Zelenskiy’den NATO’ya ‘Rusya’ya saldır’ çağrısı: ‘3. Dünya Savaşı çıkar, Türkiye’ye de sıçrar’

Zelenskiy’nin NATO’nun Rusya’ya karşı ‘öncü saldırıda’ bulunması yönündeki çağrısını Sputnik’e değerlendiren uzmanlara göre, bu durum ‘3. Dünya Savaşı’na... 07.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-07T18:38+0300

2022-10-07T18:38+0300

2022-10-07T19:14+0300

Ukrayna krizi 8. ayına girerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin barıştan uzak söylemleri de sürüyor. Son olarak 30 Eylül’de Ukrayna'nın ‘hızlandırılmış prosedür’ kapsamında NATO üyeliğine başvurduğunu duyuran Zelenskiy, 6 Ekim’de yaptığı açıklamada "NATO'nun, Rusya'nın nükleer silah kullanması olasılığını ortadan kaldırmak için Rusya'ya karşı önleyici nükleer saldırı düzenlemesi gerektiğini" söyledi.‘Dünya savaşını başlatma çağrısı anlamına mı geliyor?’Zelenskiy’nin nükleer saldırı isteği Rusya tarafından büyük tepkiyle karşılanırken, bu açıklamalarına cevaben Kremlin, dünya toplumunu yanıt vermeye çağırdı. ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) üyeleri dahil dünyanın tüm ülkelerinin dikkatini bu ifadelere vermesi gerektiğini söyleyen Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, aslında Washington ve Londra’nın Kiev’i yönettiğini ve bu yüzden Zelenskiy’in sözlerinin sorumluluğunu da taşıdıklarını kaydederek “Bu, dünya savaşını başlatma çağrısı anlamına mı geliyor?” dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, Kiev'in kitle imha silahlarının kullanımıyla ilgili riskler yarattığını ve Zelenskiy'in yaptığı çağrının bunu kanıtladığını vurgulayarak, "Bu kişi, Kiev rejiminin oluşturduğu tehditlerin yeni kanıtlarını tüm dünyaya fiilen sundu. Özel askeri harekat da, bunların ortadan kaldırılması için başlatılmıştı" dedi. Diğer yandan, Rusya’nın dünya toplumunu harekete geçirme açıklamasına yanıt niteliğinde konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü Stefan Dujarric ise “BM'nin nükleer bir çatışmanın tartışılmasının bile kabul edilemezliği konusundaki tutumu aynı” dedi.Zelenskiy ‘Rusya nükleer silah kullanacak’ iddiasını da eylül ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ruslara hitaben yaptığı konuşmasına dayandırıyor. Bu konuşmada Putin, Batı'nın Rusya karşıtı politikasında her çizgiyi aştığını ve Rusya'ya yönelik sürekli nükleer şantaj ve kitle imha silahları tehdidinin kullanıldığını belirtmişti. Rusya'nın teorik olarak nükleer silah kullanabileceği senaryolar ise, Rus askeri doktrininde ve Nükleer Caydırıcılık Alanında Devlet Politikasının Temelleri İlkesi’nde belirlenmiş durumda. Belgelere göre bu durum, sadece Rusya'ya veya müttefiklerine kitle imha silahlarının veya konvansiyonel silahların kullanılmasıyla saldırılması durumunda, devletin varlığının tehdit edildiği zamanlarda mümkün.NATO'nun nükleer paylaşım programı kapsamında Türkiye de bulunuyorZelenskiy’nin sözleriyle bağlantılı olarak 5 Ekim’de Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın, NATO kapsamında nükleer silahlara ev sahipliği yapma konusunu ABD yönetimiyle görüştüklerini söylemesi de tekrar gündeme geldi. Anlaşmaya varılması halinde, bu, ilk kez eski bir Demir Perde ülkesine ABD nükleer silahlarının konuşlandırılması anlamına da gelecek. Ayrıca NATO'nun nükleer paylaşım programı kapsamında ABD'nin nükleer silahları, Avrupa'da Almanya, Belçika, Hollanda, İtalya ve Türkiye'de (İncirlik Üssü) konuşlu bulunuyor.Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin ve Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, konuyu ve Türkiye’nin bir NATO üyesi olarak Ukrayna krizindeki konumunu Sputnik’e değerlendirerek, Zelenskiy’nin açıklamalarındaki gibi bir durumun ‘3. dünya savaşına’ sebep olabileceğini belirtti.‘Zelenskiy çok uyanık bir şekilde NATO’yu işin içine dahil etmek istiyor’Ahmet Yavuz, NATO’nun hukuki olarak Zelenskiy’nin çağrısındaki gibi bir duruma zorunluluğu olmadığını söyleyerek, “Orada yardım yapan ülkeler de NATO kapsamında yardım yapmıyorlar. Zelenskiy çok uyanık bir şekilde NATO’yu işin içine dahil etmek istiyor. O da bir dünya savaşı demektir. Bir defa NATO işin içerisine girmez, Niye girsin? Türkiye ve Avrupa’daki ülkeler hatta başka ülkeler itiraz eder. Bu NATO’nun işi değil. Türkiye’nin tarafsızlığını bozarak dahil olması da felaket anlamına gelir. Türkiye’nin şu anki tutumu son derece doğru ve yerinde. Bunun da dışına çıkmaması gerekiyor” dedi.