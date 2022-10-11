CANLI | Foreign Policy: Ukrayna, Rusya'nın saldırılarından sonra ABD'den taktik balistik füze istedi

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı'nın Moskova'yı hedef alan yaptırımları devam ediyor.
Rus kuvvetleri, dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yanı sıra ülkenin Dnipropetrovsk, Ivano-Frankovsk ve Harkov bölgelerindeki enerji ve ordu tesislerine bir dizi büyük füze saldırısı düzenledi.
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta, 51 Rus vatandaşının yanı sıra, Rusya'ya katılan topraklarla ilişkili 24 yetkiliye yaptırım kararı aldıklarını duyurdu.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, eski devlet başkanı Dmitriy Medvedev, Rus güçleri tarafından düzenlenen bombardımanlara ilişkin, “Birinci perde oynandı. Devamı gelecek” açıklamasını yaptı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: