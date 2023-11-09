https://sputniknews.com.tr/20231109/gaziantep-buyuksehir-belediye-baskani-fatma-sahin-kimdir-1077215663.html

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kimdir?

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kimdir?

Yerel seçimler yaklaşırken Türkiye’nin ilk kadın büyükşehir belediye başkanlarından biri olan Fatma Şahin ile ilgili detaylar seçmenler tarafından merak konusu... 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T14:15+0300

2023-11-09T14:15+0300

2023-11-09T14:15+0300

politika

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31 mart yerel seçimleri

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30 Mart 2014 yerel seçimleri ile kazandığı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Fatma Şahin 20 Haziran 1966 Gaziantep doğumludur.İlk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep’te, yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya ve Metalürji Bölümü’nde tamamlayan Şahin üniversite eğitimi sonrası Gaziantep’e dönerek özel bir şirkette İşletme Mühendisi olarak göreve başladı.18 yıl İşletme Mühendisi ve İşletme Müdürü olarak görev yapan Fatma Şahin, 2001 yılında AK Parti Gaziantep İl Kurucu üyesi olmuş, 2002 seçimlerinde Gaziantep’ten ilk kadın milletvekili olarak seçilmiş ve 22. 23. ve 24. dönem Gaziantep milletvekilliği görevinde bulunmuştur.Şahin, 2007 yılında AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevine seçildi. Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu ve AB Uyum Komisyonu ile TBMM Töre-Namus cinayetleri ve Çocuklara Karşı Şiddeti Araştırma Komisyon’unda görev yaptı.Bakanlıktan Büyükşehir Belediye Başkanlığına geçişFatma Şahin, 6 Temmuz 2011’de açıklanan 61.hükümette, Aile ve Sosyal Politikalar Kurucu Bakanı olarak görev yaptı ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ilk kadın Bakanı unvanını aldı. Bakanlıktan 26 Aralık 2013 tarihinde istifa eden Fatma Şahin görevini Ayşenur İslam’a devretti.İlk kadın belediye başkanlarındanArdından Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde yüzde 54,7 oy oranıyla da Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Türkiye’nin ilk kadın Büyükşehir Belediye Başkanlarından biri olarak da bilinen Fatma Şahin 8 Mayıs 2018 tarihinde Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevine geldi.Ayrıca Fatma Şahin 2016 – 2019 dönemi Asya Belediye Başkanları Forumu Başkanı, 2016 Birleşik Şehirler ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Birleşik Şehirler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölümü Başkanı olarak görev yaptı.2021’de OECD Şampiyon Başkanlar Girişimi’ne Türkiye’den seçilen ilk belediye başkanı oldu.Özel hayatıTürkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevlerini sürdüren Fatma Şahin evli ve 2 çocuk annesidir.

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