https://sputniknews.com.tr/20221012/novak-rusyada-2022de-yaklasik-530-milyon-ton-petrol-uretecek-1062229651.html

Novak: Rusya'da 2022'de yaklaşık 530 milyon ton petrol üretecek

Novak: Rusya'da 2022'de yaklaşık 530 milyon ton petrol üretecek

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, geçen yıl 524 milyon ton petrol üreten Rusya'nın bu yılki üretiminin 525-530 milyon ton bandında gerçekleşeceğini... 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T14:49+0300

2022-10-12T14:49+0300

2022-10-12T14:49+0300

dünya

aleksandr novak

rusya

petrol üretimi

rusya enerji haftası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0c/1062229767_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_78a821817932ab0de074cc25b72aa021.jpg

OPEC+ grubunun petrol üretiminde kısıntıya gitme kararı almasının ardından Moskova'dan Rusya'nın petrol üretim hacmiyle ilgili açıklama geldi.Rusya Enerji Haftası 2022 kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya'da bu yıl sonu itibarıyla toplam petrol üretiminin 525-530 milyon ton civarında olacağını kaydetti.Şu anda petrol üretiminin stabil durumda olduğunu belirten Novak, ekim ayında günlük üretim hacminin 9.9 milyon ton olacağını bildirdi.Rusya'nın resmi verilerine göre ülkede geçen yıl 524 yıl petrol üretilmişti.OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.'Kuzey Akımların devreye alınacağı tarihi tahmin etmek imkansız'Novak, bir soru üzerine, sabotaja uğrayan Kuzey Akım 1 ve 2 doğalgaz boru hatlarının yeniden devreye alınacağı tarihi öngörmenin imkansız olduğunu söyledi.Kesin tarih konusunda hiç kimsenin bilgi veremeyeceğini, bunun olayın nedenlerini ve hasarın düzeyini anlamaları gerektiğini ifade eden Novak, Rusya'nın Kuzey Akım boru hatlarındaki olaylarla ilgili soruşturmaya katılmak için İsveç, Almanya ve Danimarka'ya talep gönderdiğini de sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20221011/putin-opec-grubunun-karari-herhangi-bir-ulkeye-karsi-alinmadi-1062187396.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aleksandr novak, rusya, petrol üretimi, rusya enerji haftası