https://sputniknews.com.tr/20221012/kremlin-erdoganin-putine-rusya-bati-muzakerelerine-dair-tekliflerini-resmen-sunmasini-bekliyoruz-1062237149.html

Kremlin: Erdoğan'ın Putin'e Rusya-Batı müzakerelerine dair tekliflerini resmen sunmasını bekliyoruz

Kremlin: Erdoğan'ın Putin'e Rusya-Batı müzakerelerine dair tekliflerini resmen sunmasını bekliyoruz

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, yarın Astana'da yapılacak görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olası... 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T17:16+0300

2022-10-12T17:16+0300

2022-10-12T17:25+0300

kremlin

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

türkiye

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

müzakere

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Gazetecilerin bu konudaki haberlerle ilgili sorularını yanıtlayan Uşakov, "Birkaç inisiyatif tartışılıyor, genel olarak basında. Birincisi, Türkler kendi arabuculuklarını öneriyor. Muhtemelen herhangi bir müzakere veya temas olacaksa, onun kendi topraklarında, İstanbul veya Ankara'da yapılmasından yanalar, ben öyle düşünüyorum. Erdoğan'ın şu anda basında yer alan söz konusu görüşleri resmen sunması beklenebilir, zira Rusya, ABD, Batı Avrupa'nın önde gelen ülkeleri de dahil çeşitli formatlardan bahsediliyor" ifadelerini kullandı.Bu inisiyatiflerin henüz basında yer aldığını kaydeden Uşakov, mevcut gelişmelerin Türklerin elindeki fırsatları kaçırmayacağını ve bu konuda birtakım öneriler sunacağını gösterdiğini belirtti.

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kremlin, rusya, ukrayna, türkiye, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, müzakere