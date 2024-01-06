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Murat Kurum kimdir?
Murat Kurum kimdir?
Yerel seçim sürecinde seçmenlerin en çok merak ettiği isimlerden biri Murat Kurum oldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Çevre, Şehircilik ve İklim... 06.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-06T23:47+0300
2024-01-06T23:53+0300
türkiye
murat kurum
ankara
istanbul
belediye
milletvekili
çevre ve şehircilik bakanlığı
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevini yürüten Murat Kurum 7 Mayıs 1976 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Kurum’un Babası Mehmet Kurum Konya Karapınarlı olmasına rağmen Murat Kurum Ankara’da büyüdü. Kurumun annesi Satı Kurum’un ise Ankara Kızılcahamam ilçesinden olduğu biliniyor.Murat Kurum nerede okudu?Çocukluk yıllarını Ankara’da geçiren Murat Kurum lise öğrenimini Mimar Kemal Lisesi’nde tamamladı. Kurum daha sonra Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimini aldı. Kurum, Marmara depremin gerçekleştiği 1999 yılında İnşaat Mühendisi olarak okuldan mezun oldu. Murat Kurum 2017 yılında ise Selçuk Üniversitesi’nde Kentsel Dönüşüm alanında yüksek lisans yaptı.Ne zaman çalışmaya başladı?Murat Kurum 1999 yılında mezun olduktan sonra 2005 yılına kadar özel sektörde çalıştı. 1999-2005 yılları arasında Türkiye’nin farklı yerlerinde, farklı şantiyelerinde çalıştı. Kamuya 2005 yılında TOKİ’de giren Kurum Uygulama Daire Başkanlığı’nda uzman olarak çalışmaya başladı.Hangi kurumlarda yöneticilik yaptı?Murat Kurum kamuda çalışmaya başladıktan bir yıl sonra yönetici olarak görev aldı. 2006-2009 TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü yaptı. 2009-2018 Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü.Murat Kurum ne zaman bakan oldu?Murat Kurum 2018 yılında uygulanmaya başlanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesinde yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Temmuz 2018 tarihinde göreve başlamasının ardından açıkladığı kabinede Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak göreve başladı. Kurum 2023 yılına kadar bakanlık görevini sürdürdü.Kurum hangi ilin milletvekili?Murat Kurum 14 Mayıs 2023 yılında gerçekleşen 28.Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, AK Parti'den milletvekili adayı oldu. Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul 1. bölge 1.sıradan aday gösterildi. Kurum seçimler sonrasında 28. Dönemde TBMM Çevre Komisyonu Başkanı olarak görev yapmaya başladı.Matematik Öğretmenliği mezunu Şengül Kurum ile evli olan Murat Kurum 3 çocuk babası.
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Murat Kurum kimdir?

23:47 06.01.2024 (güncellendi: 23:53 06.01.2024)
© AAÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2024
© AA
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Yerel seçim sürecinde seçmenlerin en çok merak ettiği isimlerden biri Murat Kurum oldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevini yürüten Kurum yerel seçim sürecinde adı çok geçen bir isim. Peki Murat Kurum kimdir, nereli, kaç yaşında? İnşaat Mühendisi olan Murat Kurum ne zaman bakan oldu?
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevini yürüten Murat Kurum 7 Mayıs 1976 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Kurum’un Babası Mehmet Kurum Konya Karapınarlı olmasına rağmen Murat Kurum Ankara’da büyüdü. Kurumun annesi Satı Kurum’un ise Ankara Kızılcahamam ilçesinden olduğu biliniyor.

Murat Kurum nerede okudu?

Çocukluk yıllarını Ankara’da geçiren Murat Kurum lise öğrenimini Mimar Kemal Lisesi’nde tamamladı. Kurum daha sonra Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimini aldı. Kurum, Marmara depremin gerçekleştiği 1999 yılında İnşaat Mühendisi olarak okuldan mezun oldu. Murat Kurum 2017 yılında ise Selçuk Üniversitesi’nde Kentsel Dönüşüm alanında yüksek lisans yaptı.

Ne zaman çalışmaya başladı?

Murat Kurum 1999 yılında mezun olduktan sonra 2005 yılına kadar özel sektörde çalıştı. 1999-2005 yılları arasında Türkiye’nin farklı yerlerinde, farklı şantiyelerinde çalıştı. Kamuya 2005 yılında TOKİ’de giren Kurum Uygulama Daire Başkanlığı’nda uzman olarak çalışmaya başladı.

Hangi kurumlarda yöneticilik yaptı?

Murat Kurum kamuda çalışmaya başladıktan bir yıl sonra yönetici olarak görev aldı. 2006-2009 TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü yaptı. 2009-2018 Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü.

Murat Kurum ne zaman bakan oldu?

Murat Kurum 2018 yılında uygulanmaya başlanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesinde yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Temmuz 2018 tarihinde göreve başlamasının ardından açıkladığı kabinede Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak göreve başladı. Kurum 2023 yılına kadar bakanlık görevini sürdürdü.

Kurum hangi ilin milletvekili?

Murat Kurum 14 Mayıs 2023 yılında gerçekleşen 28.Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, AK Parti'den milletvekili adayı oldu. Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul 1. bölge 1.sıradan aday gösterildi. Kurum seçimler sonrasında 28. Dönemde TBMM Çevre Komisyonu Başkanı olarak görev yapmaya başladı.
Matematik Öğretmenliği mezunu Şengül Kurum ile evli olan Murat Kurum 3 çocuk babası.
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