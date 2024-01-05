https://sputniknews.com.tr/20240105/turgut-altinok-kimdir-1079350621.html

Turgut Altınok kimdir?

Turgut Altınok kimdir?

Turgut Altınok, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer alıyor. Keçiören Belediye Başkanı olan Turgut Altınok'un... 05.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-05T11:59+0300

2024-01-05T11:59+0300

2024-01-05T11:59+0300

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Turgut Altınok, 1962 yılında Ankara’nın Bala ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulu'nda, ortaöğrenimini Keçiören Kalaba Lisesi'nde tamamladı. Yükseköğrenimini uluslararası hukuk alanında yapan Altınok, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi tarafından 'Fahri Doktora' unvanına layık görüldü. Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi'nde ders verme yetkisiyle 'profesör' oldu.Asıl mesleği avukatlık olan Altınok'un siyasi hayatı, Ülkü Ocakları'nda başladı. 25 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Keçiören İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Altınok, daha sonra MÇP Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. 12 Eylül Darbesi’nden sonra 28 yaşında, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı oldu. 1994 yerel seçimlerinde MHP’den, 1999 yerel seçimlerinde ise Fazilet Partisi’nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Altınok, kuruluş aşamasında içerisinde bulunduğu AK Parti’den 2004 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçilirken, 31 Mart 2019’da yapılan son yerel seçimlerde yeniden Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.

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