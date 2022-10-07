https://sputniknews.com.tr/20221007/bidendan-nukleer-kiyamet-aciklamasi-dunya-armageddonla-karsi-karsiya-kalabilir-1062055928.html

Biden'dan 'nükleer kıyamet' açıklaması: Dünya Armageddon'la karşı karşıya kalabilir

Biden'dan 'nükleer kıyamet' açıklaması: Dünya Armageddon'la karşı karşıya kalabilir

Joe Biden, Rusya'nın taktik bir nükleer silah kullanması halinde dünyanın 'Armageddon' ile karşı karşıya kalabileceğini ileri sürdü. 07.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-07T08:45+0300

2022-10-07T08:45+0300

2022-10-07T08:45+0300

dünya

abd

rusya

nükleer savaş

joe biden

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ABD başkanı, nükleer savaş tehdidi hakkında bugüne kadarki en sert açıklamalarını New York'taki bir Demokrat bağış toplantısında yaptı ve dünyanın altmış yıldır nükleer felakete en yakın olduğu zaman olduğunu söyledi.Biden, "Kennedy ve Küba füze krizinden bu yana Armageddon ihtimaliyle karşı karşıya kalmadık” dedi.Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e atıfta bulunarak, "Oldukça iyi tanıdığım bir adam. Taktik nükleer silahların ve biyolojik veya kimyasal silahların potansiyel kullanımı hakkında konuşurken şaka yapmıyor çünkü ordusunun önemli ölçüde düşük performans gösterdiğini söyleyebilirsiniz." dedi.Biden konuşmasında ayrıca şu açıklamaları yaptı:Armageddon, Dünya'nın sonu geldiğinde yapılacağı söylenen büyük kıyamet savaşına deniliyor.

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