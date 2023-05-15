Destici: Büyük Birlik Partisi Cumhurbaşkanımızın yanında durmaya ve onu desteklemeye devam edecektir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Ukrayna’ya verdiği HIMARS roketatarlarına Rus engeli
06:30
1 dk
ÖZEL HABER
DSÖ: Kovid-19’un kökünü kazımak neredeyse imkansız
06:45
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Varşova Paktı Kuruluşunun Yıldönümü
07:01
3 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Adı müzik tarihine geçti
07:15
5 dk
ÖZEL HABER
AB ülkelerinden sonra Ukrayna’ya bir yasak da Moldova’dan
07:30
1 dk
ÖZEL HABER
Eski CIA analisti McGovern: Zelenskiy yalan söylüyor
07:40
1 dk
ÖZEL HABER
Çin’den ŞİÖ üyesi diğer ülkelere: Renkli devrim kışkırtmalarına direnmeliyiz
07:50
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna 24 bini çocuk 126 bin kişiyi mağdur etti
08:01
2 dk
ÖZEL HABER
Rus yazar Prilepin’e saldırıda, Ukrayna itirafı
08:10
4 dk
ÖZEL HABER
AK Parti’li vekil Çonkar’dan ABD’ye S-400 çıkışı: Egemenliğe müdahale boyutu var
08:20
5 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’da memurların maaşlarını Dünya Bankası ödedi
08:40
2 dk
ÖZEL HABER
Saldırıya uğrayan Rus yazar: İlk kez 2017’de öğrendim
08:50
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’dan Moldova’ya tehdit
09:01
2 dk
ÖZEL HABER
Henry Kissinger: Çin’in barış girişimi her şeyi yerine oturacak
09:15
2 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Nazilerin yerinde bugün ABD var
09:30
7 dk
ÖZEL HABER
Hollandali sirket Rusya’dan hastane ekipmani almaya devam edecegiz
10:01
1 dk
ÖZEL HABER
Elon Musk’tan WhatsApp uyarisi
10:15
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı MacGregor: Rusya ile ilişkilerimizin düşmanca olması gerektiği fikrini reddediyorum
10:29
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna gizli servisleri terör saldirilari için Rus gençlere para ödüyor
10:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nin zafer gününe katilan eski Alman Basbakani gündem oldu
13:15
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Disisleri Bakani Ukrayna’ya tüm silahlari verdik
13:25
2 dk
ÖZEL HABER
Pakistan eski Basbakani Imran Han Dünyadaki eski güç dagilimi degisecek
13:37
3 dk
ÖZEL HABER
Nazizme karşı zafer kazanan Sovyet askerlerinin mezarına çiçek yasağı
13:44
3 dk
ÖZEL HABER
2011 yilindan beri ilk defa iki ülkenin disisleri bakanlari bir araya geldi
13:53
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Güney Afrika’dan ABD’ye Rusya yalanlaması
14:13
1 dk
ÖZEL HABER
İran: Türkiye’nin de bulunduğu 18 dost ülkeyle ortak serbest ekonomik bölgeler oluşturacağız
14:24
2 dk
ÖZEL HABER
Siyaset bilimcisi Ontikov: Dört ülke, ABD’nin bölgedeki hegemonyasına karşı ortak cephe oluşturabilir
14:36
2 dk
ÖZEL HABER
Yunanistan Komünist Partisi lideri: Rusya'ya uygulanan ambargo bizi engelliyor
14:45
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Adı müzik tarihine geçti
14:51
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
4 dk
HABERLER
Haber Bülteni
18:30
4 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’da memurların maaşlarını Dünya Bankası ödedi
18:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
3 dk
ÖZEL HABER
Saldırıya uğrayan Rus yazar: İlk kez 2017’de öğrendim
19:16
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’dan Moldova’ya tehdit
19:30
2 dk
ÖZEL HABER
Henry Kissinger: Çin’in barış girişimi her şeyi yerine oturacak
19:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
4 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Nazilerin yerinde bugün ABD var
20:16
7 dk
ÖZEL HABER
Hollandali sirket Rusya’dan hastane ekipmani almaya devam edecegiz
20:30
1 dk
ÖZEL HABER
Elon Musk’tan WhatsApp uyarisi
20:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
4 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı MacGregor: Rusya ile ilişkilerimizin düşmanca olması gerektiği fikrini reddediyorum
21:15
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna gizli servisleri terör saldirilari için Rus gençlere para ödüyor
21:30
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nin zafer gününe katilan eski Alman Basbakani gündem oldu
21:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
3 dk
ÖZEL HABER
ABD Disisleri Bakani Ukrayna’ya tüm silahlari verdik
22:10
2 dk
ÖZEL HABER
Pakistan eski Basbakani Imran Han Dünyadaki eski güç dagilimi degisecek
22:20
3 dk
ÖZEL HABER
Nazizme karşı zafer kazanan Sovyet askerlerinin mezarına çiçek yasağı
