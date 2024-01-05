https://sputniknews.com.tr/20240105/fatih-portakal-canli-yayinda-ak-partinin-istanbul-ankara-ve-izmir-adaylari-icin-isim-verdi-1079342524.html

Fatih Portakal canlı yayında AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları için isim verdi

Fatih Portakal canlı yayında AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları için isim verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ve Ankara adaylarını Pazar günü açıklayacaklarını duyurmuştu. Konuyla ilgili... 05.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-05T06:53+0300

2024-01-05T06:53+0300

2024-01-05T06:53+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

aday

izmir

izmir büyükşehir belediye başkanlığı

istanbul

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb) bilim danışma kurulu

ankara

ankara büyükşehir belediyesi

mansur yavaş

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31 Mart'taki yerel seçimler öncesinde AK Parti'nin büyükşehirlerde kimleri aday göstereceği merak ediliyor. Sözcü TV'de ana haber bültenini sunan Fatih Portakal ise canlı yayında 'çok net ifadelerle' AK Parti'nin 3 büyükşehirde adaylarının kimler olacağı iddiasını açıkladı.AK Parti'nin İBB adayı kim olur?"AK Parti'nin adayları artık netleşti" gibi diyen Portakal, "AK Parti'nin İstanbul adayı Ali Yerlikaya. Yüzde 90" ifadelerini kullandı.Ankara ve İzmir için sürpriz isimlerCHP'nin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da ise Mansur Yavaş'ı yeniden aday yapacağının kesinleşmesinin ardından gözler AK Parti'nin büyükşehir adaylarına çevrilmiş fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ve Ankara adaylarını 7 Ocak Pazar günü açıklayacaklarını duyurmuştu. Başkent adayı için tahminini de "Ankara'da Turgut Altınok kesin gibi" diyerek açıklayan Portakal, İzmir adayı için ise şunları ifade etti:

https://sputniknews.com.tr/20240104/ak-parti-sozcusu-celikten-beklenen-tarih-aciklamasi-geldi-istanbul-ve-ankara-adayi-kim-olacak-1079311497.html

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