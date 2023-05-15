https://sputniknews.com.tr/20230515/cengiz-candar-mecliste-hasan-cemal-secilemedi-1071105144.html
Cengiz Çandar Meclis'te, Hasan Cemal seçilemedi
Cengiz Çandar Meclis'te, Hasan Cemal seçilemedi
Yeşil Sol Parti'den milletvekili adayı olan gazetecilerden Cengiz Çandar Meclis'e girmeye hak kazandı. Hasan Cemal ise seçilemedi. 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T05:45+0300
2023-05-15T05:45+0300
2023-05-15T05:45+0300
2023 türkiye seçimleri
cengiz çandar
hasan cemal
yeşil sol parti
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2016 yılından bu yana İsveç'te bulunan gazeteci-yazar Cengiz Çandar, Yeşil Sol Parti tarafından Diyarbakır 3. sıradan, gazeteci Hasan Cemal ise İstanbul 2. Bölge 3. sıradan milletvekili adayı gösterildi.Seçim sonuçlarına göre Cengiz Çandar milletvekili olmaya hak kazanırken, Hasan Cemal ise seçilemedi.
https://sputniknews.com.tr/20230515/tip-mevcut-verilere-gore-4-vekil-cikardi-1071103836.html
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cengiz çandar, hasan cemal, yeşil sol parti
cengiz çandar, hasan cemal, yeşil sol parti
Cengiz Çandar Meclis'te, Hasan Cemal seçilemedi
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Yeşil Sol Parti'den milletvekili adayı olan gazetecilerden Cengiz Çandar Meclis'e girmeye hak kazandı. Hasan Cemal ise seçilemedi.
2016 yılından bu yana İsveç'te bulunan gazeteci-yazar Cengiz Çandar, Yeşil Sol Parti tarafından Diyarbakır 3. sıradan, gazeteci Hasan Cemal ise İstanbul 2. Bölge 3. sıradan milletvekili adayı gösterildi.
Seçim sonuçlarına göre Cengiz Çandar milletvekili olmaya hak kazanırken, Hasan Cemal ise seçilemedi.