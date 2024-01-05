https://sputniknews.com.tr/20240105/fatih-portakal-canli-yayinda-ak-partinin-istanbul-ankara-ve-izmir-adaylari-icin-isim-verdi-1079342524.html
Fatih Portakal canlı yayında AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları için isim verdi
Fatih Portakal canlı yayında AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları için isim verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ve Ankara adaylarını Pazar günü açıklayacaklarını duyurmuştu. Konuyla ilgili... 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T06:53+0300
2024-01-05T06:53+0300
2024-01-05T06:53+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
aday
izmir
izmir büyükşehir belediye başkanlığı
istanbul
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb) bilim danışma kurulu
ankara
ankara büyükşehir belediyesi
mansur yavaş
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31 Mart'taki yerel seçimler öncesinde AK Parti'nin büyükşehirlerde kimleri aday göstereceği merak ediliyor. Sözcü TV'de ana haber bültenini sunan Fatih Portakal ise canlı yayında 'çok net ifadelerle' AK Parti'nin 3 büyükşehirde adaylarının kimler olacağı iddiasını açıkladı.AK Parti'nin İBB adayı kim olur?"AK Parti'nin adayları artık netleşti" gibi diyen Portakal, "AK Parti'nin İstanbul adayı Ali Yerlikaya. Yüzde 90" ifadelerini kullandı.Ankara ve İzmir için sürpriz isimlerCHP'nin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da ise Mansur Yavaş'ı yeniden aday yapacağının kesinleşmesinin ardından gözler AK Parti'nin büyükşehir adaylarına çevrilmiş fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ve Ankara adaylarını 7 Ocak Pazar günü açıklayacaklarını duyurmuştu. Başkent adayı için tahminini de "Ankara'da Turgut Altınok kesin gibi" diyerek açıklayan Portakal, İzmir adayı için ise şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20240104/ak-parti-sozcusu-celikten-beklenen-tarih-aciklamasi-geldi-istanbul-ve-ankara-adayi-kim-olacak-1079311497.html
izmir
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ankara
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aday, izmir, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, istanbul, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb) bilim danışma kurulu, ankara, ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, seçim, yerel seçim, fatih portakal, ali yerlikaya, mehmet muharrem kasapoğlu, turgut altınok
Fatih Portakal canlı yayında AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları için isim verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ve Ankara adaylarını Pazar günü açıklayacaklarını duyurmuştu. Konuyla ilgili Fatih Portakal'dan "Artık netleşti gibi" diyerek bir isim iddiası geldi.
31 Mart'taki yerel seçimler öncesinde AK Parti'nin büyükşehirlerde kimleri aday göstereceği merak ediliyor. Sözcü TV'de ana haber bültenini sunan Fatih Portakal ise canlı yayında 'çok net ifadelerle' AK Parti'nin 3 büyükşehirde adaylarının kimler olacağı iddiasını açıkladı.
AK Parti'nin İBB adayı kim olur?
"AK Parti'nin adayları artık netleşti" gibi diyen Portakal, "AK Parti'nin İstanbul adayı Ali Yerlikaya. Yüzde 90" ifadelerini kullandı.
Ankara ve İzmir için sürpriz isimler
CHP'nin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da ise Mansur Yavaş'ı yeniden aday yapacağının kesinleşmesinin ardından gözler AK Parti'nin büyükşehir adaylarına çevrilmiş fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ve Ankara adaylarını 7 Ocak Pazar günü açıklayacaklarını duyurmuştu. Başkent adayı için tahminini de "Ankara'da Turgut Altınok kesin gibi" diyerek açıklayan Portakal, İzmir adayı için ise şunları ifade etti:
"Eski Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir'den aday gösterilecek. Kendisi bir önceki dönemde İzmir'den milletvekiliydi. Ancak CHP'nin adayı Tunç Soyer olursa başka bir aday çıkartacaklar"