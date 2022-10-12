https://sputniknews.com.tr/20221012/peskov-batili-liderlerin-nukleer-retorigi-zararli-ve-provokatif-rusya-buna-dahil-olmak-istemiyor-1062222662.html
Peskov: Batılı liderlerin nükleer retoriği zararlı ve provokatif, Rusya buna dahil olmak istemiyor
Peskov: Batılı liderlerin nükleer retoriği zararlı ve provokatif, Rusya buna dahil olmak istemiyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin liderlerinin nükleer retoriğinin zararlı ve provokatif olduğunu, Rusya'nın bu tür uygulamalarda yer almak... 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T12:34+0300
2022-10-12T12:34+0300
2022-10-12T13:05+0300
ukrayna krizi
dmitriy peskov
abd
rusya
kremlin
nükleer
joe biden
vladimir putin
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Günlük basın toplantısında ABD Başkanı Joe Biden'ın 'nükleer kıyamet' yaşanabileceği yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Batılı liderlerin her gün nükleer retorik pratiği yaptığını biz de her gün üzüntüyle belirtiyoruz. Bunu çok zararlı ve provokatif bir uygulama olarak görüyoruz. Rusya, bu tür uygulamalara katılmak istemiyor ve bunu kabul etmiyor" dedi.Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e atıfta bulunarak, "Oldukça iyi tanıdığım bir adam. Taktik nükleer silahların ve biyolojik veya kimyasal silahların potansiyel kullanımı hakkında konuşurken şaka yapmıyor çünkü ordusunun önemli ölçüde düşük performans gösterdiğini söyleyebilirsiniz" demiş ve Rusya'nın taktik bir nükleer silah kullanması halinde dünyanın 'Armageddon' ile karşı karşıya kalabileceğini ileri sürmüştü.'Putin-Biden görüşmesi için iki ülkeden de talep yok'Biden'ın şu anda Putin'le görüşmeyi anlamlı bulmadığını söylemesine de yanıt veren Peskov, zaten en üst düzeyde bir görüşme konusunda iki ülkeden de halihazırda bir talep gelmediğinin altını çizdi.'Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'nın safında savaştığını doğruladı'NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmada zafer kazanmasının NATO'nun yenilgisi anlamına geleceği açıklaması da Peskov'a soruldu.Kremlin Sözcüsü, Stoltenberg'in bu sözlerle NATO'nun Ukrayna'nın safında yer aldığını doğruladığını kaydetti.Moskova'nın bu açıklama sonrası herhangi bir eylemde bulunup bulunmayacağı sorusu karşısında Peskov, "Rusya, bu eylemleri 24 Şubat'tan beri gerçekleştiriyor" yanıtını verdi.'Rusya'nın varlıklarını Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanmak düpedüz haydutluk'ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderlerinin dünkü zirvede Rusya'nın varlıklarını Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanma planlarından söz etmesi de basın toplantısında gündeme geldi."Bunu konuşmak aptalca. Bu, uluslararası hukukun tüm normlarıyla çelişiyor. Bu, düpedüz haydutluk" diyen Peskov, bu konuların bu tür toplantıların gündeminde yer almasının son derece üzücü olduğunu ifade etti.'Rusya'da ikinci seferberlik dalgası yaşanmıyor'Sosyal medyada Rusya'da ikinci seferberlik dalgasının başladığına dair iddiaların yer aldığının anımsatılması üzerine Peskov, ikinci seferberlik dalgasının söz konusu olmadığını vurguladı.Peskov, kısmi seferberlikle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi sırasında birtakım önlemlerin alındığını, bazı düzeltmeler yapıldığını ve yapılacağını ancak ikinci seferberlik dalgası gibi bir durum yaşanmadığını ifade etti.'Putin, Musk ile görüşmedi'Peskov, Devlet Başkanı Putin ile ABD'li iş insanı Elon Musk arasında bir görüşme yapıldığına ilişkin iddiaların gerçek dışı olduğunun altını çizdi.Kremlin Sözcüsü, Putin ile Musk'ın yaklaşık 1.5 yıl önce telefon görüşmesi yaptığını belirtti.Daha önce Vice dergisi, Musk’ın bu yakınlarda Rus liderle görüştüğünü öne sürmüştü. Bu iddia, ABD’li siyaset uzmanı Ian Bremmer’in açıklamasına dayandırılmıştı. Bremmer, Musk’ın ona, Putin’le konuştuğunu ve Rus liderinin, Ukrayna’yla sadece Kırım’ı, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye’yi Rusya içinde tanıması halinde görüşmeye hazır olduğunu söylediğini iddia etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221005/polonya-nato-kapsaminda-nukleer-silahlara-evsahipligi-yapmak-icin-abd-yonetimiyle-gorusuyoruz-1061996023.html
https://sputniknews.com.tr/20221006/elon-musk-ukraynanin-bazi-dogu-bolgeleri-rus-cogunluguna-sahip-ve-rusyayi-tercih-ediyor-1062016271.html
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dmitriy peskov, abd, rusya, kremlin, nükleer, joe biden, vladimir putin
dmitriy peskov, abd, rusya, kremlin, nükleer, joe biden, vladimir putin
Peskov: Batılı liderlerin nükleer retoriği zararlı ve provokatif, Rusya buna dahil olmak istemiyor
12:34 12.10.2022 (güncellendi: 13:05 12.10.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin liderlerinin nükleer retoriğinin zararlı ve provokatif olduğunu, Rusya'nın bu tür uygulamalarda yer almak istemediğini söyledi.
