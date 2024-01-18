https://sputniknews.com.tr/20240118/ak-parti-adaylarini-acikliyor-ankara-ve-izmir-adaylari-bekleniyor-1079782402.html

Erdoğan, aday tanıtımında konuşuyor: Hedefimiz muhalefetteki şehirleri, belediyecilikle tanıştırmak

Erdoğan, aday tanıtımında konuşuyor: Hedefimiz muhalefetteki şehirleri, belediyecilikle tanıştırmak

AK Parti'de gözler, ikinci aday tanıtım toplantısına çevrildi. Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 48 ilin belediye başkan adayı bugün açıklanacak... 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T13:59+0300

2024-01-18T13:59+0300

2024-01-18T14:35+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

ak parti

belediye

ankara

turgut altınok

izmir

izmir büyükşehir belediye başkanlığı

izmir büyükşehir belediyesi

ankara büyükşehir belediyesi

recep tayyip erdoğan

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AK Parti'de ikinci aday tanıtım toplantısı bugün gerçekleşiyor.AK Parti, 7 Ocak’ta İstanbul’da düzenlenen ilk programda 26 ilin belediye başkan adaylarını tanıtmıştı. Ankara’daki ikinci aday tanıtım toplantısında 17 büyükşehir ve 31 ilin adayı açıklanacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıdaki konuşmasında şunları söyledi: Seçim beyannamesi 30 Ocak'taAK Parti'nin yerel seçim beyannamesi, 30 Ocak'ta düzenlenecek ayrı bir programla açıklanacak.Beyannamede; aralarında kültürel belediyecilik, sosyal belediyecilik ile güvenli ve dirençli şehirlerin de bulunduğu 8 başlık olması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20240118/ak-partinin-ankara-adayi-bugun-aciklanacak-turgut-altinok-icin-belediye-onunde-hazirlik-yapildi-1079768014.html

https://sputniknews.com.tr/20240105/turgut-altinok-kimdir-1079350621.html

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