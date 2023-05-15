https://sputniknews.com.tr/20230515/mehmet-aslantug-meclise-giremedi-1071100929.html
Mehmet Aslantuğ Meclis’e giremedi
Mehmet Aslantuğ Meclis’e giremedi
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş’ın teklifi üzerine Muğla birinci sıradan milletvekili adayı olan Mehmet Aslantuğ, TBMM'ye giremedi. 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T02:01+0300
2023-05-15T02:01+0300
2023-05-15T02:02+0300
2023 türkiye seçimleri
mehmet aslantuğ
türkiye işçi partisi (tip)
seçim
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Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Muğla milletvekili adayı olanı oyuncu Mehmet Aslantuğ, Meclis’e giremedi. Anadolu Ajansı’nın aktardığı son verilere göre Muğla’da açılan sandık oranı yüzde 99,22. Bu tabloya göre yüzde 5,55 oy alan Mehmet Aslantuğ, TBMM'de yer alamadı.Aslantuğ, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın teklifi üzerine Muğla birinci sıradan milletvekili adayı olmuştu.
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mehmet aslantuğ, türkiye işçi partisi (tip), seçim
mehmet aslantuğ, türkiye işçi partisi (tip), seçim
Mehmet Aslantuğ Meclis’e giremedi
02:01 15.05.2023 (güncellendi: 02:02 15.05.2023) Abone ol
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş’ın teklifi üzerine Muğla birinci sıradan milletvekili adayı olan Mehmet Aslantuğ, TBMM'ye giremedi.
Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Muğla milletvekili adayı olanı oyuncu Mehmet Aslantuğ, Meclis’e giremedi.
Anadolu Ajansı’nın aktardığı son verilere göre Muğla’da açılan sandık oranı yüzde 99,22. Bu tabloya göre yüzde 5,55 oy alan Mehmet Aslantuğ, TBMM'de yer alamadı.
Aslantuğ, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın teklifi üzerine Muğla birinci sıradan milletvekili adayı olmuştu.