Lavrov: Ukrayna kitle imha silahlarının kullanımıyla ilgili riskler yaratıyor

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'in kitle imha silahlarının kullanımıyla ilgili riskler yarattığını ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in NATO'ya yaptığı Rusya'ya önleyici saldırılar düzenleme çağrısı yapmasının bunu kanıtladığını vurguladı.