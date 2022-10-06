https://sputniknews.com.tr/20221006/zelenskiy-natodan-rusyayi-vurmasini-istedi-kremlin-dunya-savasi-cagrisi-dedi-1062040906.html

Zelenskiy, NATO’dan Rusya’yı vurmasını istedi; Kremlin ‘dünya savaşı çağrısı’ dedi

Zelenskiy, NATO’dan Rusya’yı vurmasını istedi; Kremlin ‘dünya savaşı çağrısı’ dedi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO’nun Rusya’nın nükleer saldırısını beklemeden önleyici saldırılar düzenlemesi gerektiğini söyledi. Kremlin... 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T21:11+0300

2022-10-06T21:11+0300

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dünya

rusya

avustralya

dmitriy peskov

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Avustralya’daki Lowy Enstitüsü’nde video konferans yoluyla konuşma yapan Zelenskiy, “NATO ne yapmalı? Rusya’nın nükleer silah kullanma olasılığını kaldırmalı. Nükleer silah kullanırsa başına ne geleceğini bilmeleri için önleyici vuruşlar yapmalı. Bunun tersi değil. Rusya’nın nükleer vuruş yapmasını bekleyip sonra “Ah sen böyle mi yaptın, al sana” dememeli. Baskının kullanılmasını gözden geçirmeli. NATO’nun yapması gereken, kullanım düzenini gözden geçirmesi” ifadesini kullandı.‘Dünya savaşı çıkarma çağrısı’Zelenskiy’in bu ifadelerini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Bu, dünya savaşını başlatma çağrısı anlamına geliyor” dedi.ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği üyeleri dahil dünyanın tüm ülkelerinin dikkatini bu ifadelere vermesi gerektiğini söyleyen Peskov, aslında Washington ve Londra’nın Kiev’i yönettiğini ve bu yüzden Zelenskiy’in sözlerinin sorumluluğunu da taşıdıklarını kaydetti.

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rusya, avustralya, dmitriy peskov