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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
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CANLI | FSB: Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırının faili Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü
CANLI | FSB: Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırının faili Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), geçen hafta Kırım Köprüsü'ne düzenlenen terör saldırısının arkasında Ukrayna Savunma Bakanlığı'na bağlı Ana İstihbarat... 12.10.2022, Sputnik Türkiye
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rusya, ukrayna, askeri operasyon, donbass, vladimir zelenskiy, nato, abd, новый онлайн для белой редактуры
Kırım Köprüsü'nde patlama - Sputnik Türkiye

CANLI | FSB: Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırının faili Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü

09:12 12.10.2022 (güncellendi: 09:43 12.10.2022)
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), geçen hafta Kırım Köprüsü'ne düzenlenen terör saldırısının arkasında Ukrayna Savunma Bakanlığı'na bağlı Ana İstihbarat Müdürlüğü'nün olduğunu duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı'nın Moskova'yı hedef alan yaptırımları devam ediyor.
Belarus Devlet Güvenlik Komitesi (KGB) Başkanı İvan Tertel, yabancı gizli servislerinin eğittiği 300 kadar Ukraynalı militanın Belarus’ta bir ilçe merkezini ele geçirmeye hazırlandığını belirtti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'da barışın ancak Rusya ile ABD arasındaki müzakerelerle sağlanabileceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ülkenin kritik öneme sahip sivil altyapısına yönelik tüm saldırılara sert yanıt verileceği uyarısında bulundu.
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Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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09:42 12.10.2022
FSB: Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırının faili Ukrayna Savunma Bakanlığı'na bağlı Ana İstihbarat Müdürlüğü
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), geçen hafta Kırım Köprüsü'ne düzenlenen terör saldırısının arkasında Ukrayna Savunma Bakanlığı'na bağlı Ana İstihbarat Müdürlüğü'nün olduğunu duyurdu.
FSB'den yapılan açıklamada, saldırının organizatörlerinin müdürlüğün başkanı olan Kirill Budanov ile 'casusları' olduğu belirtildi.
Patlayıcının bir inşaat polietilen filmi ile rulolar halinde kamufle edildiği ve ağustos ayının başlarında Odessa limanından Bulgaristan'ın Ruse kentine nakledildii kaydedilen açıklamada, tüm rota boyunca naklin kontrolü ve suç planına katılanlarla temasların, kendisini İvan İvanoviç olarak sunan bir Ana İstihbarat Müdürlüğü çalışanı tarafından gerçekleştirildiği vurgulandı.
Şahsın internet üzerinden satılan bir numarayı kullandığı ifade edilen açıklamada, ayrıca koordinasyon için Sergey İvanoviç Andreyçenko kimliğini kullandığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, "Suçun planlamasına katılan 5 Rusya vatandaşı ile Ukrayna ve Ermenistan vatandaşı 3 kişi gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.
FSB, terör saldırısıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve 'yabancılar da dahil olmak üzere tüm organizatörlerin ve suç ortaklarının Rus yasalarına göre yargılanacağını' ifade etti.
09:10 12.10.2022
Washington Post: Biden, Zelenskiy'den yardımların yetersiz olduğundan şikayet etmeyi bırakmasını istedi
Washington Post (WP) gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den Washington yönetiminin sunduğu yardımların yetersiz olduğu yönünde şikayet etmeye son vermesini söylediğini aktardı.
Gazeteye konuşan eski bir Beyaz Saray Sözcüsü, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonunun erken bir aşamasında Zelenskiy'in ABD ve diğer Batılı ülkeleri, Biden ve ABD Kongresi'nin zaten hazır olmasına rağmen, ek askeri yardım sağlamaya ve Rusya'ya karşı daha sert yaptırımlar uygulamaya çağırmasını anımsattı.
Sözcüye göre Biden, nankör davranmaya devam ederse Kongre'den para istemeye devam etmesinin zor olacağı konusunda Zelenskiy'i uyardı.
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