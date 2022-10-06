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https://sputniknews.com.tr/20221006/zelenskiy-natodan-rusyayi-vurmasini-istedi-kremlin-dunya-savasi-cagrisi-dedi-1062040906.html
Zelenskiy, NATO’dan Rusya’yı vurmasını istedi; Kremlin ‘dünya savaşı çağrısı’ dedi
Zelenskiy, NATO’dan Rusya’yı vurmasını istedi; Kremlin ‘dünya savaşı çağrısı’ dedi
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO’nun Rusya’nın nükleer saldırısını beklemeden önleyici saldırılar düzenlemesi gerektiğini söyledi. Kremlin... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T21:11+0300
2022-10-06T21:18+0300
dünya
rusya
avustralya
dmitriy peskov
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Avustralya’daki Lowy Enstitüsü’nde video konferans yoluyla konuşma yapan Zelenskiy, “NATO ne yapmalı? Rusya’nın nükleer silah kullanma olasılığını kaldırmalı. Nükleer silah kullanırsa başına ne geleceğini bilmeleri için önleyici vuruşlar yapmalı. Bunun tersi değil. Rusya’nın nükleer vuruş yapmasını bekleyip sonra “Ah sen böyle mi yaptın, al sana” dememeli. Baskının kullanılmasını gözden geçirmeli. NATO’nun yapması gereken, kullanım düzenini gözden geçirmesi” ifadesini kullandı.‘Dünya savaşı çıkarma çağrısı’Zelenskiy’in bu ifadelerini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Bu, dünya savaşını başlatma çağrısı anlamına geliyor” dedi.ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği üyeleri dahil dünyanın tüm ülkelerinin dikkatini bu ifadelere vermesi gerektiğini söyleyen Peskov, aslında Washington ve Londra’nın Kiev’i yönettiğini ve bu yüzden Zelenskiy’in sözlerinin sorumluluğunu da taşıdıklarını kaydetti.
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rusya, avustralya, dmitriy peskov

Zelenskiy, NATO’dan Rusya’yı vurmasını istedi; Kremlin ‘dünya savaşı çağrısı’ dedi

21:11 06.10.2022 (güncellendi: 21:18 06.10.2022)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Multimedya arşivine gidinKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov,
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO’nun Rusya’nın nükleer saldırısını beklemeden önleyici saldırılar düzenlemesi gerektiğini söyledi. Kremlin Sözcüsü Peskov, bu açıklamanın, dünya savaşı çıkarma çağrısı olduğunu belirtti.
Avustralya’daki Lowy Enstitüsü’nde video konferans yoluyla konuşma yapan Zelenskiy, “NATO ne yapmalı? Rusya’nın nükleer silah kullanma olasılığını kaldırmalı. Nükleer silah kullanırsa başına ne geleceğini bilmeleri için önleyici vuruşlar yapmalı. Bunun tersi değil. Rusya’nın nükleer vuruş yapmasını bekleyip sonra “Ah sen böyle mi yaptın, al sana” dememeli. Baskının kullanılmasını gözden geçirmeli. NATO’nun yapması gereken, kullanım düzenini gözden geçirmesi” ifadesini kullandı.

‘Dünya savaşı çıkarma çağrısı’

Zelenskiy’in bu ifadelerini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Bu, dünya savaşını başlatma çağrısı anlamına geliyor” dedi.
ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği üyeleri dahil dünyanın tüm ülkelerinin dikkatini bu ifadelere vermesi gerektiğini söyleyen Peskov, aslında Washington ve Londra’nın Kiev’i yönettiğini ve bu yüzden Zelenskiy’in sözlerinin sorumluluğunu da taşıdıklarını kaydetti.
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