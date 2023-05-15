https://sputniknews.com.tr/20230515/sinan-ogan-aciklama-yapiyor-1071103500.html
Sinan Oğan: Önümüzdeki günlerde yol haritamızı belirleyeceğiz
Sinan Oğan: Önümüzdeki günlerde yol haritamızı belirleyeceğiz
Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan "Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde ATA İttifakı Genel Başkanları ve tabanımızla görüşmeler yapacağım. Buna göre de bir netice... 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T03:37+0300
2023-05-15T03:37+0300
2023-05-15T03:50+0300
sinan oğan
2023 türkiye seçimleri
seçim
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ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Oğan yaptığı basın açıklamasında şunları ifade etti:"Zor şartlarda seçim çalışması yürüttük ve bugün Türkiye’deki seçim sonuçlarını doğrudan etkileyecek bir noktaya geldik. Bunu kendi adımıza başarı olarak görüyorum. Aslında bizim beklediğimiz oy daha da üstteydi ancak Türkiye’deki seçim şartları malum. Bununla ilgili değerlendirmemi daha sonra yapacağım.Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde hızlı bir şekilde ATA İttifakı Genel Başkanları ve tabanımızla görüşmeler yapacağım. Buna göre de bir netice belirleyeceğiz. Bu neticenin durumuna göre de yol haritamızı ortaya çıkaracağız. Ondan sonra da önümüzdeki 14 günlük süre içerisinde biz de üzerimize düşeni yapacağız. Milletimiz müsterih olsun.Türkiye’yi asla bir krize düşmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu seçim göstermiştir ki bu seçimin en istikrarlı davranını biz olduk. Bu seçim sürecini en doğru yöneten biz olduk ve tutunduğumuz tavırla da seçim sonuçlarını doğrudan etkiledik ve değiştirdik."
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sinan oğan, seçim
Sinan Oğan: Önümüzdeki günlerde yol haritamızı belirleyeceğiz
03:37 15.05.2023 (güncellendi: 03:50 15.05.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan "Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde ATA İttifakı Genel Başkanları ve tabanımızla görüşmeler yapacağım. Buna göre de bir netice belirleyeceğiz. Bu neticenin durumuna göre de yol haritamızı ortaya çıkaracağız. Ondan sonra da önümüzdeki 14 günlük süre içerisinde biz de üzerimize düşeni yapacağız" açıklamasında bulundu.
ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Oğan yaptığı basın açıklamasında şunları ifade etti:
"Zor şartlarda seçim çalışması yürüttük ve bugün Türkiye’deki seçim sonuçlarını doğrudan etkileyecek bir noktaya geldik. Bunu kendi adımıza başarı olarak görüyorum. Aslında bizim beklediğimiz oy daha da üstteydi ancak Türkiye’deki seçim şartları malum. Bununla ilgili değerlendirmemi daha sonra yapacağım.
Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde hızlı bir şekilde ATA İttifakı Genel Başkanları ve tabanımızla görüşmeler yapacağım. Buna göre de bir netice belirleyeceğiz. Bu neticenin durumuna göre de yol haritamızı ortaya çıkaracağız. Ondan sonra da önümüzdeki 14 günlük süre içerisinde biz de üzerimize düşeni yapacağız. Milletimiz müsterih olsun.
Türkiye’yi asla bir krize düşmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu seçim göstermiştir ki bu seçimin en istikrarlı davranını biz olduk. Bu seçim sürecini en doğru yöneten biz olduk ve tutunduğumuz tavırla da seçim sonuçlarını doğrudan etkiledik ve değiştirdik."