Günlük basın toplantısında ABD Başkanı Joe Biden'ın 'nükleer kıyamet' yaşanabileceği yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Batılı liderlerin her gün nükleer retorik pratiği yaptığını biz de her gün üzüntüyle belirtiyoruz. Bunu çok zararlı ve provokatif bir uygulama olarak görüyoruz. Rusya, bu tür uygulamalara katılmak istemiyor ve bunu kabul etmiyor" dedi.
Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e atıfta bulunarak, "Oldukça iyi tanıdığım bir adam. Taktik nükleer silahların ve biyolojik veya kimyasal silahların potansiyel kullanımı hakkında konuşurken şaka yapmıyor çünkü ordusunun önemli ölçüde düşük performans gösterdiğini söyleyebilirsiniz" demiş ve Rusya'nın taktik bir nükleer silah kullanması halinde dünyanın 'Armageddon' ile karşı karşıya kalabileceğini ileri sürmüştü.
'Putin-Biden görüşmesi için iki ülkeden de talep yok'
Biden'ın şu anda Putin'le görüşmeyi anlamlı bulmadığını söylemesine de yanıt veren Peskov, zaten en üst düzeyde bir görüşme konusunda iki ülkeden de halihazırda bir talep gelmediğinin altını çizdi.
'Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'nın safında savaştığını doğruladı'
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmada zafer kazanmasının NATO'nun yenilgisi anlamına geleceği açıklaması da Peskov'a soruldu.
Kremlin Sözcüsü, Stoltenberg'in bu sözlerle NATO'nun Ukrayna'nın safında yer aldığını doğruladığını kaydetti.
Moskova'nın bu açıklama sonrası herhangi bir eylemde bulunup bulunmayacağı sorusu karşısında Peskov, "Rusya, bu eylemleri 24 Şubat'tan beri gerçekleştiriyor" yanıtını verdi.
'Rusya'nın varlıklarını Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanmak düpedüz haydutluk'
ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderlerinin dünkü zirvede Rusya'nın varlıklarını Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanma planlarından söz etmesi de basın toplantısında gündeme geldi.
"Bunu konuşmak aptalca. Bu, uluslararası hukukun tüm normlarıyla çelişiyor. Bu, düpedüz haydutluk" diyen Peskov, bu konuların bu tür toplantıların gündeminde yer almasının son derece üzücü olduğunu ifade etti.
'Rusya'da ikinci seferberlik dalgası yaşanmıyor'
Sosyal medyada Rusya'da ikinci seferberlik dalgasının başladığına dair iddiaların yer aldığının anımsatılması üzerine Peskov, ikinci seferberlik dalgasının söz konusu olmadığını vurguladı.
Peskov, kısmi seferberlikle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi sırasında birtakım önlemlerin alındığını, bazı düzeltmeler yapıldığını ve yapılacağını ancak ikinci seferberlik dalgası gibi bir durum yaşanmadığını ifade etti.
'Putin, Musk ile görüşmedi'
Peskov, Devlet Başkanı Putin ile ABD'li iş insanı Elon Musk arasında bir görüşme yapıldığına ilişkin iddiaların gerçek dışı olduğunun altını çizdi.
Kremlin Sözcüsü, Putin ile Musk'ın yaklaşık 1.5 yıl önce telefon görüşmesi yaptığını belirtti.
Daha önce Vice dergisi, Musk’ın bu yakınlarda Rus liderle görüştüğünü öne sürmüştü. Bu iddia, ABD’li siyaset uzmanı Ian Bremmer’in açıklamasına dayandırılmıştı. Bremmer, Musk’ın ona, Putin’le konuştuğunu ve Rus liderinin, Ukrayna’yla sadece Kırım’ı, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye’yi Rusya içinde tanıması halinde görüşmeye hazır olduğunu söylediğini iddia etmişti.