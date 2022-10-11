CANLI | Foreign Policy: Ukrayna, Rusya'nın saldırılarından sonra ABD'den taktik balistik füze istedi

Foreign Policy: Ukrayna, Rus kuvvetlerinin saldırılarının ardından ABD'den taktik balistik füze istedi

Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefançuk'un dün Rus kuvvetleri tarafından ülkenin enerji ve askeri altyapısına düzenlenen saldırıların ardından ABD Kongresi'ne mektup yazarak, Washington'dan Atacms taktik balistik füzeleri ve dördüncü nesil F-15 ve F-16 savaş uçakları da dahil olmak üzere yeni tür silahlar talep ettiği duyuruldu.

Foreign Policy'nin aktardığına göre mektupta, Başkan Joe Biden yönetiminden kısıtlamalara son vermesi ve 322 kilometre mesafedeki nesneleri vurabilen Atacms füzeleri tedarik etmesi istendi.

Stefançuk'a göre ABD, Ukrayna'ya öncelikli olarak NASAMS uçaksavar füze sistemleri sağlamalı.

Ayrıca yetkili, Washington'dan MQ-1C Gray Eagle insansız hava araçları ile F-15 ve F-16 savaş uçakları tedarik edilmesi çağrısı yaptı.