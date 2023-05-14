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Türkiye, 13. cumhurbaşkanını seçiyor: Sandıklar kapandı, oy sayımı başladı
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı. Yurt dışındaki Türk vatandaşları da 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında 73 ülkedeki 151 temsilcilik ve 16 merkezde oy kullandı.
Demokrasi kahramanlarımıza seslenmek istiyorum. İmzalı son sandık tutanağı teslim edilene kadar, ne olursa olsun asla sandıkların başından ayrılmayın. Millet iradesinin tam ve doğru biçimde tecelli etmesi sizin kararlılığınıza bağlı. Göreceksiniz, yorgunluğunuza değecek. 🫶🏼