https://sputniknews.com.tr/20240118/mehmet-onturk-kimdir-1079771394.html

Mehmet Öntürk kimdir?

Mehmet Öntürk kimdir?

AK Parti bugün 48 ilin belediye başkan adaylarını açıklıyor. Hatay ili için CHP yeniden Lütfü Savaş'ı aday gösterdi. AK Parti'de ise Hatay için ismi geçen... 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T09:59+0300

2024-01-18T09:59+0300

2024-01-18T09:59+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

mehmet öntürk

ak parti

hatay

kırıkhan

deprem

aday

belediye

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Mehmet Öntürk, Hatay Kırıkhan doğumlu bir iş insanı ve siyasetçisidir. Öntürk hangi okuldan mezun?18 Mart 1970 tarihinde doğan Öntürk, ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü'nde başlamış ve bu bölümden mezun olmuştur.Mehmet Öntürk, kariyeri boyunca çeşitli sektörlerde liderlik yapmıştır. İktisatçı, sanayici ve çiftçi kimliklerini bünyesinde barındıran Öntürk, şu şirketlerin yönetim kurulu başkanlığı ve üyelik görevlerini üstlenmiştir: Öntürk Gübre, Tarım Ürünleri Limited Şirketi, Set Tohumculuk AŞ ve Önder Petrol Limited Şirketi. Ayrıca, Antakya Ticaret Borsası'nda Başkan Yardımcılığı görevini başarıyla sürdürmüştür.Mehmet Öntürk evli mi?Mehmet Öntürk, aynı zamanda iyi derecede İngilizce bilmektedir ve evli bir aile babasıdır.

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