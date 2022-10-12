https://sputniknews.com.tr/20221012/kremlin-erdoganin-putine-rusya-bati-muzakerelerine-dair-tekliflerini-resmen-sunmasini-bekliyoruz-1062237149.html
Kremlin: Erdoğan'ın Putin'e Rusya-Batı müzakerelerine dair tekliflerini resmen sunmasını bekliyoruz
Kremlin: Erdoğan'ın Putin'e Rusya-Batı müzakerelerine dair tekliflerini resmen sunmasını bekliyoruz
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, yarın Astana'da yapılacak görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olası... 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T17:16+0300
2022-10-12T17:16+0300
2022-10-12T17:25+0300
kremlin
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
türkiye
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
müzakere
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Gazetecilerin bu konudaki haberlerle ilgili sorularını yanıtlayan Uşakov, "Birkaç inisiyatif tartışılıyor, genel olarak basında. Birincisi, Türkler kendi arabuculuklarını öneriyor. Muhtemelen herhangi bir müzakere veya temas olacaksa, onun kendi topraklarında, İstanbul veya Ankara'da yapılmasından yanalar, ben öyle düşünüyorum. Erdoğan'ın şu anda basında yer alan söz konusu görüşleri resmen sunması beklenebilir, zira Rusya, ABD, Batı Avrupa'nın önde gelen ülkeleri de dahil çeşitli formatlardan bahsediliyor" ifadelerini kullandı.Bu inisiyatiflerin henüz basında yer aldığını kaydeden Uşakov, mevcut gelişmelerin Türklerin elindeki fırsatları kaçırmayacağını ve bu konuda birtakım öneriler sunacağını gösterdiğini belirtti.
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kremlin, rusya, ukrayna, türkiye, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, müzakere
kremlin, rusya, ukrayna, türkiye, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, müzakere
Kremlin: Erdoğan'ın Putin'e Rusya-Batı müzakerelerine dair tekliflerini resmen sunmasını bekliyoruz
17:16 12.10.2022 (güncellendi: 17:25 12.10.2022) Abone ol
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, yarın Astana'da yapılacak görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olası Rusya-Batı müzakerelerinin formatlarıyla ilgili tekliflerini resmen sunmasını beklediklerini söyledi.
Gazetecilerin bu konudaki haberlerle ilgili sorularını yanıtlayan Uşakov, "Birkaç inisiyatif tartışılıyor, genel olarak basında. Birincisi, Türkler kendi arabuculuklarını öneriyor. Muhtemelen herhangi bir müzakere veya temas olacaksa, onun kendi topraklarında, İstanbul veya Ankara'da yapılmasından yanalar, ben öyle düşünüyorum. Erdoğan'ın şu anda basında yer alan söz konusu görüşleri resmen sunması beklenebilir, zira Rusya, ABD, Batı Avrupa'nın önde gelen ülkeleri de dahil çeşitli formatlardan bahsediliyor" ifadelerini kullandı.
Bu inisiyatiflerin henüz basında yer aldığını kaydeden Uşakov, mevcut gelişmelerin Türklerin elindeki fırsatları kaçırmayacağını ve bu konuda birtakım öneriler sunacağını gösterdiğini belirtti.