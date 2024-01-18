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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240118/veysel-tiryaki-kimdir-1079741071.html
Veysel Tiryaki kimdir?
Veysel Tiryaki kimdir?
AK Parti döneminde üç kez Altındağ Belediye Başkanlığı yapan Veysel Tiryaki, 2019 seçimlerinde AK Parti’nin Ankara Yenimahalle Belediye Başkan adayı oldu. Son... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T09:51+0300
2024-01-18T09:51+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
veysel tiryaki
belediye
belediye başkanı
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
yerel yönetim
31 mart 2019 yerel seçimleri
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Dr. Veysel Tiryaki, 1965 yılında Bolu'nun Dörtdivan ilçesi Yukarıdüğer Köyü'nde doğdu. İlkokulu doğduğu köyde, ortaokul ve liseyi Bolu'da tamamladı. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yükseköğrenimine başladı.Tiryaki nerelere kaymakamlık yaptı?Mezuniyetinin ardından kısa bir süre Maliye Bakanlığı'nda Denetim Elemanı olarak görev yaptıktan sonra kaymakamlık sınavını kazanarak, yeni görevine başladı. 1990 yılından itibaren İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amiri olarak Ağaçören (Aksaray), Tufanbeyli (Adana), Hasankeyf (Batman) ve Arhavi (Artvin) ilçelerinde Kaymakamlık; Artvin ve Osmaniye illerinde Vali Yardımcısı olarak çalıştı.Tiryaki ne zaman doktora yaptı?1992 yılında Yerel Yönetimler ve Mesleki incelemelerde bulunmak üzere 6 ay İngiltere'de kaldı. 1998 - 1999 yıllarında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde "Kamu Yönetimi Yüksek Lisans" programını tamamladı. 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı'nda master programını tamamladı. Ardından Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Ana Bilim Dalı'nda Doktorasını tamamladı.Tiryaki kaç kez belediye başkanı seçildi?2003 yılında Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev aldı. Bu süreçte Altındağ ilçesinde yaşamaya başlayan Tiryaki, 2004 yılında memuriyetten istifa ederek, AK Parti'den Altındağ Belediye Başkanlığı için aday oldu. 29 Mart 2004 yılında Altındağ Belediye Başkanı seçildi. 2009 yılında ikinci kez AK Parti'den Altındağ Belediye Başkanı adayı gösterildi ve Ankara'da en yüksek oy oranı ile tekrar seçildi. 30 Mart 2014 seçimlerinden de üçüncü kez belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 seçimlerinde bu kez AK Parti’nin Yenimahalle Belediye Başkan Adayı olan Veysel Tiryaki seçimleri kazanamadı.Tiryaki evli mi?Son olarak Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı görevini yürüten Veysel Tiryaki, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimde belediye başkan adayı olabilmek için görevinden istifa etti. Tiryaki Evli, üç çocuğu var ve iyi derecede İngilizce biliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240118/ak-partinin-ankara-adayi-bugun-aciklanacak-turgut-altinok-icin-belediye-onunde-hazirlik-yapildi-1079768014.html
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Veysel Tiryaki kimdir?

09:51 18.01.2024
© AAVeysel Tiryaki
Veysel Tiryaki - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
© AA
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AK Parti döneminde üç kez Altındağ Belediye Başkanlığı yapan Veysel Tiryaki, 2019 seçimlerinde AK Parti’nin Ankara Yenimahalle Belediye Başkan adayı oldu. Son olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı olan Tiryaki kimdir?
Dr. Veysel Tiryaki, 1965 yılında Bolu'nun Dörtdivan ilçesi Yukarıdüğer Köyü'nde doğdu. İlkokulu doğduğu köyde, ortaokul ve liseyi Bolu'da tamamladı. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yükseköğrenimine başladı.

Tiryaki nerelere kaymakamlık yaptı?

Mezuniyetinin ardından kısa bir süre Maliye Bakanlığı'nda Denetim Elemanı olarak görev yaptıktan sonra kaymakamlık sınavını kazanarak, yeni görevine başladı. 1990 yılından itibaren İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amiri olarak Ağaçören (Aksaray), Tufanbeyli (Adana), Hasankeyf (Batman) ve Arhavi (Artvin) ilçelerinde Kaymakamlık; Artvin ve Osmaniye illerinde Vali Yardımcısı olarak çalıştı.

Tiryaki ne zaman doktora yaptı?

1992 yılında Yerel Yönetimler ve Mesleki incelemelerde bulunmak üzere 6 ay İngiltere'de kaldı. 1998 - 1999 yıllarında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde "Kamu Yönetimi Yüksek Lisans" programını tamamladı. 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı'nda master programını tamamladı. Ardından Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Ana Bilim Dalı'nda Doktorasını tamamladı.

Tiryaki kaç kez belediye başkanı seçildi?

2003 yılında Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev aldı. Bu süreçte Altındağ ilçesinde yaşamaya başlayan Tiryaki, 2004 yılında memuriyetten istifa ederek, AK Parti'den Altındağ Belediye Başkanlığı için aday oldu. 29 Mart 2004 yılında Altındağ Belediye Başkanı seçildi. 2009 yılında ikinci kez AK Parti'den Altındağ Belediye Başkanı adayı gösterildi ve Ankara'da en yüksek oy oranı ile tekrar seçildi. 30 Mart 2014 seçimlerinden de üçüncü kez belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 seçimlerinde bu kez AK Parti’nin Yenimahalle Belediye Başkan Adayı olan Veysel Tiryaki seçimleri kazanamadı.

Tiryaki evli mi?

Son olarak Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı görevini yürüten Veysel Tiryaki, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimde belediye başkan adayı olabilmek için görevinden istifa etti. Tiryaki Evli, üç çocuğu var ve iyi derecede İngilizce biliyor.
AK Parti’nin Ankara adayı bugün açıklanacak: Turgut Altınok için belediye önünde hazırlık yapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
AK Parti’nin Ankara adayı bugün açıklanacak: Turgut Altınok için belediye önünde hazırlık yapıldı
09:23
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