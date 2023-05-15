https://sputniknews.com.tr/20230515/bbp-lideri-destici-vekil-secilemedi-1071101619.html
BBP lideri Destici vekil seçilemedi
BBP lideri Destici vekil seçilemedi
Cumhur İttifakı içinden ayrı liste ile seçime katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, aday olduğu İstanbul 1. Bölge'de yüzde 1 oy aldı ve milletvekili... 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T02:19+0300
2023-05-15T02:19+0300
2023-05-15T02:19+0300
2023 türkiye seçimleri
büyük birlik partisi (bbp)
mustafa destici
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28. Dönem Milletvekili seçiminde, Anadolu Ajansı'nın verilerine göre AK Parti 14, CHP 12, İYİ Parti 3, Yeşil Sol Parti 2, MHP 2 ve TİP 1 milletvekili çıkardı.Seçime Cumhur İttifakı çatısı altında ayrı listeyle giren Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ise aday olduğu İstanbul 1. Bölge'de yüzde 1 oy aldı ve Meclis dışında kaldı.BBP, İstanbul 1. Bölge'de toplam 33 bin 539 bin oy aldı.
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büyük birlik partisi (bbp), mustafa destici
büyük birlik partisi (bbp), mustafa destici
BBP lideri Destici vekil seçilemedi
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Cumhur İttifakı içinden ayrı liste ile seçime katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, aday olduğu İstanbul 1. Bölge'de yüzde 1 oy aldı ve milletvekili seçilemedi.
28. Dönem Milletvekili seçiminde, Anadolu Ajansı'nın verilerine göre AK Parti 14, CHP 12, İYİ Parti 3, Yeşil Sol Parti 2, MHP 2 ve TİP 1 milletvekili çıkardı.
Seçime Cumhur İttifakı çatısı altında ayrı listeyle giren Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ise aday olduğu İstanbul 1. Bölge'de yüzde 1 oy aldı ve Meclis dışında kaldı.
BBP, İstanbul 1. Bölge'de toplam 33 bin 539 bin oy aldı.