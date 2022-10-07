https://sputniknews.com.tr/20221007/lavrov-ukrayna-kitle-imha-silahlarinin-kullanimiyla-ilgili-riskler-yaratiyor-1062057938.html
Lavrov: Ukrayna kitle imha silahlarının kullanımıyla ilgili riskler yaratıyor
Lavrov: Ukrayna kitle imha silahlarının kullanımıyla ilgili riskler yaratıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'in kitle imha silahlarının kullanımıyla ilgili riskler yarattığını ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in... 07.10.2022, Sputnik Türkiye
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sergey lavrov
Lavrov: Ukrayna kitle imha silahlarının kullanımıyla ilgili riskler yaratıyor
10:28 07.10.2022 (güncellendi: 10:31 07.10.2022) Abone ol
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'in kitle imha silahlarının kullanımıyla ilgili riskler yarattığını ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in NATO'ya yaptığı Rusya'ya önleyici saldırılar düzenleme çağrısı yapmasının bunu kanıtladığını vurguladı.