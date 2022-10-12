CANLI | FSB: Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırının faili Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı'nın Moskova'yı hedef alan yaptırımları devam ediyor.
Belarus Devlet Güvenlik Komitesi (KGB) Başkanı İvan Tertel, yabancı gizli servislerinin eğittiği 300 kadar Ukraynalı militanın Belarus’ta bir ilçe merkezini ele geçirmeye hazırlandığını belirtti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'da barışın ancak Rusya ile ABD arasındaki müzakerelerle sağlanabileceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ülkenin kritik öneme sahip sivil altyapısına yönelik tüm saldırılara sert yanıt verileceği uyarısında bulundu.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: