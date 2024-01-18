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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240118/-zeynel-abidin-beyazgul-kimdir-1079762224.html
Zeynel Abidin Beyazgül kimdir?
Zeynel Abidin Beyazgül kimdir?
Yerel seçimler çalışmaları fiilen başladı. AK Parti’nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı merak ediliyor. AK Parti'nin Şanlıurfa... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T01:07+0300
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2024 türkiye yerel seçimleri
şanlıurfa
şanlıurfa büyükşehir belediyesi
ak parti
seçim
ortak aday
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Zeynel Abidin Beyazgül 1957 Şanlıurfa doğdu. İlk-orta ve lise eğitimimi Şanlıurfa’da tamamlayan Beyazgül, daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezun oldu. Serbest avukat olarak görev yaptıktan sonra, 1996 yılında noterlik mesleğine başladı. Viranşehir 1., Adıyaman 3., Adıyaman 1., Malatya 2. ve Şanlıurfa 5. noterliği görevlerini yürüten Beyazgül, 2011-2012 yılları arasında Malatya Noter Odası Başkanlığı 2012-2014 yılları arasında ise Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi görevlerinde bulundu.Zeynel Abidin Beyazgül ne zaman siyasete başladı_Beyazgül, 1976 Yılında MTTB Yönetim Kurulu Üyesi olarak ilk siyasi çalışmalara başladı. 1987 Şanlıurfa Refah Partisi İl Başkan Yardımcısı, 1991 MGV Şanlıurfa Başkanı, 1986 Şanlıurfa Refah Partisi 2.Sıra Milletvekili adayı, 1981 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenci Başkanı, 1984 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunlar Başkanı, 1994 Refah Partisi Bursa Nilüfer İlçe Başkan Yardımcısı, 2009 AK Parti SKM Başkanı, 2004 Şanlıurfa AK Parti Merkez İlçe Başkanı 2015-2018 Şanlıurfa AK Parti İl Başkanı olarak görev yaptı.Evli ve üç çocuk babası olan Beyazgül, 2018 yılında yapılan Genel seçimlerde aday olabilmek için Şanlıurfa İl Başkanlığından istifa etti.31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı olarak 516.202 oy alarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.
https://sputniknews.com.tr/20240117/fatih-mehmet-kocaispir-kimdir-1079725801.html
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zeynel abidin beyazgül kimdir? zeynel abidin beyazgül ne okudu? zeynel abidin beyazgül nereli? zeynel abidin beyazgül hangi partinin adayı? şanlıurfa'da belediye başkanı kim? şanlıurfa belediye başkanı nereli?
zeynel abidin beyazgül kimdir? zeynel abidin beyazgül ne okudu? zeynel abidin beyazgül nereli? zeynel abidin beyazgül hangi partinin adayı? şanlıurfa'da belediye başkanı kim? şanlıurfa belediye başkanı nereli?

Zeynel Abidin Beyazgül kimdir?

01:07 18.01.2024 (güncellendi: 01:08 18.01.2024)
© AA / XŞanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
© AA / X
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Yerel seçimler çalışmaları fiilen başladı. AK Parti’nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı merak ediliyor. AK Parti'nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayının mevcut Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün olduğu iddia edildi. Zeynel Abidin Beyazgül kimdir?
Zeynel Abidin Beyazgül 1957 Şanlıurfa doğdu.
İlk-orta ve lise eğitimimi Şanlıurfa’da tamamlayan Beyazgül, daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezun oldu. Serbest avukat olarak görev yaptıktan sonra, 1996 yılında noterlik mesleğine başladı.
Viranşehir 1., Adıyaman 3., Adıyaman 1., Malatya 2. ve Şanlıurfa 5. noterliği görevlerini yürüten Beyazgül, 2011-2012 yılları arasında Malatya Noter Odası Başkanlığı 2012-2014 yılları arasında ise Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi görevlerinde bulundu.

Zeynel Abidin Beyazgül ne zaman siyasete başladı_

Beyazgül, 1976 Yılında MTTB Yönetim Kurulu Üyesi olarak ilk siyasi çalışmalara başladı. 1987 Şanlıurfa Refah Partisi İl Başkan Yardımcısı, 1991 MGV Şanlıurfa Başkanı, 1986 Şanlıurfa Refah Partisi 2.Sıra Milletvekili adayı, 1981 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenci Başkanı, 1984 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunlar Başkanı, 1994 Refah Partisi Bursa Nilüfer İlçe Başkan Yardımcısı, 2009 AK Parti SKM Başkanı, 2004 Şanlıurfa AK Parti Merkez İlçe Başkanı 2015-2018 Şanlıurfa AK Parti İl Başkanı olarak görev yaptı.
Evli ve üç çocuk babası olan Beyazgül, 2018 yılında yapılan Genel seçimlerde aday olabilmek için Şanlıurfa İl Başkanlığından istifa etti.
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı olarak 516.202 oy alarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.
Adana Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
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Fatih Mehmet Kocaispir kimdir?
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