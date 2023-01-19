https://sputniknews.com.tr/20230119/peskovdan-zelenskiye-rusya-ile-putin-var-ve-var-olacak-1065920424.html

Peskov'dan Zelenskiy'e: Rusya ile Putin var ve var olacak

Peskov'dan Zelenskiy'e: Rusya ile Putin var ve var olacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'e ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e Rusya ile Devlet Başkanı Vladimir Putin'in var olduğunun ve olacağının... 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T14:06+0300

2023-01-19T14:06+0300

2023-01-19T14:06+0300

ukrayna krizi

dmitriy peskov

vladimir putin

ukrayna

rusya

vladimir zelenskiy

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Zelenskiy'in Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'nda Rusya lideri Putin'in hayatta olduğundan şüphe ettiğini ve potansiyel müzakereleri kiminle yapacağından emin olmadığını söylemesine Kremlin'den yanıt geldi.Günlük basın toplantısında konuşan Zelenskiy, "Hem Rusya'nın hem de Putin'in günümüz Ukraynası ve Zelenskiy için büyük bir sorun olduğu anlaşılıyor. Zelenskiy, tamamen psikolojik olarak, ne Rusya'nın ne de Putin'in var olmasını isterdi, fakat Zelenskiy ve Ukrayna rejimini Rusya ile Putin'in var olduğunun ve olacağının bilincine ne kadar erken varırsa, Ukrayna gibi bir ülke için o kadar iyi olur" dedi.Rusya'nın taleplerinin er ya da geç yerine getirileceğinin altını çizen Peskov, bu nedenle söz konusu talepler ne kadar erken dikkate alınırsa, her şeyin o kadar erken sona ereceğini ve Ukrayna halkının Kiev rejiminin yol açtığı trajediden sonra kendini toparlamaya o kadar hızlı başlayabileceğini vurguladı.'Rusya'yı vurabilecek silahların tedarikinin konuşulması bile son derece tehlikeli'Batılı siyasetçilerin Ukrayna'ya en kısa sürede modern zırhlı teçhizat gönderileceği yönündeki açıklamalarını değerlendiren Peskov, "Bu, çatışmayı yepyeni bir düzeye taşımak anlamına gelecek ve küresel güvenlik ve Avrupa'nın güvenliği için iyiye işaret olmayacak" ifadelerini kullandı. "Ukrayna'ya Rusya topraklarına saldırılar düzenleme imkanı sunacak silahlar tedarik edilmesinin kabul edilebilir olup olmadığı konusundaki tartışmanın kendisi dahi son derece tehlikeli" diye devam eden Peskov, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov'un bu tartışmalara verdiği yanıtını Moskova'nın tutumunu yansıttığının altını çizdi. Antonov, Rusya ordusunun ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'ya tedarik edeceği her türlü silahı imha etmeye hazır olduğunu ve kendi topraklarına yapılan saldırıları yanıtsız bırakmayacağını vurgulamıştı.

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dmitriy peskov, vladimir putin, ukrayna, rusya, vladimir zelenskiy