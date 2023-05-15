Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz
02:04 15.05.2023 (güncellendi: 02:33 15.05.2023)
© AA Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yaptı
© AA
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Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz" dedi.
14 Mayıs seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Bir seçim daha alnının akıyla tamamlanmıştır. Geleneksel balkon konuşmamızı şimdiden yapalım dedik. Bütün bu maratonun neticesini bu akşam sizlerle yaşıyoruz. Birileri mutfakta, biz de balkonda.
Kazanan, seçim tablolarının göstereceği rakamların ötesinde tartışmasız bir şekilde ülkemiz, milletimiz olmuştur.
Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden birini yaşadık. Kayda değer hiçbir üzücü hadise yaşanmadan bu seçimi tamamladık.
En yakın rakibimize 2 milyon 600 civarında fark attık. Kesin sonuçlarla birlikte bu rakamın çok daha yükseleceğine inanıyorum.
TBMM üyeliği seçimleri, mevcut tabloyla bile Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu kazanmasıyla neticelenmiştir.
Yüzde 50'nin üzerinde bir oy oranıyla bu turu bitireceğimize inanıyoruz.
Biz teröristlerle kolkola olmadık. Biz Selo'yla beraber olmadık. Biz cezaevi kapılarını kırarak bebek katilini dışarı salacağız diyenlerle olmadık. Biz kandilden talimat alanlarla beraber olmadık. Biz talimatı sadece rabbimizden alırız.
Şayet milletimiz tercihini seçimin ikinci tura kalmasından yana yaptıysa onun da başımızın üstünde yeri var.