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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240118/ak-partinin-ankara-adayi-bugun-aciklanacak-turgut-altinok-icin-belediye-onunde-hazirlik-yapildi-1079768014.html
AK Parti’nin Ankara adayı bugün açıklanacak: Turgut Altınok için belediye önünde hazırlık yapıldı
AK Parti’nin Ankara adayı bugün açıklanacak: Turgut Altınok için belediye önünde hazırlık yapıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 48 ilin belediye başkan adaylarını açıklayacak. Açıklama öncesi bazı aday isimleri gündeme gelmeye başladı. Altınok'un... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
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2024-01-18T09:59+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
turgut altınok
ankara
ankara büyükşehir belediyesi
aday
ak parti
31 mart yerel seçimleri
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 48 ilin belediye başkan adaylarını açıklayacak.Ankara için açıklanması kesin gözüyle bakılan isim, Turgut Altınok. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, sosyal medya hesabından Turgut Altınok ile videosunu paylaştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması beklenen Altınok, şu an Keçiören Belediye Başkanı olarak görev yapıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240105/turgut-altinok-kimdir-1079350621.html
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turgut altınok, ankara, ankara büyükşehir belediyesi, aday, ak parti, 31 mart yerel seçimleri
turgut altınok, ankara, ankara büyükşehir belediyesi, aday, ak parti, 31 mart yerel seçimleri

AK Parti’nin Ankara adayı bugün açıklanacak: Turgut Altınok için belediye önünde hazırlık yapıldı

09:23 18.01.2024 (güncellendi: 09:59 18.01.2024)
© Sputnik / Osman Nuri CeritAK Parti’nin Ankara adayı bugün açıklanacak: Turgut Altınok için belediye önünde hazırlık yapıldı
AK Parti’nin Ankara adayı bugün açıklanacak: Turgut Altınok için belediye önünde hazırlık yapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 48 ilin belediye başkan adaylarını açıklayacak. Açıklama öncesi bazı aday isimleri gündeme gelmeye başladı. Altınok'un büyük olasılıkla Ankara Büyükşehir için aday gösterileceği belirtiliyor. Keçiören Belediyesi önünde de Altınok için stand kuruldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 48 ilin belediye başkan adaylarını açıklayacak.
Ankara için açıklanması kesin gözüyle bakılan isim, Turgut Altınok.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Turgut Altınok kimdir?
5 Ocak, 11:59
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, sosyal medya hesabından Turgut Altınok ile videosunu paylaştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması beklenen Altınok, şu an Keçiören Belediye Başkanı olarak görev yapıyor.
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