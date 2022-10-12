https://sputniknews.com.tr/20221012/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-guclerinin-bes-yonden-baslattigi-taarruz-onlendi-1062241404.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna güçlerinin beş yönden başlattığı taarruz önlendi

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna güçlerinin beş yönden başlattığı taarruz önlendi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna güçlerinin Kupyanskiy, Krasnıy Liman, Zaporojya, Krivoy Rog ve Andreyevskiy yönlerindeki... 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T20:09+0300

2022-10-12T20:09+0300

2022-10-12T20:12+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyon ile ilgili güncel bilgileri verdi.Konaşenkov, “Kupyanskiy yönünde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri gün boyunca üç taktik grup ve yabancı paralı askerlerle aynı anda üç yönden saldırı başlattıkları Kislovka yerleşimini ele geçirmeye odaklandı. Düşman savunmaya girmeyi ve yerleşimin batı eteklerine ulaşmayı başardı. Birliklerimizin aktif eylemleri ve Rus topçularının yoğun ateşi ile Ukrayna birlikleri Kislovka'nın eteklerinden atılarak başlangıç konumlarına geri püskürtüldü. Rus birimleri yeniden ön cephedeki pozisyonuna döndü” dedi.Ukrayna kuvvetlerinin Krasnıy Liman, Zaporojya, Krivoy Rog ve Andreyevskiy yönlerindeki saldırı girişimlerinin önlendiğini aktaran Konaşenkov, Ukrayna ordusunun Tabayevka, Harkov bölgesi, Orlyanka ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Kuzemovka yerleşim yerlerine üç bölükten oluşan güçlerle başlattığı saldırıların başarıyla püskürtüldüğünü belirterek, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve paralı askerlerinin bu yönde toplam 100'den fazla asker, 4 tank, 3 piyade savaş aracı ve 3 Türk ‘Kirpi’ zırhlı personel aracı kayıp verdiğini söyledi.Krasnıy Liman yönünde düşmanın Jerebets Nehri'ni geçip Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Raygorodka, Karmazinovka, Rozovka, Makeyevka ve Novolyubovka yerleşim bölgelerine ilerleme girişimlerinin engellendiğini kaydeden Konaşenkov, 60 Ukraynalı asker, 3 piyade savaş aracı ve 2 zırhlı aracın imha edildiğini bildirdi.Konaşenkov, Zaporojya yönünde, Novodarovka yerleşimi yakınında Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin zırhlı araçların desteğiyle başlattığı saldırıları püskürttüğünü, 7 Ukraynalı asker ve 1 zırhlı aracı yok ettiklerini kaydetti.Krivoy Rog yönünde düşmanın Herson bölgesindeki Novovoskresenskoye, Velikaya Aleksandrovka ve Suhanovo yerleşimlerine iki taburdan oluşan kuvvetlerle saldırı girişiminde bulunduğu bilgisini paylaşan Konaşenkov, Rus birimlerinin tüm saldırıları başarıyla püskürttüğünü 1 tank, 16 zırhlı savaş aracı, 4 araç ve 70'ten fazla Ukraynalı askeri imha ettiğini belirtti.Konaşenkov, Rus birliklerinin Andreyevskiy yönünde, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Herson bölgesindeki Kostromka ve İşenko yerleşimlerine saldırı girişimini engellediğini 2 tank, 3 zırhlı araç, 5 kamyonet ve 90'dan fazla Ukraynalı askeri yok ettiklerini sözlerine ekledi.

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