https://sputniknews.com.tr/20230515/hudaparli-uc-isim-vekilligi-garantiledi-1071103963.html
HÜDAPAR'lı üç isim vekilliği garantiledi
HÜDAPAR'lı üç isim vekilliği garantiledi
AK Parti listelerinden aday olan dört HÜDAPAR’lı isimden Zekeriya Yapıcıoğlu, Şehzade Demir ve Faruk Dinç kesin olmayan sonuçlara göre milletvekilliğini... 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T04:24+0300
2023-05-15T04:24+0300
2023-05-15T04:24+0300
2023 türkiye seçimleri
ak parti
zekeriya yapıcıoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103332/74/1033327458_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e4337bf2dbda6f60c840ca68b06cecbc.jpg
AK Parti'nin ittifak ortaklarından HÜDAPAR’ın dört adayından üçü, saat 02.57’deki resmi olmayan verilere göre AK Parti listelerinden TBMM’ye girdi.ÜDAPAR'ın dört adayı arasından Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul’dan, Genel Sekreter Şehzade Demir Gaziantep’ten ve Diyarbakır İl Başkanı ve GİK üyesi Faruk Dinç Mersin’den AK Parti listelerinden milletvekili seçildi.Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı ise, AK Parti'den Batman ikinci sıra adaylığında gerekli oyu alamayarak TBMM'ye giremedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103332/74/1033327458_90:0:1290:900_1920x0_80_0_0_150eb5006d8ce2320527123efd275e72.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ak parti, zekeriya yapıcıoğlu
ak parti, zekeriya yapıcıoğlu
HÜDAPAR'lı üç isim vekilliği garantiledi
Abone ol
AK Parti listelerinden aday olan dört HÜDAPAR’lı isimden Zekeriya Yapıcıoğlu, Şehzade Demir ve Faruk Dinç kesin olmayan sonuçlara göre milletvekilliğini garantiledi.
AK Parti'nin ittifak ortaklarından HÜDAPAR’ın dört adayından üçü, saat 02.57’deki resmi olmayan verilere göre AK Parti listelerinden TBMM’ye girdi.
ÜDAPAR'ın dört adayı arasından Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul’dan, Genel Sekreter Şehzade Demir Gaziantep’ten ve Diyarbakır İl Başkanı ve GİK üyesi Faruk Dinç Mersin’den AK Parti listelerinden milletvekili seçildi.
Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı ise, AK Parti'den Batman ikinci sıra adaylığında gerekli oyu alamayarak TBMM'ye giremedi.