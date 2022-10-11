Stoltenberg: Rusya'nın Ukrayna'daki zaferi NATO'nun yenilgisi olur, buna izin veremeyiz
© AP Photo / Olivier MatthysJens Stoltenberg
© AP Photo / Olivier Matthys
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmada zafer kazanmasının NATO'nun yenilgisi anlamına geleceğini ve buna izin veremeyeceklerini söyledi.
Yarın başlayacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "NATO, Ukrayna'daki çatışmanın tarafı değil ancak desteğimiz kilit rol oynuyor. Rusya'nın Ukrayna çatışmasındaki zaferi, NATO'nun yenilgisi olur, buna izin veremeyiz" dedi.
NATO'nun güvenlik açıklarının kapatılması ve kritik altyapısının korunması için yeni adımlar atacaklarını anlatan Stoltenberg, İttifak'ın kritik altyapısına yönelik saldırılara 'kolektif yanıt' verileceğinin altını çizdi.
NATO'nun gelecek hafta 'Steadfast Noon' nükleer çevreleme tatbikatını gerçekleştireceğini ve bu tatbikatın güvenli, etkili çevrelemenin sağlanmasına yönelik yıllık tatbikat olduğunu kaydeden Stoltenberg, bunun gerilimin tırmanmasını önlemenin yolu olduğunu savundu.
NATO'nun güvenlik açıklarının kapatılması ve kritik altyapısının korunması için yeni adımlar atacaklarını anlatan Stoltenberg, İttifak'ın kritik altyapısına yönelik saldırılara 'kolektif yanıt' verileceğinin altını çizdi.
NATO'nun gelecek hafta 'Steadfast Noon' nükleer çevreleme tatbikatını gerçekleştireceğini ve bu tatbikatın güvenli, etkili çevrelemenin sağlanmasına yönelik yıllık tatbikat olduğunu kaydeden Stoltenberg, bunun gerilimin tırmanmasını önlemenin yolu olduğunu savundu.