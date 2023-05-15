https://sputniknews.com.tr/20230515/tip-mevcut-verilere-gore-4-vekil-cikardi-1071103836.html
TİP, mevcut verilere göre 4 vekil çıkardı
TİP, mevcut verilere göre 4 vekil çıkardı
TİP adayları Can Atalay, Sera Kadıgil, Erkan Baş ve Ahmet Şık, milletvekili olmaya hak kazandı. 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T03:52+0300
2023-05-15T03:52+0300
2023-05-15T03:52+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye işçi partisi (tip)
sera kadıgil
erkan baş
ahmet şık
can atalay
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Anadolu Ajansı’nın aktardığı verilere göre Atalay yüzde 8.7 oyla Meclis’e girerken, TİP, İstanbul’dan da üç milletvekili çıkardı.İstanbul 3. bölge adayı TİP Genel Başkanı Erkan Baş yüzde 2.47; 2. bölge adayı Ahmet Şık yüzde 3.07 ve 1. bölge adayı Sera Kadıgil yüzde 2.55 oyla tekrar milletvekili seçildi.Öte yandan TİP Muğla Milletvekili Adayı Mehmet Aslantuğ ve İzmir Milletvekili Adayı İrfan Değirmenci Meclis’e giremeyen isimlerden oldu.TİP, milletvekili adayı Barış Atay'ın Hatay'daki yerini Can Atalay'a bırakıp aday olduğu Antalya'dan da vekil çıkaramadı.
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türkiye işçi partisi (tip), sera kadıgil, erkan baş, ahmet şık, can atalay
türkiye işçi partisi (tip), sera kadıgil, erkan baş, ahmet şık, can atalay
TİP, mevcut verilere göre 4 vekil çıkardı
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TİP adayları Can Atalay, Sera Kadıgil, Erkan Baş ve Ahmet Şık, milletvekili olmaya hak kazandı.
Anadolu Ajansı’nın aktardığı verilere göre Atalay yüzde 8.7 oyla Meclis’e girerken, TİP, İstanbul’dan da üç milletvekili çıkardı.
İstanbul 3. bölge adayı TİP Genel Başkanı Erkan Baş yüzde 2.47; 2. bölge adayı Ahmet Şık yüzde 3.07 ve 1. bölge adayı Sera Kadıgil yüzde 2.55 oyla tekrar milletvekili seçildi.
Öte yandan TİP Muğla Milletvekili Adayı Mehmet Aslantuğ ve İzmir Milletvekili Adayı İrfan Değirmenci Meclis’e giremeyen isimlerden oldu.
TİP, milletvekili adayı Barış Atay'ın Hatay'daki yerini Can Atalay'a bırakıp aday olduğu Antalya'dan da vekil çıkaramadı.