https://sputniknews.com.tr/20221007/kremlin-yabanci-ulkelerin-liderleri-zelenskiynin-sozlerine-dikkat-vermeli-1062084631.html
Kremlin: Yabancı ülkelerin liderleri, Zelenskiy’nin sözlerine dikkat vermeli
Kremlin: Yabancı ülkelerin liderleri, Zelenskiy’nin sözlerine dikkat vermeli
Rusya’nın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin açıklamalarını görmezden gelemeyeceğini belirten Kremlin Sözcüsü Peskov, diğer ülkelerin liderlerini de... 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T21:10+0300
2022-10-07T21:10+0300
2022-10-07T21:10+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
dmitriy peskov
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Rossiya 1 televizyonuna konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Elbette bunu görmezden gelemeyiz ve diğer ülkelerin liderlerini de görmezden gelmemeye çağırıyoruz, çünkü semptomlar açısından bunlar çok tehlikeli ifadeler. Yani aslında Ukrayna lideri, önde gelen ülkeleri, nükleer kulüp ülkelerini Rusya’ya önleyici vuruş yapmaya çağırdı” ifadesini kullandı.Bu kesinlikle çirkin bir ifade” diyen Peskov, “Ukrayna Devlet Başkanı’nın ahlaki durumunu sergiliyor. Bu durum, tehlikeli ve onarılmaz hatalara yol açabilir” diye ekledi.Birleşmiş Milletler ve diğer kurumlardan, Zelenskiy’in tonunu kınamaya yönelik zayıf çabalar gözlemlediklerini dile getiren Kremlin Sözcüsü, “Ama ne yazık ki, şöyle söyleyelim, vasalını dizginlemek kimsenin aklına gelmedi” ifadesini kullandı.Peskov, “Bu, Devlet Başkanımızın, özel askeri operasyon başlatma kararını verirken haklı olduğunu bir kez daha gösterdi” diye kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20221006/zelenskiy-natodan-rusyayi-vurmasini-istedi-kremlin-dunya-savasi-cagrisi-dedi-1062040906.html
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rusya, ukrayna, dmitriy peskov, nato, vladimir zelenskiy
rusya, ukrayna, dmitriy peskov, nato, vladimir zelenskiy
Kremlin: Yabancı ülkelerin liderleri, Zelenskiy’nin sözlerine dikkat vermeli
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Rusya’nın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin açıklamalarını görmezden gelemeyeceğini belirten Kremlin Sözcüsü Peskov, diğer ülkelerin liderlerini de bunu yapmaya çağırdı.
Rossiya 1 televizyonuna konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Elbette bunu görmezden gelemeyiz ve diğer ülkelerin liderlerini de görmezden gelmemeye çağırıyoruz, çünkü semptomlar açısından bunlar çok tehlikeli ifadeler. Yani aslında Ukrayna lideri, önde gelen ülkeleri, nükleer kulüp ülkelerini Rusya’ya önleyici vuruş yapmaya çağırdı” ifadesini kullandı.
Bu kesinlikle çirkin bir ifade” diyen Peskov, “Ukrayna Devlet Başkanı’nın ahlaki durumunu sergiliyor. Bu durum, tehlikeli ve onarılmaz hatalara yol açabilir” diye ekledi.
Birleşmiş Milletler ve diğer kurumlardan, Zelenskiy’in tonunu kınamaya yönelik zayıf çabalar gözlemlediklerini dile getiren Kremlin Sözcüsü, “Ama ne yazık ki, şöyle söyleyelim, vasalını dizginlemek kimsenin aklına gelmedi” ifadesini kullandı.
Peskov, “Bu, Devlet Başkanımızın, özel askeri operasyon başlatma kararını verirken haklı olduğunu bir kez daha gösterdi” diye kaydetti.