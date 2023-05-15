https://sputniknews.com.tr/20230515/sinan-oganda-alman-der-spiegele-tepki-bunu-nereden-uydurdunuz-1071102922.html
Sinan Oğan'da Alman Der Spiegel'e tepki: Bunu nereden uydurdunuz?
Sinan Oğan'da Alman Der Spiegel'e tepki: Bunu nereden uydurdunuz?
ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Alman Der Spiegel dergisinin kendisiyle yaptığı söyleşideki ifadelerini çarpıtmasına tepki gösterdi. 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T03:22+0300
2023-05-15T03:22+0300
2023-05-15T03:22+0300
2023 türkiye seçimleri
sinan oğan
der spiegel
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Spiegel, Oğan'ın "Kılıçdaroğlu'nu ancak HDP siyasi sistemden dışlanırsa destekleyeceğim" ifadelerini kullandığını iddia etti.Oğan ise, Twitter hesabından "Hayırdır Der Spiegel, size verdiğim röportajda Türk basınına dediğimiz genel şartlardan farklı bir şey demedik. Bunu nereden uydurdunuz?" ifadelerini kullandı.
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sinan oğan, der spiegel
Sinan Oğan'da Alman Der Spiegel'e tepki: Bunu nereden uydurdunuz?
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ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Alman Der Spiegel dergisinin kendisiyle yaptığı söyleşideki ifadelerini çarpıtmasına tepki gösterdi.
Spiegel, Oğan'ın "Kılıçdaroğlu'nu ancak HDP siyasi sistemden dışlanırsa destekleyeceğim" ifadelerini kullandığını iddia etti.
Oğan ise, Twitter hesabından "Hayırdır Der Spiegel, size verdiğim röportajda Türk basınına dediğimiz genel şartlardan farklı bir şey demedik. Bunu nereden uydurdunuz?" ifadelerini kullandı.