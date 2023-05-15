https://sputniknews.com.tr/20230515/sarigul-erzincanda-kilicdaroglundan-daha-fazla-oy-aldi-1071100817.html
Sarıgül Erzincan'da Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla oy aldı
Sarıgül Erzincan'da Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla oy aldı
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün CHP listelerinden aday gösterilmesi şehirdeki seçim sonuçlarına duyulan ilgiyi de artırdı. Şu anki... 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T01:59+0300
2023-05-15T01:59+0300
2023-05-15T02:01+0300
2023 türkiye seçimleri
mustafa sarıgül
chp
türkiye değişim partisi (tdp)
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin Erzincan birinci sırada Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ü aday göstermesi şehirdeki seçim sonuçlarına dönük merakı artırdı.24 Haziran 2018 seçimlerinde AK Parti yüzde 44.71 oy oranıyla şehirde 2'de 2 yapmıştı. CHP yüzde 25.66'lık oy oranına rağmen vekil çıkaramamıştı.14 Mayıs seçimlerinde 21:40 itibariyle ve AA'nın geçtiği verilere göre Erzincan'da CHP adayı Mustafa Sarıgül vekil seçiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230515/kilicdaroglu-basin-toplantisi-duzenliyor-1071098634.html
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mustafa sarıgül, chp, türkiye değişim partisi (tdp)
mustafa sarıgül, chp, türkiye değişim partisi (tdp)
Sarıgül Erzincan'da Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla oy aldı
01:59 15.05.2023 (güncellendi: 02:01 15.05.2023) Abone ol
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün CHP listelerinden aday gösterilmesi şehirdeki seçim sonuçlarına duyulan ilgiyi de artırdı. Şu anki sonuçlara göre Sarıgül seçiliyor.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Erzincan birinci sırada Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ü aday göstermesi şehirdeki seçim sonuçlarına dönük merakı artırdı.
24 Haziran 2018 seçimlerinde AK Parti yüzde 44.71 oy oranıyla şehirde 2'de 2 yapmıştı. CHP yüzde 25.66'lık oy oranına rağmen vekil çıkaramamıştı.
14 Mayıs seçimlerinde 21:40 itibariyle ve AA'nın geçtiği verilere göre Erzincan'da CHP adayı Mustafa Sarıgül vekil seçiliyor.