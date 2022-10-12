https://sputniknews.com.tr/20221012/gazprom-turkiyenin-ab-sinirinda-dogalgaz-dagitim-merkezi-olusturabiliriz--1062231259.html

Gazprom: Türkiye’nin AB sınırında doğalgaz dağıtım merkezi oluşturabiliriz

Gazprom: Türkiye’nin AB sınırında doğalgaz dağıtım merkezi oluşturabiliriz

Rus devlet enerji şirketi Gazprom’un başkanı Aleksey Miller, Rus doğalgazının sevkiyatı için Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) sınırında bir gaz dağıtım merkezi... 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T15:07+0300

2022-10-12T15:07+0300

2022-10-12T15:32+0300

gazprom

avrupa'da enerji krizi

rusya

türkiye

doğalgaz

aleksey miller

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Rus enerji devi Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Kuzey Akım boru hatları üstünden iletilemeyen Rus gazının Avrupa’ya başka nasıl bir yolla transfer edilebileceğine ilişkin değerlendirmede bulundu.Rusya Enerji Haftası konferansının genel oturumunda konuşan Miller, “Gazprom, yeni gaz transfer tesisleri inşa etmeye teknik olarak hazır. Bir dağıtım merkezi oluşturulmasına gelince, AB ile Türkiye sınırında bir gaz ticaret alanı oluşturulması konusunu kuşkusuz ki değerlendirmemiz gerek” dedi.Miller'ın söz konusu açıklaması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in düzenlenen sabotajlar nedeniyle çalışmaz hâle gelen Kuzey Akım boru hatları üzerinden transfer edilemeyen gazın Türkiye üstünden Avrupa’ya iletileceğini söylemesini izledi.Putin, Rus gazının Baltık Denizi’nden geçirilerek Kuzey Akım hatlarına iletilmesi yerine gazın Karadeniz üzerinden Türkiye’ye iletileceğini ve Türkiye’nin AB sınırında oluşturulacak bir gaz dağıtım merkezi üzerinden de Avrupa ülkelerine sevk edilebileceğini kaydetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221012/putin-kuzey-akim-boru-hatlarindaki-patlamalar-uluslararasi-teror-eylemleriydi-1062227953.html

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gazprom, rusya, türkiye, doğalgaz, aleksey miller