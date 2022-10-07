https://sputniknews.com.tr/20221007/zaharova-ukrayna-zaporojye-nukleer-guc-santralini-nukleer-bombaya-donusturmeyi-planliyordu-1062065117.html
Zaharova: Ukrayna, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ni nükleer bombaya dönüştürmeyi planlıyordu
Zaharova: Ukrayna, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ni nükleer bombaya dönüştürmeyi planlıyordu
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ni (NGS) kirli bir nükleer bombaya dönüştürmeyi planladığını... 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T12:45+0300
2022-10-07T12:45+0300
2022-10-07T13:04+0300
ukrayna krizi
rusya
mariya zaharova
ukrayna
zaporojskaya nükleer enerji santrali
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in NATO'ya Rusya'yı vurma çağrısı yapmasını Pervıy Kanal'da değerlendiren Zaharova, Kiev rejiminin nükleer şantaj uyguladığını ve Ukraynalı güçlerin Zaporojye NGS'ye yönelik aşırıcı saldırılarının bunu kanıtladığını belirtti. Ukrayna'nın Zaporojye NGS'yi saldırılar yardımıyla kirli bir nükleer bombaya dönüştürmeye çalıştığını kaydeden Zaharova, Kiev'in ideolojisinin nükleer tesis tehdidi oluşturmak için mümkün olan her şeyi yapmak ve o tesisi kirli bir nükleer bomba olarak kullanmak olduğunu vurguladı.Zelenskiy'in sözlerinin Kiev'in Zaporojye NGS'ye yönelik aşırıcı tutumunu doğruladığını söyleyen Zaharova, santrale düzenlenen saldırıların nükleer şantak ve terör eylemi olduğunun altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20221007/lavrov-ukrayna-kitle-imha-silahlarinin-kullanimiyla-ilgili-riskler-yaratiyor-1062057938.html
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rusya, mariya zaharova, ukrayna, zaporojskaya nükleer enerji santrali
rusya, mariya zaharova, ukrayna, zaporojskaya nükleer enerji santrali
Zaharova: Ukrayna, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ni nükleer bombaya dönüştürmeyi planlıyordu
12:45 07.10.2022 (güncellendi: 13:04 07.10.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ni (NGS) kirli bir nükleer bombaya dönüştürmeyi planladığını ifade etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in NATO'ya Rusya'yı vurma çağrısı yapmasını Pervıy Kanal'da değerlendiren Zaharova, Kiev rejiminin nükleer şantaj uyguladığını ve Ukraynalı güçlerin Zaporojye NGS'ye yönelik aşırıcı saldırılarının bunu kanıtladığını belirtti.
Ukrayna'nın Zaporojye NGS'yi saldırılar yardımıyla kirli bir nükleer bombaya dönüştürmeye çalıştığını kaydeden Zaharova, Kiev'in ideolojisinin nükleer tesis tehdidi oluşturmak için mümkün olan her şeyi yapmak ve o tesisi kirli bir nükleer bomba olarak kullanmak olduğunu vurguladı.
Zelenskiy'in sözlerinin Kiev'in Zaporojye NGS'ye yönelik aşırıcı tutumunu doğruladığını söyleyen Zaharova, santrale düzenlenen saldırıların nükleer şantak ve terör eylemi olduğunun altını çizdi.