‘NATO Rusya’ya saldırmaz ama Ukrayna’ya daha uzun menzilli silahlar verebilir’“Zelenskiy NATO’ya Rusya’yı vurun diye söylüyor ama NATO’nun şu aşamada böyle bir şey yapması mümkün değil” diyen Pekin ise şunları söyledi:‘Rusya ile NATO karşı karşıya gelirse 3. dünya savaşı çıkar, Karadeniz’de olduğumuzdan dolayı bize de sıçrar’Rusya’ya bir saldırı söz konusu olursa neler olabileceğine de dikkat çeken Pekin, “Burada ABD’nin bir saldırısından bahsediyorum, belki İngiltere ve Fransa da iştirak edebilir ama asıl güç ABD. Bunu yaptıkları andan itibaren NATO ve Rusya karşı karşıya gelir. Rus toprağı sayılan her hangi bir alana NATO’nun taaruzu, ateş etmesi ya da uçak göndermesi Rusya ile NATO’yu karşı karşıya getirir. Gerçekten 3. dünya savaşı çıkar ve işin kötü tarafı Karadeniz’de olduğumuzdan dolayı bize de sıçrar. Böyle bir savaş çıkarsa ve Avrupa’ya yayılırsa -ki ABD buralara yayılmasını istemese de savaşın uzamasını istiyor- ABD ve NATO bizim Boğazlarımızı kullanmak isteyecek. ABD Boğazlara yedek olarak zaten Dedeağaç’a yeteri kadar kuvvet yığdı, oradaki kuvvetleri de o anlamda kullanmak isteyecek” dedi ve ekledi:‘NATO, Türkiye’nin üslerini ya da Boğazları kullanmayı talep edebilir’‘Nükleer silahların kullanılmaya başlaması Türkiye’yi hedef haline getirir’NATO'nun nükleer paylaşım programı kapsamında bulunan Türkiye’nin Rusya’ya en yakın konumda olan ülke olmasına dikkat çeken Pekin, “Bu nükleer silahlar İncirlik Üssü’nde ve kullanılabilir durumda. Orada 50 civarında olan ve uçakla atılan taktik nükleer silahtan bahsediliyor. Daha önce bizim bölgemizde topçu ile atılan mühimmatlar da vardı. Dolayısıyla kullanılabilir ama ‘Türkiye buna müsaade eder mi etmez mi’ sorusu ortaya çıkıyor. Sonuç olarak o üste bulunuyorlar ve onların yüklenmesi, bakımı yada muhafazası tamamen NATO’ya ait. Nükleer silahların kullanılmaya başlaması Türkiye’yi hedef haline getirir. Rusya belki başlangıçta sırf göz dağı vermek ya da neler yapabileceğini göstermek için insan ve askeri birlik olmayan herhangi bir yere böyle bir atış yapabilir. Ama bu bir nükleer savaşa dönüşürse de en yakın nükleer silah deposu neresiyse oraya ateş edilir” şeklide bir değerlendirmede bulundu.‘ABD’ye ait olan ve Türkiye’de bulunan nükleer bombalar, Hiroşima’ya atılan bombanın hemen hemen 50-60 katı büyüklüğünde’Bahsedilen nükleer silah kavramlarını da açıklayan Pekin, “ABD de biliyor ki kıtalar arası balistik füzeleri kullanmadan evvel taktik nükleer silah kullanacaklar. Çünkü taktik nükleer silahlar küme halinde taaruzu durdurmak için belli yerlere kullanılır. Kıtalar arası balistik füzeler ise topyekün savaşta kullanılacak silahlar. Ama bizim burada bahsettiğimiz konu taktik nükleer bombalar ve bu bombalar hava kuvvetleri tarafından atılıyor. Türkiye’de ABD’ye ait olarak bulunan nükleer bombalar Hiroşima’ya atılan bombanın hemen hemen 50-60 katı büyüklüğünde. Düşünün Hişorima’da 200 bin küsur kişi öldü, burada kim bilir kaç kişi ölür. Ben bu taktik nükleer silahların atılacağını sanmıyorum. En fazla karşı tarafı durdurmak için çöl gibi boş arazilere atılabilir” dedi.‘İş gittikçe tırmanıyor, nükleer tehdit konusundan kaynaklı olarak ABD tarafından geçici bir ateşkes ilan edilebilir’ABD’nin nükleer silahlar konusunu, hem psikolojik üstünlük sağlamak için hem de Rusya’ya cevap vermek için konuşmaya başladığına dikkat çeken Pekin, “Büyük bir ihtimalle nükleer tehdit konusundan kaynaklı olarak belki önümüzdeki günlerde ABD tarafından geçici bir ateşkes ilan edilip bir takım görüşmeler yapılabilir. Çünkü iş gittikçe tırmanıyor. Böyle baktığımızda bizim İncirlik’teki nükleer silahlar büyük bir tehlike, Dedeağaçta’ki o yığınaklama da Yunanistan için büyük bir tehlike. Tabii bu biraz da Türkiye’ye bağlı. Türkiye’nin bunları kullandırmaması için ABD ile arasında sorun çıkması lazım. Türkiye eğer bunları kullandırmazsa o zaman farklı bir durum ortaya çıkabilir ki bunun için de çok yoğun bir diplomasi gerekiyor. Daha önce Almanya cephe ülkesi olduğu için NATO’nun nükleer silahları oraya verilmişti, İtalya’ya da aynı şekilde. Ama şimdi onlar cephe ülkesi değil, daha gerideler. Şu an cephe olan Polonya var ve Polonya da bu silahları istediğini ABD’ye iletti. Fakat ABD Polonya’ya şu ana kadar pek özen göstermedi bu konuda” ifadelerini aktardı.

2022

