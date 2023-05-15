https://sputniknews.com.tr/20230515/bbp-lideri-destici-vekil-secilemedi-1071101619.html

BBP lideri Destici vekil seçilemedi

BBP lideri Destici vekil seçilemedi

Cumhur İttifakı içinden ayrı liste ile seçime katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, aday olduğu İstanbul 1. Bölge'de yüzde 1 oy aldı ve milletvekili... 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T02:19+0300

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2023 türkiye seçimleri

büyük birlik partisi (bbp)

mustafa destici

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28. Dönem Milletvekili seçiminde, Anadolu Ajansı'nın verilerine göre AK Parti 14, CHP 12, İYİ Parti 3, Yeşil Sol Parti 2, MHP 2 ve TİP 1 milletvekili çıkardı.Seçime Cumhur İttifakı çatısı altında ayrı listeyle giren Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ise aday olduğu İstanbul 1. Bölge'de yüzde 1 oy aldı ve Meclis dışında kaldı.BBP, İstanbul 1. Bölge'de toplam 33 bin 539 bin oy aldı.

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büyük birlik partisi (bbp), mustafa destici