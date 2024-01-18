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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240118/mehmet-onturk-kimdir-1079771394.html
Mehmet Öntürk kimdir?
Mehmet Öntürk kimdir?
AK Parti bugün 48 ilin belediye başkan adaylarını açıklıyor. Hatay ili için CHP yeniden Lütfü Savaş'ı aday gösterdi. AK Parti'de ise Hatay için ismi geçen... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
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2024 türkiye yerel seçimleri
mehmet öntürk
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kırıkhan
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belediye
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Mehmet Öntürk, Hatay Kırıkhan doğumlu bir iş insanı ve siyasetçisidir. Öntürk hangi okuldan mezun?18 Mart 1970 tarihinde doğan Öntürk, ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü'nde başlamış ve bu bölümden mezun olmuştur.Mehmet Öntürk, kariyeri boyunca çeşitli sektörlerde liderlik yapmıştır. İktisatçı, sanayici ve çiftçi kimliklerini bünyesinde barındıran Öntürk, şu şirketlerin yönetim kurulu başkanlığı ve üyelik görevlerini üstlenmiştir: Öntürk Gübre, Tarım Ürünleri Limited Şirketi, Set Tohumculuk AŞ ve Önder Petrol Limited Şirketi. Ayrıca, Antakya Ticaret Borsası'nda Başkan Yardımcılığı görevini başarıyla sürdürmüştür.Mehmet Öntürk evli mi?Mehmet Öntürk, aynı zamanda iyi derecede İngilizce bilmektedir ve evli bir aile babasıdır.
https://sputniknews.com.tr/20240118/veysel-tiryaki-kimdir-1079741071.html
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mehmet öntürk kimdir? ak parti hatay büyükşehir belediye başkan adayı mehmet öntürk'ün biyografi bilgileri,ak parti hatay adayı,hatay kim aday,öntürk kim?
mehmet öntürk kimdir? ak parti hatay büyükşehir belediye başkan adayı mehmet öntürk'ün biyografi bilgileri,ak parti hatay adayı,hatay kim aday,öntürk kim?

Mehmet Öntürk kimdir?

09:59 18.01.2024
© Fotoğraf : Twitter Mehmet Öntürk
Mehmet Öntürk - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
© Fotoğraf : Twitter
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AK Parti bugün 48 ilin belediye başkan adaylarını açıklıyor. Hatay ili için CHP yeniden Lütfü Savaş'ı aday gösterdi. AK Parti'de ise Hatay için ismi geçen siyasetçilerden Mehmet Öntürk kimdir, nerelidir?
Mehmet Öntürk, Hatay Kırıkhan doğumlu bir iş insanı ve siyasetçisidir.

Öntürk hangi okuldan mezun?

18 Mart 1970 tarihinde doğan Öntürk, ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü'nde başlamış ve bu bölümden mezun olmuştur.
Mehmet Öntürk, kariyeri boyunca çeşitli sektörlerde liderlik yapmıştır. İktisatçı, sanayici ve çiftçi kimliklerini bünyesinde barındıran Öntürk, şu şirketlerin yönetim kurulu başkanlığı ve üyelik görevlerini üstlenmiştir: Öntürk Gübre, Tarım Ürünleri Limited Şirketi, Set Tohumculuk AŞ ve Önder Petrol Limited Şirketi. Ayrıca, Antakya Ticaret Borsası'nda Başkan Yardımcılığı görevini başarıyla sürdürmüştür.

Mehmet Öntürk evli mi?

Mehmet Öntürk, aynı zamanda iyi derecede İngilizce bilmektedir ve evli bir aile babasıdır.
Veysel Tiryaki - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Veysel Tiryaki kimdir?
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