıracak. Avrupa'nın en güçlü ve modern ordusu olmaya doğru gitmek konusunda siyasi aktör olarak Scholz oldukça kararlı. Yeşiller 'savaş karşıtı' bir partiyken şimdi savaşın en büyük propagandasını yapıyor. Yeşiller, liberaller ve sosyal demokratlar toplumu da arkalarına almak için çok çaba sarfediyorlar. Özellikle gayrisafi milli hasıla içinde NATO’nun talep ettiği yüzde 2 şartını kısa sürede yerine getirmek istiyorlar. Halbuki aynı SPD, aynı Yeşiller daha önce bu şarta karşı çıkmıştı. Rusya’ya karşı barışçı bir dış politikayı savunmuşlardı. Şimdi milat değişti ve savaş tamtamları Almanya’nın da merkezinde olduğu bir süreçte Avrupa’da devam edecek."

almanya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Ceyda Karan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

Ceyda Karan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ceyda Karan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

almanya, ukrayna, leopard 2, christine lambrecht, yeşiller, spd, nato, olaf scholz