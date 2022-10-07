https://sputniknews.com.tr/20221007/rus-uzman-ab-turkiye-ile-diyalogunu-avrupa-siyasi-toplulugu-formatina-donusturmeye-calisabilir---1062077393.html

Rus uzman: AB, Türkiye ile diyaloğunu Avrupa Siyasi Topluluğu formatına dönüştürmeye çalışabilir

Rus uzman: AB, Türkiye ile diyaloğunu Avrupa Siyasi Topluluğu formatına dönüştürmeye çalışabilir

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önerisiyle oluşturulan Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi Prag'da düzenlendi. Zirveye AB üyesi ülkelerin yanı sıra AB... 07.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-07T16:29+0300

2022-10-07T16:29+0300

2022-10-07T16:30+0300

görüş

rusya

ab

türkiye

avrupa siyasi topluluğu

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Moskova Devlet Dış İlişkiler Üniversitesi (MGIMO) İktisat Teorisi Bölümü öğretim görevlisi, Avrupa-Atlantik Güvenliği uzmanı Doç. Yuliya Kudryaşova, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun bir takım koşullar nedeniyle ciddi bir entegrasyon oluşumu olarak nitelendirilemeyeceğini belirtti. Kudryaşova, “Görüldüğü gibi, Prag’da geniş bir katılımcı grubu söz konusu. AB üyesi ülkeler, AB üyeliğine aday ülkeler ve genişletilmiş Avrupa ortaklığı ülkeleri katılıyor. Ayrıca, tanınmayan Kosova'nın yanı sıra Moldova, Gürcistan ve Ukrayna gibi çözülmemiş toprak anlaşmazlıkları bulunan ülkeler de zirveye davet edildi. Bu nedenle Avrupa Siyasi Topluluğu'nu ciddi bir entegrasyon oluşumu olarak görmüyorum” ifadelerini kullandı. Kudryaşova, Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinin Avrupa'nın güvenliğini ve bütünleşmesini sağlamaya yönelik somut adımlar önermediğini, sadece konuşma düzeyinde kalacak tartışmalar yapıldığını belirterek şöyle devam etti: Avrupa Siyasi Topluluğu’nun sağlam bir temelden yoksun olduğunu ve bu nedenle kaçınılmaz olarak başarısızlığa mahkum bir format olduğuna dikkat çeken uzman sözlerini şöyle noktaladı: “Avrupa Siyasi Topluluğu, sağlam bir temelden yoksun bir yapı. Rusya'ya karşı aceleyle oluşturulmuş bir oluşum. Avrupa Siyasi Topluluğu açısından Avrupa kıtasını bölmenin kriteri, Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılıp katılmamaktır. Ancak bu, ne hukuki, ne siyasi ne de ekonomik açıdan devletlerarası bir oluşumun temeli olamaz. Çünkü temeli yok. Bu yapıyı bir arada tutacak en azından bazı siyasi anlaşmalar olmalıdır. Ama Avrupa Siyasi Topluluğu’nda böyle bir şey yok. Bu nedenle, bu oluşum başarısızlığa mahkumdur.”

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2022

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rusya, ab, türkiye, avrupa siyasi topluluğu