https://sputniknews.com.tr/20221012/rusya-turk-akim-tesislerinde-guvenlik-onlemleri-artirildi-1062235856.html

Rusya: TürkAkım tesislerinde güvenlik önlemleri artırıldı

Rusya: TürkAkım tesislerinde güvenlik önlemleri artırıldı

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Ukrayna gizli servislerinin sabotaj girişiminde bulundukları TürkAkım gaz boru hattı tesislerinde güvenlik... 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T16:43+0300

2022-10-12T16:43+0300

2022-10-12T17:27+0300

avrupa'da enerji krizi

rusya

aleksandr novak

türk akım

türkiye

güvenlik önlemi

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Rusya Enerji Haftası konferansında konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, TürkAkım boru hattının Rusya’daki tesislerine yönelik planlanmış sabotaj nedeniyle söz konusu boru hattında güvenlik önlemlerinin artırılıp artırılmadığı sorusuna, “Boru hattının operatör şirketi (Gazprom) bu konuda daha detaylı bilgi verebilir, ancak hatta güvenlik önlemlerinin güçlendirildiğini biliyorum" yanıtını verdi.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın gizli servislerinin TürkAkım hattının Rusya’da bulunan tesislerine yönelik bir sabotaj girişiminde bulunduklarını, ancak söz konusu girişimin önünü kestiklerini söylemişti.‘Türkiye’ye daha çok petrol tedarik etmeye hazırız’Bununla beraber Novak, gerektiğinde Türkiye'ye petrol tedarikini artırmaya hazır olduklarını, fakat bunun ülkelerin enerji şirketleri arasında karara bağlanması gereken bir konu olduğunu dile getirdi.Novak, "Türkiye’ye petrol tedarikini artırma konusu) Türk meslektaşlarımızla görüşüyoruz. Daha fazlasını tedarik etmeye hazırız. Bu, devam eden bir süreç. Türk şirketlerinin de daha fazla Rus petrolü almakla ilgilendiklerini görüyoruz. Fakat bu, ticari şirketler arasında karara bağlanması gereken ticari bir mesele” ifadelerini kullandı.Rusya Başbakan Yardımcısı, şu an Türkiye üstünden hem iç pazar hem de başka ülkelere transfer için büyük miktarlarda Rus petrolünün geçiş yaptığını da sözlerine ekledi.Novak ayrıca, Karadeniz’e yeni boru hatları döşenmesinin ve böylelikle Türkiye’nin Avrupa’ya Rus gazının iletildiği bir dağıtım merkezi haline gelmesinin ‘çok gelecek vadeden bir proje’ olduğunu düşündüğünü belirtti.Başbakan Yardımcısı, “Türk ortaklarımız bu konuyu incelemeleri gerektiğini söylediler. Bana göre bu çok gelecek vadeden bir proje. Zira burada (Karadeniz’de) başka bir transit ülke bulunmuyor ve enerji kaynaklarının sevkiyatı konusunda doğrudan Türkiye ile çalışabiliriz. Türkiye de Avrupa’ya enerji kaynaklarının transferi için bir enerji dağıtım merkezi olabilir" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221012/gazprom-turkiyenin-ab-sinirinda-dogalgaz-dagitim-merkezi-olusturabiliriz--1062231259.html

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