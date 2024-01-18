https://sputniknews.com.tr/20240118/hamza-dag-kimdir-1079742259.html

Hamza Dağ kimdir?

Hamza Dağ kimdir?

AK Parti’de uzun süre Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Hamza Dağ kimdir? 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T09:29+0300

2024-01-18T09:29+0300

2024-01-18T09:29+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

yerel seçim

izmir

izmir büyükşehir belediye başkanlığı

hamza dağ

ak parti

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31 Mart Yerel seçimleri öncesinde adı belediye başkan adaylığı için geçen isimlerden biri de AK Partili Hamza Dağ.Hamza Dağ nereli? Balıkesir Sındırgı ilçe nüfusuna kayıtlı olan Hamza Dağ, 1 Mart 1980 tarihinde Manisa’nın Demirci ilçesinde doğdu. 1996 yılında Simav İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2000 yılında tamamladı.AK Parti’de hangi görevlerde bulundu?AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları’nda sırasıyla, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Dağ, ardından 3 Şubat 2008 tarihinde 3. Olağan Kongresi’nde, İl Gençlik Kolları Başkanı seçildi.2011 seçimleri ile birlikte 24. Dönem İzmir Milletvekilliğine Seçilen Dağ, sırasıyla 25. 26. ve 27. dönemlerde tekrardan İzmir Milletvekili seçilerek TBMM’de görev aldı. Bu dönemlerde İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği görevlerinde bulundu.2014 yılında AK Parti MKYK’sına girdi2014 yılından itibaren AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan Hamza Dağ, 2014-2017 yılları arasında Seçim İşleri Birimi’nde başkan yardımcılığı görevini de yaptı. 2017-2021 tarihleri arasında AR-GE’den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü. 24 Mart 2021’de yapılan AK Parti 7. Olağan kongrede tekrar MKYK üyesi seçilen Hamza Dağ bu tarihten itibaren Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.Hamza Dağ evli mi?Hamza Dağ, evli ve 4 çocuk babasıdır.

https://sputniknews.com.tr/20240105/turgut-altinok-kimdir-1079350621.html

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