https://sputniknews.com.tr/20221007/bidendan-nukleer-kiyamet-aciklamasi-dunya-armageddonla-karsi-karsiya-kalabilir-1062055928.html
Biden'dan 'nükleer kıyamet' açıklaması: Dünya Armageddon'la karşı karşıya kalabilir
Biden'dan 'nükleer kıyamet' açıklaması: Dünya Armageddon'la karşı karşıya kalabilir
Joe Biden, Rusya'nın taktik bir nükleer silah kullanması halinde dünyanın 'Armageddon' ile karşı karşıya kalabileceğini ileri sürdü. 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T08:45+0300
2022-10-07T08:45+0300
2022-10-07T08:45+0300
dünya
abd
rusya
nükleer savaş
joe biden
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ABD başkanı, nükleer savaş tehdidi hakkında bugüne kadarki en sert açıklamalarını New York'taki bir Demokrat bağış toplantısında yaptı ve dünyanın altmış yıldır nükleer felakete en yakın olduğu zaman olduğunu söyledi.Biden, "Kennedy ve Küba füze krizinden bu yana Armageddon ihtimaliyle karşı karşıya kalmadık” dedi.Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e atıfta bulunarak, "Oldukça iyi tanıdığım bir adam. Taktik nükleer silahların ve biyolojik veya kimyasal silahların potansiyel kullanımı hakkında konuşurken şaka yapmıyor çünkü ordusunun önemli ölçüde düşük performans gösterdiğini söyleyebilirsiniz." dedi.Biden konuşmasında ayrıca şu açıklamaları yaptı:Armageddon, Dünya'nın sonu geldiğinde yapılacağı söylenen büyük kıyamet savaşına deniliyor.
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abd, rusya, nükleer savaş, joe biden
abd, rusya, nükleer savaş, joe biden
Biden'dan 'nükleer kıyamet' açıklaması: Dünya Armageddon'la karşı karşıya kalabilir
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Joe Biden, Rusya'nın taktik bir nükleer silah kullanması halinde dünyanın 'Armageddon' ile karşı karşıya kalabileceğini ileri sürdü.
ABD başkanı, nükleer savaş tehdidi hakkında bugüne kadarki en sert açıklamalarını New York'taki bir Demokrat bağış toplantısında yaptı ve dünyanın altmış yıldır nükleer felakete en yakın olduğu zaman olduğunu söyledi.
Biden, "Kennedy ve Küba füze krizinden bu yana Armageddon ihtimaliyle karşı karşıya kalmadık” dedi.
Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e atıfta bulunarak, "Oldukça iyi tanıdığım bir adam. Taktik nükleer silahların ve biyolojik veya kimyasal silahların potansiyel kullanımı hakkında konuşurken şaka yapmıyor çünkü ordusunun önemli ölçüde düşük performans gösterdiğini söyleyebilirsiniz." dedi.
Biden konuşmasında ayrıca şu açıklamaları yaptı:
"Putin için çıkış yolunun ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Çıkış yolunu nerede bulacak? Rusya içinde itibarını kaybetmekle kalmayıp önemli ölçüde güç de kaybediyor. Taktik nükleer silahı kullanıp da sonunda Armageddon ile sonuçlanmama diye bir şey olduğunu düşünmüyorum.”
Armageddon, Dünya'nın sonu geldiğinde yapılacağı söylenen büyük kıyamet savaşına deniliyor.