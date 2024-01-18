https://sputniknews.com.tr/20240118/ak-partinin-ankara-adayi-bugun-aciklanacak-turgut-altinok-icin-belediye-onunde-hazirlik-yapildi-1079768014.html

AK Parti’nin Ankara adayı bugün açıklanacak: Turgut Altınok için belediye önünde hazırlık yapıldı

AK Parti’nin Ankara adayı bugün açıklanacak: Turgut Altınok için belediye önünde hazırlık yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 48 ilin belediye başkan adaylarını açıklayacak. Açıklama öncesi bazı aday isimleri gündeme gelmeye başladı. Altınok'un... 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T09:23+0300

2024-01-18T09:23+0300

2024-01-18T09:59+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

turgut altınok

ankara

ankara büyükşehir belediyesi

aday

ak parti

31 mart yerel seçimleri

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 48 ilin belediye başkan adaylarını açıklayacak.Ankara için açıklanması kesin gözüyle bakılan isim, Turgut Altınok. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, sosyal medya hesabından Turgut Altınok ile videosunu paylaştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması beklenen Altınok, şu an Keçiören Belediye Başkanı olarak görev yapıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240105/turgut-altinok-kimdir-1079350621.html

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turgut altınok, ankara, ankara büyükşehir belediyesi, aday, ak parti, 31 mart yerel seçimleri