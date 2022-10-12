https://sputniknews.com.tr/20221012/gazprom-turkiyenin-ab-sinirinda-dogalgaz-dagitim-merkezi-olusturabiliriz--1062231259.html
Gazprom: Türkiye’nin AB sınırında doğalgaz dağıtım merkezi oluşturabiliriz
Gazprom: Türkiye’nin AB sınırında doğalgaz dağıtım merkezi oluşturabiliriz
Rus devlet enerji şirketi Gazprom’un başkanı Aleksey Miller, Rus doğalgazının sevkiyatı için Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) sınırında bir gaz dağıtım merkezi... 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T15:07+0300
2022-10-12T15:07+0300
2022-10-12T15:32+0300
gazprom
avrupa'da enerji krizi
rusya
türkiye
doğalgaz
aleksey miller
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Rus enerji devi Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Kuzey Akım boru hatları üstünden iletilemeyen Rus gazının Avrupa’ya başka nasıl bir yolla transfer edilebileceğine ilişkin değerlendirmede bulundu.Rusya Enerji Haftası konferansının genel oturumunda konuşan Miller, “Gazprom, yeni gaz transfer tesisleri inşa etmeye teknik olarak hazır. Bir dağıtım merkezi oluşturulmasına gelince, AB ile Türkiye sınırında bir gaz ticaret alanı oluşturulması konusunu kuşkusuz ki değerlendirmemiz gerek” dedi.Miller'ın söz konusu açıklaması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in düzenlenen sabotajlar nedeniyle çalışmaz hâle gelen Kuzey Akım boru hatları üzerinden transfer edilemeyen gazın Türkiye üstünden Avrupa’ya iletileceğini söylemesini izledi.Putin, Rus gazının Baltık Denizi’nden geçirilerek Kuzey Akım hatlarına iletilmesi yerine gazın Karadeniz üzerinden Türkiye’ye iletileceğini ve Türkiye’nin AB sınırında oluşturulacak bir gaz dağıtım merkezi üzerinden de Avrupa ülkelerine sevk edilebileceğini kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221012/putin-kuzey-akim-boru-hatlarindaki-patlamalar-uluslararasi-teror-eylemleriydi-1062227953.html
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gazprom, rusya, türkiye, doğalgaz, aleksey miller
gazprom, rusya, türkiye, doğalgaz, aleksey miller
Gazprom: Türkiye’nin AB sınırında doğalgaz dağıtım merkezi oluşturabiliriz
15:07 12.10.2022 (güncellendi: 15:32 12.10.2022) Abone ol
Rus devlet enerji şirketi Gazprom’un başkanı Aleksey Miller, Rus doğalgazının sevkiyatı için Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) sınırında bir gaz dağıtım merkezi oluşturmayı değerlendireceklerini kaydetti.
Rus enerji devi Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Kuzey Akım boru hatları üstünden iletilemeyen Rus gazının Avrupa’ya başka nasıl bir yolla transfer edilebileceğine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Rusya Enerji Haftası konferansının genel oturumunda konuşan Miller, “Gazprom, yeni gaz transfer tesisleri inşa etmeye teknik olarak hazır. Bir dağıtım merkezi oluşturulmasına gelince, AB ile Türkiye sınırında bir gaz ticaret alanı oluşturulması konusunu kuşkusuz ki değerlendirmemiz gerek” dedi.
Miller'ın söz konusu açıklaması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in düzenlenen sabotajlar nedeniyle çalışmaz hâle gelen Kuzey Akım boru hatları üzerinden transfer edilemeyen gazın Türkiye üstünden Avrupa’ya iletileceğini söylemesini izledi.
Putin, Rus gazının Baltık Denizi’nden geçirilerek Kuzey Akım hatlarına iletilmesi yerine gazın Karadeniz üzerinden Türkiye’ye iletileceğini ve Türkiye’nin AB sınırında oluşturulacak bir gaz dağıtım merkezi üzerinden de Avrupa ülkelerine sevk edilebileceğini kaydetmişti.