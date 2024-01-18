Türkiye
Erdoğan, aday tanıtımında konuşuyor: Hedefimiz muhalefetteki şehirleri, belediyecilikle tanıştırmak
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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240118/ak-parti-adaylarini-acikliyor-ankara-ve-izmir-adaylari-bekleniyor-1079782402.html
Erdoğan, aday tanıtımında konuşuyor: Hedefimiz muhalefetteki şehirleri, belediyecilikle tanıştırmak
Erdoğan, aday tanıtımında konuşuyor: Hedefimiz muhalefetteki şehirleri, belediyecilikle tanıştırmak
AK Parti'de gözler, ikinci aday tanıtım toplantısına çevrildi. Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 48 ilin belediye başkan adayı bugün açıklanacak... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T13:59+0300
2024-01-18T14:35+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
ak parti
belediye
ankara
turgut altınok
izmir
izmir büyükşehir belediye başkanlığı
izmir büyükşehir belediyesi
ankara büyükşehir belediyesi
recep tayyip erdoğan
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AK Parti'de ikinci aday tanıtım toplantısı bugün gerçekleşiyor.AK Parti, 7 Ocak’ta İstanbul’da düzenlenen ilk programda 26 ilin belediye başkan adaylarını tanıtmıştı. Ankara’daki ikinci aday tanıtım toplantısında 17 büyükşehir ve 31 ilin adayı açıklanacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıdaki konuşmasında şunları söyledi: Seçim beyannamesi 30 Ocak'taAK Parti'nin yerel seçim beyannamesi, 30 Ocak'ta düzenlenecek ayrı bir programla açıklanacak.Beyannamede; aralarında kültürel belediyecilik, sosyal belediyecilik ile güvenli ve dirençli şehirlerin de bulunduğu 8 başlık olması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240118/ak-partinin-ankara-adayi-bugun-aciklanacak-turgut-altinok-icin-belediye-onunde-hazirlik-yapildi-1079768014.html
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ak parti, belediye, ankara, turgut altınok, izmir, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, izmir büyükşehir belediyesi, ankara büyükşehir belediyesi, recep tayyip erdoğan

Erdoğan, aday tanıtımında konuşuyor: Hedefimiz muhalefetteki şehirleri, belediyecilikle tanıştırmak

13:59 18.01.2024 (güncellendi: 14:35 18.01.2024)
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Ayrıntılar geliyor
AK Parti'de gözler, ikinci aday tanıtım toplantısına çevrildi. Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 48 ilin belediye başkan adayı bugün açıklanacak. Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, İzmir'de ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın adının açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
AK Parti'de ikinci aday tanıtım toplantısı bugün gerçekleşiyor.
AK Parti, 7 Ocak’ta İstanbul’da düzenlenen ilk programda 26 ilin belediye başkan adaylarını tanıtmıştı. Ankara’daki ikinci aday tanıtım toplantısında 17 büyükşehir ve 31 ilin adayı açıklanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıdaki konuşmasında şunları söyledi:
Hedefimiz muhalefetin elindeki şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tanıştırmak.
Cumartesi gününden itibaren ilçe adaylarımızın da tanıtımını yapacağız.
Seçim beyannamesi 30 Ocak'ta açıklanacak.
Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP'nin adaylarını destekleyeceğimiz 7 vilayetimiz dışındaki tüm büyükşehir ve il belediye başkan adaylarımızı ilan ediyoruz.
Biz asla şehirlere hiçbir şey vermedikleri halde çeşitli sembollerin arkasına saklanarak koltuklarını koruma derdine düşenlerden olmadık olmayacağız.
Türkiye'nin artık tehditlerle, sinsi oyunlarla hizaya getirilecek bir ülke olmadığını er veya geç öğrenecekler, bunu bir asır önce olduğu gibi öğreteceğiz
Milletimize karşı en küçük bir yanlışı olanın yeri AK Parti değildir.
Teröristan projelerini bozduk.
CHP emperyalistlerin koçbaşı durumundadır.
Özgür efendi iradesini terör örgütü temsilcilerine teslim etti.
CHP'nin, bölücü terör örgütünün güdümünden çıkamadığı için meşruiyet krizi yaşayan DEM'lilerle yaptığı işbirliği, kirli oyunun en son sahnesidir. Kandil uzantılarına kırmızı halılar serip, Türk bayraklarını, Atatürk resimlerini ortadan kaldırarak, işbirliklerini aleni hale getirdiler.
Özgür efendiyi vesayetten kurtarıp özgürleştireceğiz.
Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partinin tabutuna son çiviyi, kurultay kürsüsünden teröristlere selam gönderip, bölücülerle işbirliği yaparak Özgür efendi çaktı.
AK Parti’nin Ankara adayı bugün açıklanacak: Turgut Altınok için belediye önünde hazırlık yapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
AK Parti’nin Ankara adayı bugün açıklanacak: Turgut Altınok için belediye önünde hazırlık yapıldı
09:23

Seçim beyannamesi 30 Ocak'ta

AK Parti'nin yerel seçim beyannamesi, 30 Ocak'ta düzenlenecek ayrı bir programla açıklanacak.
Beyannamede; aralarında kültürel belediyecilik, sosyal belediyecilik ile güvenli ve dirençli şehirlerin de bulunduğu 8 başlık olması bekleniyor.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Turgut Altınok kimdir?
5 Ocak, 11:59
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