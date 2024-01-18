https://sputniknews.com.tr/20240118/hakan-tutuncu-kimdir-1079775611.html

Hakan Tütüncü kimdir?

Hakan Tütüncü kimdir?

AK Parti’nin gençlik kollarından yetişen Hakan Tütüncü üç dönemde Antalya’nın Kepez İlçesi’nin belediye başkanlığı görevini yürütüyor. 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T14:59+0300

2024-01-18T14:59+0300

2024-01-18T14:59+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

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yerel seçimler

yerel seçim

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Hakan Tütüncü 15 Haziran 1979 Almanya doğumlu. Tütüncü İlk, Orta ve Lise öğrenimini Antalya'da tamamladı. Üniversite okumak için gittiği İstanbul’da 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Okulu tamamladıktan sonra Antalya'ya dönene Tütüncü Antalya Barosuna kayıtlı Serbest Avukat olarak çalışmaya başladı.AK Parti’de hangi görevleri yürüttü?Tütüncü 2001'de AK Parti'nin kuruluş sürecinde görev aldı ve Antalya İl Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanı olarak atandı. 2003'de Antalya İl Yönetim Kurulu Üyesi, 2004'de Antalya İl Sekreteri olarak ana kademede görev aldı. 2005-2009 yılları arasında iki dönem AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlendi.Ne zaman Kepez Belediye Başkanı oldu?2009 Yerel Seçimlerinde AK Parti Kepez Belediye Başkanı Adayı oldu. 2009'da seçildiği Kepez Belediye Başkanlığı görevini 2014 Yerel Seçimlerinde ikinci defa kazandı. 2019 seçimlerinde 3. Kez seçildi.Akdeniz Belediyeler Birliği BaşkanıTütüncü ayrıca 71 üye belediyesi bulunan Antalya Merkezli Akdeniz Belediyeler Birliği'nin 2014'den bu yana başkanlığını da sürdürüyor. Tütüncü evli ve bir kız çocuğu babası.

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