https://sputniknews.com.tr/20230515/hudaparli-uc-isim-vekilligi-garantiledi-1071103963.html

HÜDAPAR'lı üç isim vekilliği garantiledi

HÜDAPAR'lı üç isim vekilliği garantiledi

AK Parti listelerinden aday olan dört HÜDAPAR’lı isimden Zekeriya Yapıcıoğlu, Şehzade Demir ve Faruk Dinç kesin olmayan sonuçlara göre milletvekilliğini... 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T04:24+0300

2023-05-15T04:24+0300

2023-05-15T04:24+0300

2023 türkiye seçimleri

ak parti

zekeriya yapıcıoğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103332/74/1033327458_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e4337bf2dbda6f60c840ca68b06cecbc.jpg

AK Parti'nin ittifak ortaklarından HÜDAPAR’ın dört adayından üçü, saat 02.57’deki resmi olmayan verilere göre AK Parti listelerinden TBMM’ye girdi.ÜDAPAR'ın dört adayı arasından Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul’dan, Genel Sekreter Şehzade Demir Gaziantep’ten ve Diyarbakır İl Başkanı ve GİK üyesi Faruk Dinç Mersin’den AK Parti listelerinden milletvekili seçildi.Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı ise, AK Parti'den Batman ikinci sıra adaylığında gerekli oyu alamayarak TBMM'ye giremedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ak parti, zekeriya yapıcıoğlu