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Fatih Mehmet Kocaispir kimdir?
Fatih Mehmet Kocaispir kimdir?
31 Mart 2024'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için seçim dönemi ve seçim takvimi çalışmaları fiilen başladı. Seçimler yaklaşırken, birçok belediye... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğan Fatih Mehmet Kocaispir, 1993 yılında Kadirli İmam-Hatip Lisesi’nden mezun oldu.Fatih Mehmet Kocaispir ne okudu?1975 doğumlu Kocaispir, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1998 yılında mezun oldu. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yönetim ve Organizasyon dalında yüksek lisans yapan Kocaispir, avukatlık stajını tamamladıktan sonra 2000 yılından bu yana Adana Barosuna serbest avukat olarak kayıtlıdır.Adalet Bakanlığı nezdinde resmi arabulucu olan Kocaispir, ayrıca, Yumurtalık’ta geliştirilen, enerji sektöründeki en büyük özel sektör yatırımlarından biri olan Doğu Akdeniz Petrol Rafinerisi Projesinde koordinatör olarak görev üstlendi. Ceyhan–Yumurtalık Bölgesinde enerji-stratejik yatırımların geliştirilmesinde; sorunlar, çözüm önerileri ve yönetim modelleri ve ayrıca; Bürokrasi Kavramı, Küreselleşme ve Bürokrasi, Türk Bürokrasisinin Özgün Yapısı ile ilgili çalışmaları vardır.Hukuk ve Değişim Derneği Adana İl Temsilciliği başta olmak üzere, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan Kocaispir, evli ve 3 çocuk babasıdır.Fatih Mehmet Kocaispir hangi partiden siyasete başladı?Fatih Mehmet Kocaispir, AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Kurucu MKYK üyeliği ve Adana Gençlik Kolları kurucu İl Başkanlığı, 2004 yerel seçimlerinde Seyhan/Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak seçilen Kocaispir, aynı dönemde Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği görevinde bulundu. Kocaispir, 2019 seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı olarak Adana Yüreğir Belediye Başkanı olarak seçildi.
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fatih mehmet kocaispir ne iş yapıyor? fatih mehmet kocaispir hangi fakülteden mezun? fatih mehmet kocaispir ne okudu? fatih mehmet kocaispir nereli? fatih mehmet kocaispir nerenin belediye başkanı
fatih mehmet kocaispir ne iş yapıyor? fatih mehmet kocaispir hangi fakülteden mezun? fatih mehmet kocaispir ne okudu? fatih mehmet kocaispir nereli? fatih mehmet kocaispir nerenin belediye başkanı

Fatih Mehmet Kocaispir kimdir?

00:16 17.01.2024
© Yüreğir BelediyesiAdana Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir
Adana Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
© Yüreğir Belediyesi
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31 Mart 2024'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için seçim dönemi ve seçim takvimi çalışmaları fiilen başladı. Seçimler yaklaşırken, birçok belediye başkanı ve adaya dair ayrıntı merak ediliyor. Bunlardan biri de AK Parti Adana Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir oldu. Fatih Mehmet Kocaispir kimdir?
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğan Fatih Mehmet Kocaispir, 1993 yılında Kadirli İmam-Hatip Lisesi’nden mezun oldu.

Fatih Mehmet Kocaispir ne okudu?

1975 doğumlu Kocaispir, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1998 yılında mezun oldu. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yönetim ve Organizasyon dalında yüksek lisans yapan Kocaispir, avukatlık stajını tamamladıktan sonra 2000 yılından bu yana Adana Barosuna serbest avukat olarak kayıtlıdır.
Adalet Bakanlığı nezdinde resmi arabulucu olan Kocaispir, ayrıca, Yumurtalık’ta geliştirilen, enerji sektöründeki en büyük özel sektör yatırımlarından biri olan Doğu Akdeniz Petrol Rafinerisi Projesinde koordinatör olarak görev üstlendi. Ceyhan–Yumurtalık Bölgesinde enerji-stratejik yatırımların geliştirilmesinde; sorunlar, çözüm önerileri ve yönetim modelleri ve ayrıca; Bürokrasi Kavramı, Küreselleşme ve Bürokrasi, Türk Bürokrasisinin Özgün Yapısı ile ilgili çalışmaları vardır.
Hukuk ve Değişim Derneği Adana İl Temsilciliği başta olmak üzere, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan Kocaispir, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Fatih Mehmet Kocaispir hangi partiden siyasete başladı?

Fatih Mehmet Kocaispir, AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Kurucu MKYK üyeliği ve Adana Gençlik Kolları kurucu İl Başkanlığı, 2004 yerel seçimlerinde Seyhan/Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak seçilen Kocaispir, aynı dönemde Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği görevinde bulundu.
Kocaispir, 2019 seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı olarak Adana Yüreğir Belediye Başkanı olarak seçildi.
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