https://sputniknews.com.tr/20240227/2024-yerel-secimleri-siyasi-partilerin-kadin-belediye-baskan-adaylari-1080997537.html

2024 yerel seçimleri: Siyasi partilerin kadın belediye başkan adayları

2024 yerel seçimleri: Siyasi partilerin kadın belediye başkan adayları

Sputnik Türkiye

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde partilen belediye başkan adayları belli oldu. Yerel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi... 27.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-27T15:54+0300

2024-02-27T15:54+0300

2024-02-27T16:35+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

2024 yerel seçimleri

yerel seçimler

yerel seçimler 2024

31 mart yerel seçimleri

adalet ve kalkınma partisi

cumhuriyet halk partisi (chp)

milliyetçi hareket partisi (mhp)

iyi parti

yeniden refah partisi

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Türkiye 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere hazırlıyor. 20 Şubat itibarıyla tüm partiler seçim kurullarına listelerini teslim ederek resmi adaylarını belirledi. Gerek partilerin yayımladığı listelerden gerekse de açık kaynaklardan tespit edilebilen ve partilerin ilgili yerlerden gösterdikleri kadın adaylar şu şekilde oldu:Adalet ve Kalkınma Partisi kadın kadın belediye başkan adaylarıGaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin, Çanakkale Belediye Başkan Adayı Jülide İskenderoğlu, Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Iğdır Belediye Başkan Adayı Ülkü Öcal, Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı İlknur Kovaç Bayraktar ve Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü. Cumhuriyet Halk Partisi kadın belediye başkan adaylarıEskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşen Ünlüce, Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Emine Gülizar Emecen, Maltepe Belediye Başkan Adayı Esin Köymen, Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayı Zeynep Özbaş Arıkan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Azize Çeroğlu, Bilecik Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı, Tekirdağ Belediye Başkan Adayı Candan Yüceer, Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayır Burcu Köksal, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu, Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş, Pozan Belediye Başkan Adayı Sudiye Gizem Aksoylu, Sandıklı Belediye Başkan Adayı Fatma Doğru, Hamur Belediye Başkan Adayı Birsen Bayar, Aksaray Belediye Başkan Adayı Pelinsu Yıldırım Demir, Gümüşhacıköy Belediye Başkan Adayı Zehra Özyol, Bucak Belediye Başkan Adayı Hülya Gümüş, Karacabey Belediye Başkan Adayı Gönül Avil, Orhaneli Belediye Başkan Adayı Vildan Koç, Bayramören Belediye Başkan Adayı Ayten İncikuşu, Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Şeniz Doğan, Cüngüş Belediye Başkan Adayı Güler Koçyiğit, Uzunköprü Belediye Başkan Adayı Özlem Becan, Erzincan Belediye Başkan Adayı Özge Vataner, Otlukbeli Belediye Başkan Adayı Elif Budak, Mercan Belediye Başkan Adayı Arzu Çanakçı, Çifteler Belediye Başkan Adayı Zehra Konakçı, Sarıcıkaya Belediye Başkan Adayı Safiye Keskin, Dereli Belediye Başkan Adayı Özlem Uzuner, Kırıkhan Belediye Başkan Adayı Zeynep Sağıroğlu, Aralık Belediye Başkan Adayı Buse Sam, Savköy Belediye Başkan Adayı Ayşenur Tozur, Sütcüler Belediye Başkan Adayı Zeynep Kesiktaş, Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli, Foça Belediye Başkan Adayı Saniye Fıçı, Karabağlar Belediye Başkan Adayı Emine Helil İnay Kınay, Karaburun Belediye Başkan Adayı Nurşen Balcı, Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Behice Yıldız Ünsal, Kınık Belediye Başkan Adayı Sema Bodur, Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Menemen Belediye Başkan Adayı Deniz Karakurt, Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel, Safranbolu Belediye Başkan Adayı Elif Köse, Kağızman Belediye Başkan Adayı Sergül Keskin, Küre Belediye Başkan Adayı Şila Bihter Tolga Çelebi, Şenpazar Belediye Başkan Adayı Hatice Aydoğan, Tosya Belediye Başkan Adayı Tuğçe Kefeli, İncesu Belediye Başkan Adayı Ayşe Kendir, Babaeski Belediye Başkan Adayı Nuray Öner Polat, Kaynarca Belediye Başkan Adayı Neşe Çevikbaş, İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Mertürk, Karapınar Belediye Başkan Adayı Gönül Karabacak, Naşa Belediye Başkan Adayı Dilek Kösem, Tepecik Belediye Başkan Adayı Nazan Çakır, Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Gülşah Durbay, Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı Gülay Şimşek, Mut Belediye Başkan Adayı Gülsüm Kevser Mut, Menteşe Belediye Başkan Adayı Gonca Köksal, Özkonak Belediye Başkan Adayı Filiz Önal, Çamaş Belediye Başkan Adayı Leyla Çıtır, Pamukova Belediye Başkan Adayı Ece Söyler, Samsun Ayvacık Belediye Başkan Adayı Zeynep Töre, Sinop Boyabat Belediye Başkan Adayı Ayşe Melek Günan, Altınova Belediye Başkan Adayı Yasemin Fazlaca, Termal Belediye Başkan Adayı Sabriye Sultan Yalçın, Bahadın Belediye Başkan Adayı Meral Çitak.İYİ Parti kadın belediye başkan adaylarıAntalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nesrin Ünal, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayyüce Türkeş Taş, Sivas Belediye Başkan Adayı Merve Yıldız Yaray, Kalecik Belediye Başkan Adayı Filiz Ulusoy, Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Sevin Çağlayan, Adalar Belediye Başkan Adayı Ayşe Gülnur Şakir, Beykoz Belediye Başkan Adayı Tuğba Alaylı Özgüç, Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Emel Bilenoğlu, Güngören Belediye Başkan Adayı Pelin Sellitepe Turan, Kadıköy Belediye Başkan Adayı Kübra Dursun, Silivri Belediye Başkan Adayı Bihter Akbaş Sezer ve Şile Belediye Başkan Adayı Demet Alkan Tekdemir.Milliyetçi Hareket Partisi kadın belediye başkan adaylarıSandıklı Belediye Başkan Adayı Melek Yavuz, Çukurova Belediye Başkan Adayı Firdevs Cingözler, Altınyayla Belediye Başkan Adayı Selen Kınalı, Ilgaz Belediye Başkan Adayı Ayşenur Bulamaççı, Ovacık Belediye Başkan Adayı Neslihan Kaya Karpuz, Simav Belediye Başkan Adayı Kübra Tekel Aktulun, oyulhisar Belediye Başkan Adayı Gülay Fırat, Ereğli Belediye Başkan Adayı İlkay Özdemir, Nar Belediye Başkan Adayı Melike Uçar ve Akpazar Belediye Başkan Adayı Neşe Gür.Yeniden Refah Partisi kadın belediye başkan adaylarıManisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hatice Nur Germir, Amasya Belediye Başkan Adayı Semra Sökme, Karaman Belediye Başkan Adayı Durdu Elif Çeliktaş, Darıca Belediye Başkan adayı Fatma Kurtuluş, İskilip Belediye Başkan Adayı İpek Aslan.Vatan Partisi kadın belediye başkan adaylarıAydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zühre Genişel, Çukurova Belediye Başkan Adayı Banu Karahan, Ayaş Belediye Başkan Adayı Sevim Deligöz, Bala Belediye Başkan Adayı Elmira Korkmaz, Demre Belediye Başkan Adayı Hatice Demir, Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Jale Yatbaz, Elmalı Belediye Başkan Adayı Devrim Aşkın Karasoy, Göndoğmuş Belediye Başkan Adayı Hale Soyüsü Koper, İbradı Belediye Başkan Adayı Hacer Çukur, Kaş Belediye Başkan Adayı Emine Çetin, Korkuteli Belediye Başkan Adayı Hanife Yalçın, Buharkent Hakime Gönül Öncü Karakaya, Didim Belediye Başkan Adayı Hatice Koyun, İncirliova Belediye Başkan Adayı Nursen Düzova, Köşk Belediye Başkan Adayı Ayşegül Aktürk, Kuşadası Belediye Başkan Adayı Handan Ersin, Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Meserret Doğan, Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Güneş Batum, Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Songül Çağlar, Üsküdar Belediye Başkan Adayı Nuray Kaya Solmaz, Bayraklı Belediye Başkan Adayı Nurten Kurnaz ve Bornova Belediye Başkan Adayı Zuhal Of. DEM Parti kadın belediye başkan adaylarıPınarbaşı Belediye Başkan Adayı Kamile Ocak, Doğubayazıt Belediye Başkan Adayı Aygül Aşan, Patnos Belediye Başkan Adayı Cahide Manzak, Ağrı Belediye Başkan Adayı Hazal Aras, Kozluk Belediye Başkan Adayı Hülya Öztekin, Batman Belediye Başkan Adayı Gülüstan Sönük, Karlıova Belediye Başkan Adayı Zühre Eroğlu, Hizan Belediye Başkan Adayı Hediye Çetin Kocaman, Yolalan Belediye Başkan Adayı Esma Aydın, Bitlis Belediye Başkan Adayı Sümeyye Kızıltepe, Bağlar Belediye Başkan Adayı Leyla Ayaz, Çınar Belediye Başkan Adayı Semra Akyüz, Eğil Belediye Başkan Adayı Bahar Karakaş Uluğ, Ergani Belediye Başkan Adayı Birsen Azak Bayar, Hani Belediye Başkan Adayı Besile Narin, Hazro Belediye Başkan Adayı Berfin Buldi, Kulp Belediye Başkan Adayı Fatma Ay, Kayapınar Belediye Başkan Adayı Berivan Gülşen Sincar, Lice Belediye Başkan Adayı Dilek Diyar Özer, Silvan Belediye Başkan Adayı Sevim Biçici, Sur Belediye Başkan Adayı Fatma Önkol, Yenişehir Belediye Başkan Adayı Safiye Akdağ, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serra Bucak, Karakoçan Belediye Başkan Adayı Songül Düzgün, Hınıs Belediye Başkan Adayı Meral İmre Alagöz, Karayazı Belediye Başkan Adayı Bahar Göksu, Hakkari Şemdinli Belediye Başkan Adayı Nazdar Öpengin, Hakkari Belediye Başkan Adayı Şadiye Kırmızıgül, Hakkari Belediye Başkan Adayı Viyan Tekçe, Tuzluca Kader Yiğitalp, Aralık Alya Akkuş, Halfeli Yıldız Tendik Parım, Iğdır Belediye Başkan Adayı Nejla Kum, Digor Ülker Özadikti, Kars Belediye Başkan Adayı Arzu Savaş, Artuklu Hayriye Filiz Yücesoy, Derik Belediye Başkan Adayı Songül Özbahçeci, Kızıltepe Belediye Başkan Adayı Hamdiye Bilek Turgay, Mazıdağı Belediye Başkan Adayı Kudret Uçuk, Mardin Nusaybin Belediye Başkan Adayı Gülbin Şahin Dağhan, Savur Belediye Başkan Adayı Hatice Öncü, Mardin Yeşilli Belediye Başkan Adayı Songül Tunç, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Devrim Demir, Akdeniz Belediye Başkan Adayı Nuriye Arslan, Bulanık Aryan Doğan, Malazgirt Belediye Başkan Adayı Gülistan Özel, Varto Belediye Başkan Adayı Gülbahar Kaya, Veyselkarani Belediye Başkan Adayı Berfin Evren, Eruh Belediye Başkan Adayı Evin Ertan, Kurtalan Sadiye Aktin, Siirt Belediye Başkan Adayı Safiye Alagaş, Cizre Belediye Başkan Adayı Güler Tunç, Sırtköy Belediye Başkan Adayı Halime İlçin, Uludere Belediye Başkan Adayı Feride Ender, İdil Belediye Başkan Adayı Türkan Kayir, Kumçatı Belediye Başkan Adayı Esra Ayan, Silopi Belediye Başkan Adayı Jiyan Ormanlı, Balveren Belediye Başkan Adayı Gülsüm Atak, Başkale Belediye Başkan Adayı Şengül Polat, Edremit Belediye Başkan Adayı Rabia Başak Koç, Erciş Belediye Başkan Adayı Güler Temel, Gevaş Belediye Başkan Adayı Kübra Akti, İpekyolu Belediye Başkan Adayı Canan Uzunay, Tuşba Belediye Başkan Adayı Hanım Akkoş ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Neslihan Şedal.Türkiye Komünist Partisi kadın belediye başkan adaylarıÇankaya Belediye Başkan Adayı Çi̇sel Demi̇rkan Sakallı, Çubuk Belediye Başkan Adayı Heli̇n Kaya, Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Aslıtürk Çallı, Mamak Belediye Başkan Adayı Asuman Alkoyak, Şerefli̇koçhi̇sar Belediye Başkan Adayı Gülpare Barışkan, Pursaklar Belediye Başkan Adayı Şeri̇van Baki̇, Antalya Büyükşehi̇r Belediye Başkan Adayı Nazlı Ece Mutlu, Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Hati̇ce Kıral Gürkan, Manavgat Belediye Başkan Adayı Elfi̇ye Nari̇n, Aydın Büyükşehi̇r Belediye Başkan Adayı Si̇bel Yeni̇ocak, Bolu Belediye Başkan Adayı Azi̇ze Ergün, Bursa Büyükşehi̇r Belediye Başkan Adayı Sevi̇l Özkul, Ni̇lüfer Belediye Başkan Adayı Gülsev Di̇ri̇k, Yeni̇şehi̇r Belediye Başkan Adayı Asuman Tanju Hürcan, Çanakkale Belediye Başkan Adayı Hatem Su Bayar, Pamukkale Belediye Başkan Adayı Hale Tüblek, Elaziğ Belediye Başkan Adayı Di̇dem Kurtulmaz, Erzi̇ncan Belediye Başkan Adayı Di̇lek Aydoğdu, Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Ebru Oktay, Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Beste Begüm Yi̇ği̇t, Gazi̇antep büyükşehi̇r Belediye Başkan Adayı Fatma Yücetaş, Şehi̇tkami̇l Belediye Başkan Adayı Damla Çınar, Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Burçak Cengi̇z, Ataşehi̇r Belediye Başkan Adayı Beyza Çeli̇k Demi̇rci̇oğlu, Avcılar Belediye Başkan Adayı Nurhayat Keser, Bahçeli̇evler Belediye Başkan Adayı Hale Mildan, Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Beste Karagöz Yıldırım, Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Nurevşan Kırçiçek, Esenler Belediye Başkan Adayı Pınar Di̇kmen, Antalya Büyükşehi̇r Belediye Başkan Adayı Nazlı Ece Mutlu, Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Hati̇ce Kıral Gürkan, Manavgat Belediye Başkan Adayı Elfi̇ye Nari̇n, Aydın Büyükşehi̇r Belediye Başkan Adayı Si̇bel Yeni̇ocak, Bolu Belediye Başkan Adayı Azi̇ze Ergün, Bursa Büyükşehi̇r Belediye Başkan Adayı Sevi̇l Özkul, Ni̇lüfer Belediye Başkan Adayı Gülsev Di̇ri̇k, Yeni̇şehi̇r Belediye Başkan Adayı Asuman Tanju Hürcan, Şi̇le Belediye Başkan Adayı Edanur Gökmenoğlu, Şi̇şli̇ Belediye Başkan Adayı Gi̇zem Batı Ayaz, Üsküdar Belediye Başkan Adayı Çi̇ğdem Özmen Kıroğlu, Zeyti̇nburnu Belediye Başkan Adayı Duygu Karadeni̇z, Balçova Belediye Başkan Adayı Zeynep Mert Yalçın, Bayındır Belediye Başkan Adayı Eli̇f Doğan Çi̇ftçi, Bergama Belediye Başkan Adayı Nurcan Taban, Beydağ Belediye Başkan Adayı Meli̇s Özyol, Çi̇ğli̇ Belediye Başkan Adayı Emel Di̇ri̇l, Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Ceren Ülüş, Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Sevda Kıran, Ki̇raz Belediye Başkan Adayı Nagi̇han Çakır, Konak Belediye Başkan Adayı Hayri̇ye Üşümezgezer, Narlıdere Belediye Başkan Adayı Medi̇ha Şule Tansal, Ödemi̇ş Belediye Başkan Adayı Si̇mge Sönmez, Seferi̇hi̇sar Belediye Başkan Adayı Eki̇n Şen Önoğlu, Selçuk Belediye Başkan Adayı Ayşe Ceren Yazıcı, Ti̇re Belediye Başkan Adayı Nejla Sal, Urla Belediye Başkan Adayı Tuğba Çeki̇ci̇, Kocasi̇nan Belediye Başkan Adayı Zehra Betül Atmaca, Talas Belediye Başkan Adayı Sevda Çi̇çek, Çayırova Belediye Başkan Adayı Rüveyda Betül Süslü Uzar, Gölcük Belediye Başkan Adayı Yaşargül Oymak, İzmi̇t Belediye Başkan Adayı Vi̇ldan Zeynep Sayıner, Konya Büyükşehi̇r Belediye Başkan Adayı Damla Nur Çarmızol, Selçuklu Belediye Başkan Adayı Refi̇ka Polat, Seydi̇şehi̇r Belediye Başkan Adayı Zehra Fi̇li̇z Demi̇rayak, Arguvan Belediye Başkan Adayı Gamze Kulak, Mersi̇n Büyükşehi̇r Belediye Başkan Adayı Derya Demi̇r, Yeni̇şehi̇r Belediye Başkan Adayı Zühal Kurt, Ortaca Belediye Başkan Adayı Fatma Aslan, Nevşehir avanos Belediye Başkan Adayı Yeli̇z Karaca, Ordu Büyükşehi̇r Belediye Başkan Adayı Damla Bayteki̇n, Sakarya Büyükşehi̇r Belediye Başkan Adayı Firdevs Yıldırım, Si̇nop Belediye Başkan Adayı Emi̇ne Arzu Kayhan.Zafer Partisi kadın belediye başkan adaylarıÇanakkale Belediye Başkan Adayı Bilge Gündüz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sevinç Başaran, Maltepe Belediye Başkan Adayı Sibel Zeren ve Ümraniye Belediye Başkan Adayı Jülide Sarıkaya Kurtoğlu.

https://sputniknews.com.tr/20240216/2024-yerel-secimleri-izmir-buyuksehir-belediyesi-baskan-adaylari-listesi-1080790991.html

https://sputniknews.com.tr/20240216/2024-yerel-secimleri-ankara-buyuksehir-belediyesi-baskan-adaylari-kimler-1080768472.html

https://sputniknews.com.tr/20240215/2024-yerel-secimleri-partilerin-istanbulda-ibb-baskan-adaylari-kim-1080719411.html

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