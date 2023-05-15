https://sputniknews.com.tr/20230515/tip-mevcut-verilere-gore-4-vekil-cikardi-1071103836.html

TİP, mevcut verilere göre 4 vekil çıkardı

TİP, mevcut verilere göre 4 vekil çıkardı

TİP adayları Can Atalay, Sera Kadıgil, Erkan Baş ve Ahmet Şık, milletvekili olmaya hak kazandı. 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T03:52+0300

2023-05-15T03:52+0300

2023-05-15T03:52+0300

2023 türkiye seçimleri

türkiye işçi partisi (tip)

sera kadıgil

erkan baş

ahmet şık

can atalay

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Anadolu Ajansı’nın aktardığı verilere göre Atalay yüzde 8.7 oyla Meclis’e girerken, TİP, İstanbul’dan da üç milletvekili çıkardı.İstanbul 3. bölge adayı TİP Genel Başkanı Erkan Baş yüzde 2.47; 2. bölge adayı Ahmet Şık yüzde 3.07 ve 1. bölge adayı Sera Kadıgil yüzde 2.55 oyla tekrar milletvekili seçildi.Öte yandan TİP Muğla Milletvekili Adayı Mehmet Aslantuğ ve İzmir Milletvekili Adayı İrfan Değirmenci Meclis’e giremeyen isimlerden oldu.TİP, milletvekili adayı Barış Atay'ın Hatay'daki yerini Can Atalay'a bırakıp aday olduğu Antalya'dan da vekil çıkaramadı.

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Sputnik Türkiye

türkiye işçi partisi (tip), sera kadıgil, erkan baş, ahmet şık, can atalay