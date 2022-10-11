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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221011/stoltenberg-rusyanin-ukraynadaki-zaferi-natonun-yenilgisi-olur-buna-izin-veremeyiz-1062195890.html
Stoltenberg: Rusya'nın Ukrayna'daki zaferi NATO'nun yenilgisi olur, buna izin veremeyiz
Stoltenberg: Rusya'nın Ukrayna'daki zaferi NATO'nun yenilgisi olur, buna izin veremeyiz
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmada zafer kazanmasının NATO'nun yenilgisi anlamına geleceğini ve buna izin... 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T17:54+0300
2022-10-11T17:54+0300
ukrayna krizi
nato
jens stoltenberg
ukrayna krizi
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Yarın başlayacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "NATO, Ukrayna'daki çatışmanın tarafı değil ancak desteğimiz kilit rol oynuyor. Rusya'nın Ukrayna çatışmasındaki zaferi, NATO'nun yenilgisi olur, buna izin veremeyiz" dedi.NATO'nun güvenlik açıklarının kapatılması ve kritik altyapısının korunması için yeni adımlar atacaklarını anlatan Stoltenberg, İttifak'ın kritik altyapısına yönelik saldırılara 'kolektif yanıt' verileceğinin altını çizdi.NATO'nun gelecek hafta 'Steadfast Noon' nükleer çevreleme tatbikatını gerçekleştireceğini ve bu tatbikatın güvenli, etkili çevrelemenin sağlanmasına yönelik yıllık tatbikat olduğunu kaydeden Stoltenberg, bunun gerilimin tırmanmasını önlemenin yolu olduğunu savundu.
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nato, jens stoltenberg, ukrayna krizi
nato, jens stoltenberg, ukrayna krizi

Stoltenberg: Rusya'nın Ukrayna'daki zaferi NATO'nun yenilgisi olur, buna izin veremeyiz

17:54 11.10.2022
© AP Photo / Olivier MatthysJens Stoltenberg
Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmada zafer kazanmasının NATO'nun yenilgisi anlamına geleceğini ve buna izin veremeyeceklerini söyledi.
Yarın başlayacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "NATO, Ukrayna'daki çatışmanın tarafı değil ancak desteğimiz kilit rol oynuyor. Rusya'nın Ukrayna çatışmasındaki zaferi, NATO'nun yenilgisi olur, buna izin veremeyiz" dedi.

NATO'nun güvenlik açıklarının kapatılması ve kritik altyapısının korunması için yeni adımlar atacaklarını anlatan Stoltenberg, İttifak'ın kritik altyapısına yönelik saldırılara 'kolektif yanıt' verileceğinin altını çizdi.

NATO'nun gelecek hafta 'Steadfast Noon' nükleer çevreleme tatbikatını gerçekleştireceğini ve bu tatbikatın güvenli, etkili çevrelemenin sağlanmasına yönelik yıllık tatbikat olduğunu kaydeden Stoltenberg, bunun gerilimin tırmanmasını önlemenin yolu olduğunu savundu.
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