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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240105/turgut-altinok-kimdir-1079350621.html
Turgut Altınok kimdir?
Turgut Altınok kimdir?
Turgut Altınok, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer alıyor. Keçiören Belediye Başkanı olan Turgut Altınok'un... 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T11:59+0300
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turgut altınok
2024 türkiye yerel seçimleri
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31 mart yerel seçimleri
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ankara büyükşehir belediyesi
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Turgut Altınok, 1962 yılında Ankara’nın Bala ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulu'nda, ortaöğrenimini Keçiören Kalaba Lisesi'nde tamamladı. Yükseköğrenimini uluslararası hukuk alanında yapan Altınok, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi tarafından 'Fahri Doktora' unvanına layık görüldü. Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi'nde ders verme yetkisiyle 'profesör' oldu.Asıl mesleği avukatlık olan Altınok'un siyasi hayatı, Ülkü Ocakları'nda başladı. 25 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Keçiören İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Altınok, daha sonra MÇP Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. 12 Eylül Darbesi’nden sonra 28 yaşında, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı oldu. 1994 yerel seçimlerinde MHP’den, 1999 yerel seçimlerinde ise Fazilet Partisi’nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Altınok, kuruluş aşamasında içerisinde bulunduğu AK Parti’den 2004 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçilirken, 31 Mart 2019’da yapılan son yerel seçimlerde yeniden Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.
https://sputniknews.com.tr/20240105/fatih-portakal-canli-yayinda-ak-partinin-istanbul-ankara-ve-izmir-adaylari-icin-isim-verdi-1079342524.html
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turgut altınok kimdir, keçiören belediye başkanı turgut altınok kimdir, turgut altınok hangi görevlerde bulundu, turgut altınok kariyeri, turgut altınok hangi partili, turgut altınok abb adayı, turgut altınok aday olacak mı, turgut altınok kaç yaşında, turgut altınok nereli, turgut altınok eşi, turgut altınok çocukları, turgut altınok özel hayatı, turgut altınok ak parti, turgut altınok akp, turgut altınok ankara büyükşehir belediye başkanı adayı mı

Turgut Altınok kimdir?

11:59 05.01.2024
© AAKeçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
© AA
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Turgut Altınok, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer alıyor. Keçiören Belediye Başkanı olan Turgut Altınok'un hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Turgut Altınok kimdir, hangi partinin üyesidir?
Turgut Altınok, 1962 yılında Ankara’nın Bala ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulu'nda, ortaöğrenimini Keçiören Kalaba Lisesi'nde tamamladı. Yükseköğrenimini uluslararası hukuk alanında yapan Altınok, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi tarafından 'Fahri Doktora' unvanına layık görüldü. Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi'nde ders verme yetkisiyle 'profesör' oldu.
Asıl mesleği avukatlık olan Altınok'un siyasi hayatı, Ülkü Ocakları'nda başladı. 25 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Keçiören İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Altınok, daha sonra MÇP Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. 12 Eylül Darbesi’nden sonra 28 yaşında, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı oldu. 1994 yerel seçimlerinde MHP’den, 1999 yerel seçimlerinde ise Fazilet Partisi’nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Altınok, kuruluş aşamasında içerisinde bulunduğu AK Parti’den 2004 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçilirken, 31 Mart 2019’da yapılan son yerel seçimlerde yeniden Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.
Fatih Portakal - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Fatih Portakal canlı yayında AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları için isim verdi
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