https://sputniknews.com.tr/20221012/novak-rusyada-2022de-yaklasik-530-milyon-ton-petrol-uretecek-1062229651.html
Novak: Rusya'da 2022'de yaklaşık 530 milyon ton petrol üretecek
Novak: Rusya'da 2022'de yaklaşık 530 milyon ton petrol üretecek
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, geçen yıl 524 milyon ton petrol üreten Rusya'nın bu yılki üretiminin 525-530 milyon ton bandında gerçekleşeceğini... 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T14:49+0300
2022-10-12T14:49+0300
2022-10-12T14:49+0300
dünya
aleksandr novak
rusya
petrol üretimi
rusya enerji haftası
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OPEC+ grubunun petrol üretiminde kısıntıya gitme kararı almasının ardından Moskova'dan Rusya'nın petrol üretim hacmiyle ilgili açıklama geldi.Rusya Enerji Haftası 2022 kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya'da bu yıl sonu itibarıyla toplam petrol üretiminin 525-530 milyon ton civarında olacağını kaydetti.Şu anda petrol üretiminin stabil durumda olduğunu belirten Novak, ekim ayında günlük üretim hacminin 9.9 milyon ton olacağını bildirdi.Rusya'nın resmi verilerine göre ülkede geçen yıl 524 yıl petrol üretilmişti.OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.'Kuzey Akımların devreye alınacağı tarihi tahmin etmek imkansız'Novak, bir soru üzerine, sabotaja uğrayan Kuzey Akım 1 ve 2 doğalgaz boru hatlarının yeniden devreye alınacağı tarihi öngörmenin imkansız olduğunu söyledi.Kesin tarih konusunda hiç kimsenin bilgi veremeyeceğini, bunun olayın nedenlerini ve hasarın düzeyini anlamaları gerektiğini ifade eden Novak, Rusya'nın Kuzey Akım boru hatlarındaki olaylarla ilgili soruşturmaya katılmak için İsveç, Almanya ve Danimarka'ya talep gönderdiğini de sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20221011/putin-opec-grubunun-karari-herhangi-bir-ulkeye-karsi-alinmadi-1062187396.html
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aleksandr novak, rusya, petrol üretimi, rusya enerji haftası
aleksandr novak, rusya, petrol üretimi, rusya enerji haftası
Novak: Rusya'da 2022'de yaklaşık 530 milyon ton petrol üretecek
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, geçen yıl 524 milyon ton petrol üreten Rusya'nın bu yılki üretiminin 525-530 milyon ton bandında gerçekleşeceğini söyledi.
OPEC+ grubunun petrol üretiminde kısıntıya gitme kararı almasının ardından Moskova'dan Rusya'nın petrol üretim hacmiyle ilgili açıklama geldi.
Rusya Enerji Haftası 2022 kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya'da bu yıl sonu itibarıyla toplam petrol üretiminin 525-530 milyon ton civarında olacağını kaydetti.
Şu anda petrol üretiminin stabil durumda olduğunu belirten Novak, ekim ayında günlük üretim hacminin 9.9 milyon ton olacağını bildirdi.
Rusya'nın resmi verilerine göre ülkede geçen yıl 524 yıl petrol üretilmişti.
OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.
'Kuzey Akımların devreye alınacağı tarihi tahmin etmek imkansız'
Novak, bir soru üzerine, sabotaja uğrayan Kuzey Akım 1 ve 2 doğalgaz boru hatlarının yeniden devreye alınacağı tarihi öngörmenin imkansız olduğunu söyledi.
Kesin tarih konusunda hiç kimsenin bilgi veremeyeceğini, bunun olayın nedenlerini ve hasarın düzeyini anlamaları gerektiğini ifade eden Novak, Rusya'nın Kuzey Akım boru hatlarındaki olaylarla ilgili soruşturmaya katılmak için İsveç, Almanya ve Danimarka'ya talep gönderdiğini de sözlerine ekledi.