Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz

Bir seçim daha alnının akıyla tamamlanmıştır. Geleneksel balkon konuşmamızı şimdiden yapalım dedik. Bütün bu maratonun neticesini bu akşam sizlerle yaşıyoruz. Birileri mutfakta, biz de balkonda. Bir seçim daha alnının akıyla tamamlanmıştır. Geleneksel balkon konuşmamızı şimdiden yapalım dedik. Bütün bu maratonun neticesini bu akşam sizlerle yaşıyoruz. Birileri mutfakta, biz de balkonda.

Kazanan, seçim tablolarının göstereceği rakamların ötesinde tartışmasız bir şekilde ülkemiz, milletimiz olmuştur. Kazanan, seçim tablolarının göstereceği rakamların ötesinde tartışmasız bir şekilde ülkemiz, milletimiz olmuştur.

Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden birini yaşadık. Kayda değer hiçbir üzücü hadise yaşanmadan bu seçimi tamamladık. Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden birini yaşadık. Kayda değer hiçbir üzücü hadise yaşanmadan bu seçimi tamamladık.

En yakın rakibimize 2 milyon 600 civarında fark attık. Kesin sonuçlarla birlikte bu rakamın çok daha yükseleceğine inanıyorum. En yakın rakibimize 2 milyon 600 civarında fark attık. Kesin sonuçlarla birlikte bu rakamın çok daha yükseleceğine inanıyorum.

TBMM üyeliği seçimleri, mevcut tabloyla bile Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu kazanmasıyla neticelenmiştir. TBMM üyeliği seçimleri, mevcut tabloyla bile Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu kazanmasıyla neticelenmiştir.

Yüzde 50'nin üzerinde bir oy oranıyla bu turu bitireceğimize inanıyoruz. Yüzde 50'nin üzerinde bir oy oranıyla bu turu bitireceğimize inanıyoruz.

Biz teröristlerle kolkola olmadık. Biz Selo'yla beraber olmadık. Biz cezaevi kapılarını kırarak bebek katilini dışarı salacağız diyenlerle olmadık. Biz kandilden talimat alanlarla beraber olmadık. Biz talimatı sadece rabbimizden alırız. Biz teröristlerle kolkola olmadık. Biz Selo'yla beraber olmadık. Biz cezaevi kapılarını kırarak bebek katilini dışarı salacağız diyenlerle olmadık. Biz kandilden talimat alanlarla beraber olmadık. Biz talimatı sadece rabbimizden alırız.