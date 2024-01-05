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https://sputniknews.com.tr/20240105/memura-seyyanen-zamda-yeni-tutar-belli-oldu-hangi-formuller-masada-1079343227.html
Seyyanen zamda yeni tutar belli oldu: Hangi formüller masada?
Seyyanen zamda yeni tutar belli oldu: Hangi formüller masada?
Yeni maaşları belli olan memur ve emekliler seyyanen artış olup olmadığını yakından takip ediyor. Memurlara 2023 yılı temmuz ayında 8 bin 77 TL seyyanen zam... 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T07:29+0300
2024-01-05T07:45+0300
ekonomi
seyyanen zam
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Memur maaş zammı oranı Ocak 2024 için belli oldu. 6 aylık memur enflasyon farkı ve yüzde 15 toplu sözleşme zammı ile Ocak-Haziran döneminde memurun zam oranı yüzde 49.25 olarak hesaplandı. Yüzde 49.25’lik zammın ardından Temmuz 2023 döneminde memurlara yapılan 8 bin 77 TL'lik seyyanen zammın devam edip etmeyeceği merak edilmeye başlandı. Seyyanen zam, 15.965 gösterge rakamı ile memur katsayısının çarpımı sonucunda hesaplanıyor. Temmuz-aralık döneminde 15.965 gösterge rakamı ile 0.509839 maaş katsayısı çarpımı sonucu 8.139 lira seyyanen zam ödendi. Damga vergisi kesildikten sonra da görevdeki memurlara yılsonuna kadar 8 bin 77 lira ödeniyor. Seyyanen zam 2024 yılında ne kadar olacak?2024-2025 yılları için mali ve sosyal hakların belirlendiği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi’ne göre 1 Ocak-30 Haziran 2024 arasında aylık katsayı 0.586266 olarak belirlendi. Yeni senenin başında seyyanen zam tutarı 9 bin 360 liraya çıkacak ki, bu da yüzde 15 artış anlamına geliyor.Toplu sözleşme zammı 2024 yılı için ne kadar?Memurlara 2024 yılının ilk 6 ayı için yüzde 15 toplu sözleşme zammı verilmişti. Memur maaşlarına gelen zamla birlikte birçok maaş ve ücrette değişiklik yaşandı. Engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı da bu değişikliklerden etkilendi.Seyyanen zam kalıcı olacakHabertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, seyyanen zam düzenlemesi kamu görevlilerinin özlük haklarına ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 'Ek Madde 40' eklenerek yapıldı. Söz konusu madde uyarınca, kanunda sayılan kamu görevlilerine her ay (15.965) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılıyor. Bu ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor. Hürriyet yazarı Noyan Doğan ise şu ifadeleri kullandı:Seyyanen zam 2024 yılında ne kadar olacak?Temmuz ayındaki maaş katsayısına göre ilave ödeme (seyyanen zam) tutarı brüt 8 bin 139 TL’ye karşılık geliyor. Bu tutardan 62 TL damga vergisi kesildikten sonra net 8 bin 77 TL ödeniyor. Ocak ayından itibaren ise seyyanen zam tutarı brüt 12 bin 147 TL’ye çıkacak. Bundan 92 TL damga vergisi kesilecek. Net olarak 12 bin 55 TL olarak ödenecek.Memur maaşı hesaplaması nasıl yapılacak?Memurların ocak ayında alacakları maaşları hesaplanırken, ana maaşları yüzde 49.25 oranında artırılacak. Artırılan bu tutarlara 12 bin 055 TL ilave edilecek.Memurlar emekli oluncaya kadar her 6 ayda bir artırılan seyyanen zammı almaya devam edecekler. Ancak, bu ilave ödeme emekli aylıklarına yansımayacak. Bu nedenle memurların çalışırken aldıkları maaş ile emekli olduklarında aldıkları aylık arasında uçurum artacak. Memur sendikaları, uçurumun kapatılabilmesi için seyyanen zammın emekli memur aylıklarına da yansıtılmasını istiyorlar.Seyyanen zam ne demek?Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır.
https://sputniknews.com.tr/20240104/ogretmen-ek-ders-ucreti-ne-zaman-yatacak-1079316213.html
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seyyanen zam ne demek, seyyanen zam ne kadar, seyyanen zam artacak mı, seyyanen zam dahil mi, seyyanen zam hesaplama, seyyanen zam 2024, seyyanen zam devam edecek mi, seyyanen zam gelecek mi, seyyanen zamma zam gelecek mi
seyyanen zam ne demek, seyyanen zam ne kadar, seyyanen zam artacak mı, seyyanen zam dahil mi, seyyanen zam hesaplama, seyyanen zam 2024, seyyanen zam devam edecek mi, seyyanen zam gelecek mi, seyyanen zamma zam gelecek mi

Seyyanen zamda yeni tutar belli oldu: Hangi formüller masada?

07:29 05.01.2024 (güncellendi: 07:45 05.01.2024)
© AAEYT
EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
© AA
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Yeni maaşları belli olan memur ve emekliler seyyanen artış olup olmadığını yakından takip ediyor. Memurlara 2023 yılı temmuz ayında 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılmıştı. Peki, seyyanen zam 2024 yılında devam edecek mi? Memur maaşı hesaplaması nasıl yapılacak?
Memur maaş zammı oranı Ocak 2024 için belli oldu. 6 aylık memur enflasyon farkı ve yüzde 15 toplu sözleşme zammı ile Ocak-Haziran döneminde memurun zam oranı yüzde 49.25 olarak hesaplandı. Yüzde 49.25’lik zammın ardından Temmuz 2023 döneminde memurlara yapılan 8 bin 77 TL'lik seyyanen zammın devam edip etmeyeceği merak edilmeye başlandı.
Seyyanen zam, 15.965 gösterge rakamı ile memur katsayısının çarpımı sonucunda hesaplanıyor. Temmuz-aralık döneminde 15.965 gösterge rakamı ile 0.509839 maaş katsayısı çarpımı sonucu 8.139 lira seyyanen zam ödendi. Damga vergisi kesildikten sonra da görevdeki memurlara yılsonuna kadar 8 bin 77 lira ödeniyor.

Seyyanen zam 2024 yılında ne kadar olacak?

2024-2025 yılları için mali ve sosyal hakların belirlendiği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi’ne göre 1 Ocak-30 Haziran 2024 arasında aylık katsayı 0.586266 olarak belirlendi. Yeni senenin başında seyyanen zam tutarı 9 bin 360 liraya çıkacak ki, bu da yüzde 15 artış anlamına geliyor.

Toplu sözleşme zammı 2024 yılı için ne kadar?

Memurlara 2024 yılının ilk 6 ayı için yüzde 15 toplu sözleşme zammı verilmişti. Memur maaşlarına gelen zamla birlikte birçok maaş ve ücrette değişiklik yaşandı. Engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı da bu değişikliklerden etkilendi.

Seyyanen zam kalıcı olacak

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, seyyanen zam düzenlemesi kamu görevlilerinin özlük haklarına ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 'Ek Madde 40' eklenerek yapıldı. Söz konusu madde uyarınca, kanunda sayılan kamu görevlilerine her ay (15.965) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılıyor. Bu ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor. Hürriyet yazarı Noyan Doğan ise şu ifadeleri kullandı:
"Yasa sonrası da memurlar geçen temmuz ayında önce toplu sözleşmeden kaynaklı zam, üzerine enflasyon farkından kaynaklı artış ile birlikte yüzde 17.5 zam aldılar. Zamlı maaşların üzerine de 8 bin 77 lira seyyanen zam eklendi. Seyyanen zam ilave ücret olarak ödendi. Bu ne anlama geliyor? İkramiye hesabında, tazminatta, döner sermaye ödemelerinde dikkate alınmayacak; ilave ücret olarak ödenmeye devam edecek."

Seyyanen zam 2024 yılında ne kadar olacak?

Temmuz ayındaki maaş katsayısına göre ilave ödeme (seyyanen zam) tutarı brüt 8 bin 139 TL’ye karşılık geliyor. Bu tutardan 62 TL damga vergisi kesildikten sonra net 8 bin 77 TL ödeniyor. Ocak ayından itibaren ise seyyanen zam tutarı brüt 12 bin 147 TL’ye çıkacak. Bundan 92 TL damga vergisi kesilecek. Net olarak 12 bin 55 TL olarak ödenecek.

Memur maaşı hesaplaması nasıl yapılacak?

Memurların ocak ayında alacakları maaşları hesaplanırken, ana maaşları yüzde 49.25 oranında artırılacak. Artırılan bu tutarlara 12 bin 055 TL ilave edilecek.
Memurlar emekli oluncaya kadar her 6 ayda bir artırılan seyyanen zammı almaya devam edecekler. Ancak, bu ilave ödeme emekli aylıklarına yansımayacak. Bu nedenle memurların çalışırken aldıkları maaş ile emekli olduklarında aldıkları aylık arasında uçurum artacak. Memur sendikaları, uçurumun kapatılabilmesi için seyyanen zammın emekli memur aylıklarına da yansıtılmasını istiyorlar.

Seyyanen zam ne demek?

Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır.
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