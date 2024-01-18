https://sputniknews.com.tr/20240118/hamza-dag-kimdir-1079742259.html
Hamza Dağ kimdir?
Hamza Dağ kimdir?
AK Parti’de uzun süre Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Hamza Dağ kimdir? 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T09:29+0300
2024-01-18T09:29+0300
2024-01-18T09:29+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
yerel seçim
izmir
izmir büyükşehir belediye başkanlığı
hamza dağ
ak parti
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31 Mart Yerel seçimleri öncesinde adı belediye başkan adaylığı için geçen isimlerden biri de AK Partili Hamza Dağ.Hamza Dağ nereli? Balıkesir Sındırgı ilçe nüfusuna kayıtlı olan Hamza Dağ, 1 Mart 1980 tarihinde Manisa’nın Demirci ilçesinde doğdu. 1996 yılında Simav İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2000 yılında tamamladı.AK Parti’de hangi görevlerde bulundu?AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları’nda sırasıyla, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Dağ, ardından 3 Şubat 2008 tarihinde 3. Olağan Kongresi’nde, İl Gençlik Kolları Başkanı seçildi.2011 seçimleri ile birlikte 24. Dönem İzmir Milletvekilliğine Seçilen Dağ, sırasıyla 25. 26. ve 27. dönemlerde tekrardan İzmir Milletvekili seçilerek TBMM’de görev aldı. Bu dönemlerde İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği görevlerinde bulundu.2014 yılında AK Parti MKYK’sına girdi2014 yılından itibaren AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan Hamza Dağ, 2014-2017 yılları arasında Seçim İşleri Birimi’nde başkan yardımcılığı görevini de yaptı. 2017-2021 tarihleri arasında AR-GE’den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü. 24 Mart 2021’de yapılan AK Parti 7. Olağan kongrede tekrar MKYK üyesi seçilen Hamza Dağ bu tarihten itibaren Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.Hamza Dağ evli mi?Hamza Dağ, evli ve 4 çocuk babasıdır.
https://sputniknews.com.tr/20240105/turgut-altinok-kimdir-1079350621.html
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hamza dağ kimdir,hamza dağ kaç yaşında,hamza dağ kaç çocuk babası,hamza dağ ne zaman ak partiye girdi,hamza dağ ak partide hangi görevleri yürüttü,hamza dağ nereli,hamza dağ izmir büyükşehir belediye başkan adayı,ak partinin izmir adayı kim,hamza dağ izmirde ne kadar oy aldı,hamza dağın oyu,ak parti izmirde kimi aday gösterdi, ak parti izmir adayı
Hamza Dağ kimdir?
AK Parti’de uzun süre Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Hamza Dağ kimdir?
31 Mart Yerel seçimleri öncesinde adı belediye başkan adaylığı için geçen isimlerden biri de AK Partili Hamza Dağ.
Balıkesir Sındırgı ilçe nüfusuna kayıtlı olan Hamza Dağ, 1 Mart 1980 tarihinde Manisa’nın Demirci ilçesinde doğdu. 1996 yılında Simav İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2000 yılında tamamladı.
AK Parti’de hangi görevlerde bulundu?
AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları’nda sırasıyla, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Dağ, ardından 3 Şubat 2008 tarihinde 3. Olağan Kongresi’nde, İl Gençlik Kolları Başkanı seçildi.
2011 seçimleri ile birlikte 24. Dönem İzmir Milletvekilliğine Seçilen Dağ, sırasıyla 25. 26. ve 27. dönemlerde tekrardan İzmir Milletvekili seçilerek TBMM’de görev aldı.
Bu dönemlerde İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği görevlerinde bulundu.
2014 yılında AK Parti MKYK’sına girdi
2014 yılından itibaren AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan Hamza Dağ, 2014-2017 yılları arasında Seçim İşleri Birimi’nde başkan yardımcılığı görevini de yaptı. 2017-2021 tarihleri arasında AR-GE’den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü. 24 Mart 2021’de yapılan AK Parti 7. Olağan kongrede tekrar MKYK üyesi seçilen Hamza Dağ bu tarihten itibaren Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.
Hamza Dağ, evli ve 4 çocuk babasıdır.