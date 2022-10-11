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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221011/canli--foreign-policy-ukrayna-rusyanin-saldirilarindan-sonra-abdden-taktik-balistik-fuze-istedi-1062173680.html
CANLI | Foreign Policy: Ukrayna, Rusya'nın saldırılarından sonra ABD'den taktik balistik füze istedi
CANLI | Foreign Policy: Ukrayna, Rusya'nın saldırılarından sonra ABD'den taktik balistik füze istedi
Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefançuk'un dün Rus kuvvetleri tarafından ülkenin enerji ve askeri altyapısına düzenlenen saldırıların ardından ABD... 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T09:18+0300
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rusya, ukrayna, operasyon, donbass, avrupa birliği, abd, nato, vladimir zelenskiy, новый онлайн для белой редактуры
rusya, ukrayna, operasyon, donbass, avrupa birliği, abd, nato, vladimir zelenskiy, новый онлайн для белой редактуры
Kiev - Sputnik Türkiye

CANLI | Foreign Policy: Ukrayna, Rusya'nın saldırılarından sonra ABD'den taktik balistik füze istedi

09:18 11.10.2022
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Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefançuk'un dün Rus kuvvetleri tarafından ülkenin enerji ve askeri altyapısına düzenlenen saldırıların ardından ABD Kongresi'ne mektup yazarak, Washington'dan Atacms taktik balistik füzeleri ve dördüncü nesil F-15 ve F-16 savaş uçakları da dahil olmak üzere yeni tür silahlar talep ettiği duyuruldu.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı'nın Moskova'yı hedef alan yaptırımları devam ediyor.
Rus kuvvetleri, dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yanı sıra ülkenin Dnipropetrovsk, Ivano-Frankovsk ve Harkov bölgelerindeki enerji ve ordu tesislerine bir dizi büyük füze saldırısı düzenledi.
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta, 51 Rus vatandaşının yanı sıra, Rusya'ya katılan topraklarla ilişkili 24 yetkiliye yaptırım kararı aldıklarını duyurdu.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, eski devlet başkanı Dmitriy Medvedev, Rus güçleri tarafından düzenlenen bombardımanlara ilişkin, “Birinci perde oynandı. Devamı gelecek” açıklamasını yaptı.
Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
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Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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09:17 11.10.2022
Foreign Policy: Ukrayna, Rus kuvvetlerinin saldırılarının ardından ABD'den taktik balistik füze istedi
Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefançuk'un dün Rus kuvvetleri tarafından ülkenin enerji ve askeri altyapısına düzenlenen saldırıların ardından ABD Kongresi'ne mektup yazarak, Washington'dan Atacms taktik balistik füzeleri ve dördüncü nesil F-15 ve F-16 savaş uçakları da dahil olmak üzere yeni tür silahlar talep ettiği duyuruldu.
Foreign Policy'nin aktardığına göre mektupta, Başkan Joe Biden yönetiminden kısıtlamalara son vermesi ve 322 kilometre mesafedeki nesneleri vurabilen Atacms füzeleri tedarik etmesi istendi.
Stefançuk'a göre ABD, Ukrayna'ya öncelikli olarak NASAMS uçaksavar füze sistemleri sağlamalı.
Ayrıca yetkili, Washington'dan MQ-1C Gray Eagle insansız hava araçları ile F-15 ve F-16 savaş uçakları tedarik edilmesi çağrısı yaptı.
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