https://sputniknews.com.tr/20230515/sinan-oganda-alman-der-spiegele-tepki-bunu-nereden-uydurdunuz-1071102922.html

Sinan Oğan'da Alman Der Spiegel'e tepki: Bunu nereden uydurdunuz?

Sinan Oğan'da Alman Der Spiegel'e tepki: Bunu nereden uydurdunuz?

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Alman Der Spiegel dergisinin kendisiyle yaptığı söyleşideki ifadelerini çarpıtmasına tepki gösterdi. 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T03:22+0300

2023-05-15T03:22+0300

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2023 türkiye seçimleri

sinan oğan

der spiegel

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Spiegel, Oğan'ın "Kılıçdaroğlu'nu ancak HDP siyasi sistemden dışlanırsa destekleyeceğim" ifadelerini kullandığını iddia etti.Oğan ise, Twitter hesabından "Hayırdır Der Spiegel, size verdiğim röportajda Türk basınına dediğimiz genel şartlardan farklı bir şey demedik. Bunu nereden uydurdunuz?" ifadelerini kullandı.

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