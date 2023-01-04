https://sputniknews.com.tr/20230104/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-makeyevka-saldirisinda-olen-rus-askeri-sayisi-89a-yukseldi-1065353899.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın Makeyevka saldırısında ölen Rus asker sayısı 89'a yükseldi

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın Makeyevka saldırısında ölen Rus asker sayısı 89'a yükseldi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Makeyevka kentinde düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden askerlerin sayısı... 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T01:57+0300

2023-01-04T01:57+0300

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donetsk halk cumhuriyeti

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Ukrayna ordusunun 1 Ocak gecesinde, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Makeyevka kentinde, düzenlediği füze saldırısı sonucunda hayatını kaybeden Rus asker sayısı 98'a yükseldi.Rus Silahlı Kuvvetleri Ana Askeri-Siyasi Müdürlüğü birinci başkan yardımcısı Korgeneral Sergey Sevryukov, Ukrayna askerlerinin 1 Ocak'ta düzenlediği hava saldırısının ardından Makeyevka kentinde ölen Rus asker sayısı, enkazın kaldırılmasının ardından 89'a yükseldiğini açıkladı.Sevryukov'un açıklamasına göre, Ukraynalı askerler, Rus askeri birliğinin geçici konuşlanma noktasına 6 HIMARS roketi fırlattı, hava savunma sistemleri 2 roketi durdurdu, 4 tanesinin askerlerin konuşlandırıldığı binaya isabet etti."HIMARS başlıklarının patlaması, binanın çökmesine neden oldu" diyen Korgeneral Sevryukov, "Felaketten hemen sonra, bu askeri birliğin komutan ve subayları, diğer birliklerin komutanları ve askerleri, yaralıları kurtarmak için mümkün olan tüm önlemleri aldı. İlk yardım sağlandı, yaralılar sağlık tesislerine tahliye edildi" diye konuştu.Sevryukov, "Rus ordusu, Ukrayna birliklerinin Makeyevka'yı vurduğu HIMARS fırlatıcısını karşılık ateşiyle imha etti" dedi.

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