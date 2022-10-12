CANLI | FSB: Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırının faili Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü

FSB: Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırının faili Ukrayna Savunma Bakanlığı'na bağlı Ana İstihbarat Müdürlüğü

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), geçen hafta Kırım Köprüsü'ne düzenlenen terör saldırısının arkasında Ukrayna Savunma Bakanlığı'na bağlı Ana İstihbarat Müdürlüğü'nün olduğunu duyurdu.

FSB'den yapılan açıklamada, saldırının organizatörlerinin müdürlüğün başkanı olan Kirill Budanov ile 'casusları' olduğu belirtildi.

Patlayıcının bir inşaat polietilen filmi ile rulolar halinde kamufle edildiği ve ağustos ayının başlarında Odessa limanından Bulgaristan'ın Ruse kentine nakledildii kaydedilen açıklamada, tüm rota boyunca naklin kontrolü ve suç planına katılanlarla temasların, kendisini İvan İvanoviç olarak sunan bir Ana İstihbarat Müdürlüğü çalışanı tarafından gerçekleştirildiği vurgulandı.

Şahsın internet üzerinden satılan bir numarayı kullandığı ifade edilen açıklamada, ayrıca koordinasyon için Sergey İvanoviç Andreyçenko kimliğini kullandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Suçun planlamasına katılan 5 Rusya vatandaşı ile Ukrayna ve Ermenistan vatandaşı 3 kişi gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.

FSB, terör saldırısıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve 'yabancılar da dahil olmak üzere tüm organizatörlerin ve suç ortaklarının Rus yasalarına göre yargılanacağını' ifade etti.