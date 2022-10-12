https://sputniknews.com.tr/20221012/the-american-conservative-zelenskiy-abdyi-nukleer-felaketin-esigine-surukluyor-1062227514.html

The American Conservative: Zelenskiy, ABD'yi nükleer felaketin eşiğine sürüklüyor

The American Conservative: Zelenskiy, ABD'yi nükleer felaketin eşiğine sürüklüyor

Ukrayna Devlet Bakanı Vladimir Zelenskiy'in ABD'yi 'nükleer felaketin eşiğine sürüklediği' uyarısını yapan The American Conservative dergisi, bunun ABD'nin... 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T14:19+0300

2022-10-12T14:19+0300

2022-10-12T14:36+0300

ukrayna krizi

the american conservative

abd

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ukrayna

nükleer savaş

nükleer silah

nükleer

kıyamet

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ABD'nin düşünce dergisi The American Conservative'de yayımlanan Rod Dreher imzalı makalede Ukrayna Devlet Bakanı Vladimir Zelenskiy'in ABD'yi 'nükleer felaketin eşiğine sürüklediği' uyarısı yapılarak "O, ülkesinin çıkarları için çalışan Ukraynalı bir ulusal kahraman. Ama bunlar Amerika'nın çıkarına değil" görüşü dile getirildi. "Zelenskiy'nin yaptığı şeyi neden yaptığını anlıyorum. Ulusu Rusya'ya karşı canı için savaşıyor. ABD ve Avrupa'yı Ukrayna'nın savunmasına azami ölçüde bağlı kalmaya çekmek onun çıkarına. Ama kesinlikle bizim çıkarımıza değil, özellikle de en üst düzey yetkili olan ABD Başkanı Joe Biden'ın perşembe günü belirttiği gibi Armageddon'a doğru ilerlerken" diyen Rod Dreher, Newsweek dergisinde Josh Hammer'ın "ABD'nin tam da şimdi Ukrayna'da rota değiştirmesi lazım" başlığı altında Zelenskiy ve Biden'a sert eleştiriler yönelten köşe yazısından alıntı yaptı.Hammer da 'Rusya'ya bağlanan Kırım ve son olarak Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye’nin zaten aidiyeti tartışmalı topraklar olmasına rağmen, Biden yönetimi ve daha geniş anlamda 'liberal Batı demokrasisi' türleri tarafından Ukrayna ve 'Batı"nın bütünlüğü için varoluşsal açıdan çok önemliymiş ve yeniden ele geçirilmelerinin NATO ile Rusya arasındaki açık nükleer savaş dahil her türlü askeri, ekonomik ve insani bedele değermiş gibi gösterildiğini' belirtti. 'ABD'li Gallup'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırım'a ilk yürüdüğü yıl olan 2014'te yaptığı anketin Kırımlıların yüzde 73.9'unun Rusya'nın bir parçası olmanın kendi hayatlarını ve ailelerinin hayatlarını iyileştireceğini düşündüğünü gösterdiğini' hatırlatan Hammer, Donbas'ın Lugansk ve Donetsk gibi çeşitli yerleşim bölgelerinin etnik Ukraynalı ve etnik Rus nüfus arasında büyük ölçüde yarı yarıya bölünmüş durumda olduğunu dile getirerek ekledi:"Mümkün olduğunca açık konuşalım: Ortalama Amerikan vatandaşı, Doğu Ukrayna'da etnik olarak bölünmüş, stratejik olarak önemsiz, tarihsel olarak tartışmalı bir ya da iki Slav alt bölgesinin nihayetinde Kiev'den mi yoksa Moskova'dan mı emir aldığını umursamıyor ve umursamamalı."Dreher, "Amin! Rusların Kırım'ı ve geçmişteki oylama modellerine göre zaten daha çok Rusya'ya eğilimli olan Ukrayna'nın doğu ucunu almasına izin verin ve barış olsun" diye ekledi ve Elon Musk'ın bu bölgelerin 2012 seçimlerinde Rusya yanlısı partiye oy verdiğine dair grafik paylaşımını ilave etti. "Ukrayna cesurca savaştı ve birkaç günden fazla dayanması beklenmezken Rusları geri püskürttü. Zelenskiy, Ukrayna tarihine kuvvetli Batılı müttefikleri davaya katma yeteneği olan güçlü, hatta kahraman bir lider olarak geçecek. Ancak Zelenskiy maksimalizmi son kullanma tarihine ulaştı" görüşünü dile getiren Dreher, "Egemen sınıfın Zelensky ve davası için baygınlık geçirdiğini görmek son derece sinir bozucu...Yönetici sınıfımız, Irak'ta Ahmed Çelebi'ye yaptığı gibi, kendi umutlarını ve hayallerini Zelenski'ye yansıtmaya bağlı ve kararlı görünüyor" diye devam etti.

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the american conservative, abd, rusya, ukrayna, nükleer savaş, nükleer silah, nükleer, kıyamet