22:31
3 dk
ÖZEL HABER
2011 yilindan beri ilk defa iki ülkenin disisleri bakanlari bir araya geldi
22:46
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
ÖZEL HABER
Güney Afrika’dan ABD’ye Rusya yalanlaması
23:09
1 dk
ÖZEL HABER
İran: Türkiye’nin de bulunduğu 18 dost ülkeyle ortak serbest ekonomik bölgeler oluşturacağız
23:15
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:01
18 dk
SEÇİM ÖZEL
Radyo Sputnik Seçim Özel
00:20
190 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:03
117 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230515/destici-buyuk-birlik-partisi-cumhurbaskanimizin-yaninda-durmaya-ve-onu-desteklemeye-devam-edecektir-1071104116.html
Destici: Büyük Birlik Partisi Cumhurbaşkanımızın yanında durmaya ve onu desteklemeye devam edecektir
Destici: Büyük Birlik Partisi Cumhurbaşkanımızın yanında durmaya ve onu desteklemeye devam edecektir
BBP Genel Başkanı Destici "Büyük Birlik Partisi, tüm kadroları ve gücüyle Cumhurbaşkanı adayımız ve Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında... 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T04:37+0300
2023-05-15T04:38+0300
mustafa destici
2023 türkiye seçimleri
cumhur ittifakı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0f/1071104232_0:129:2878:1748_1920x0_80_0_0_a97555df77d3dc1c8b1bdb2fd850633a.jpg
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 50'ye yakın oy aldığını belirterek, "Beklentimiz, yurt dışı oyların sayımlarının tamamlanmasıyla yüzde 50'nin üzerine çıkarak seçimi ilk turda kazanmasıdır" dedi.Destici, parti olarak ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini, buna karşın milletin takdirinin bu şekilde gerçekleştiğini bildirdi.Seçimlerin sonuçlanmak üzere olduğuna işaret eden Destici, şunları kaydetti:Seçimin ikinci tura kalma ihtimaline de değinen Destici, "Şayet böyle bir sonuç olursa Büyük Birlik Partisi, tüm kadroları ve gücüyle Cumhurbaşkanı adayımız ve Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durmaya ve onu desteklemeye devam edecektir." diye konuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0f/1071104232_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_f451cb1e8b8faead967841392fe59d3f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mustafa destici, cumhur ittifakı
mustafa destici, cumhur ittifakı

Destici: Büyük Birlik Partisi Cumhurbaşkanımızın yanında durmaya ve onu desteklemeye devam edecektir

04:37 15.05.2023 (güncellendi: 04:38 15.05.2023)
© AAMustafa Destici
Mustafa Destici - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2023
© AA
Abone olTelegram
BBP Genel Başkanı Destici "Büyük Birlik Partisi, tüm kadroları ve gücüyle Cumhurbaşkanı adayımız ve Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durmaya ve onu desteklemeye devam edecektir" diye konuştu.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 50'ye yakın oy aldığını belirterek, "Beklentimiz, yurt dışı oyların sayımlarının tamamlanmasıyla yüzde 50'nin üzerine çıkarak seçimi ilk turda kazanmasıdır" dedi.
Destici, parti olarak ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini, buna karşın milletin takdirinin bu şekilde gerçekleştiğini bildirdi.
Seçimlerin sonuçlanmak üzere olduğuna işaret eden Destici, şunları kaydetti:
"Büyük Birlik Partisi olarak, en son amblemimizle katıldığımız 2015 Kasım seçimlerine göre oyumuzu yüzde 100 artırmış bulunsak da bu bizim hedefimizin ve beklentilerimizin altında kaldı. Bunun sebeplerini de elbette ki Merkez Karar ve Yönetim Kurulumuzda, divanımızda, il başkanlarımızla, bütün kurullarımızla değerlendireceğiz. Seçimin milletvekili ayağıyla ilgili bizi sevindiren gelişme, içinde bulunduğumuz Cumhur İttifakı'mızın Mecliste çoğunluğu kazanmış olmasıdır. Bu sebeple Cumhur İttifakı'mızı ve Mecliste temsil edecek olan Cumhur İttifakı partilerimizi ve milletvekillerimizi tebrik ediyorum. Seçimin ikinci ayağı olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'mızın ve bizim Cumhurbaşkanı adayımız, mevcut Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 50'ye yakın oy almıştır. Beklentimiz, yurt dışı oyların sayımlarının tamamlanmasıyla inşallah yüzde 50'nin üzerine çıkarak seçimi ilk turda kazanmasıdır."
Seçimin ikinci tura kalma ihtimaline de değinen Destici, "Şayet böyle bir sonuç olursa Büyük Birlik Partisi, tüm kadroları ve gücüyle Cumhurbaşkanı adayımız ve Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durmaya ve onu desteklemeye devam edecektir." diye konuştu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала