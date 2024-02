https://sputniknews.com.tr/20240221/2024-yerel-secimleri-manisa-buyuksehir-belediyesi-baskan-adaylari-kimler-1080958928.html

2024 yerel seçimleri: Manisa Büyükşehir Belediyesi başkan adayları kimler?

2024 yerel seçimleri: Manisa Büyükşehir Belediyesi başkan adayları kimler?

Sputnik Türkiye

Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü yerel seçimler kapsamında sandık başına gidecek. Pek çok partinin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayları belirlendi. 21.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-21T15:52+0300

2024-02-21T15:52+0300

2024-02-21T15:52+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

manisa

manisa büyükşehir belediyesi

mhp

cumhur ittifakı

cengiz ergün

chp

ferdi zeyrek

iyi parti

gürhan özcan

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/13/1068450174_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_53d170d8f4c9cfff231892b0eb709141.jpg

31 Mart Pazar günü yapılacak 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Cengiz Ergün, CHP Ferdi Zeyrek, İYİ Parti Gürhan Özcan, Zafer Partisi Gökhan Parlak ve Yeniden Refah Partisi Hatice Nur Germir isimleriyle oy pusulasında yer alacaklar.'Gönül bağımızın eseri'Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Cengiz Ergün, Atatürk Spor Salonu'ndaki 'Gönül Bağımızın Eseri' temalı proje tanıtım toplantısında, yeniden seçilmesi halinde kentte uygulayacağı projelerin sunumunu yaptı.Ergün, 31 Mart'taki seçimde büyükşehirin yanı sıra ile 17 ilçeyi de kazanmak için çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:Ergün, seçimi kazandıktan sonra toplu konut, ulaşım, kentsel hizmetler, spor tesisleri, otopark, pazar yerleri, yeşil alanlar, sosyal yaşam projeleri ve kentsel dönüşüm ile afet yönetimi gibi pek çok alanda yeni projeler uygulayacaklarını sözlerine ekledi.Cengiz Ergün kimdir?Cengiz Ergün 1960 yılında Manisa'da doğdu. Üniversite Lisans eğitimini Muğla Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde aldı ve 1980 yılında mezun oldu.Manisa'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir firma kurdu ve iş hayatına atıldı. Müteahhit olarak Uncubozköy Mahallesi başta olmak üzere Manisa’da bir çok projeyi hayata geçirdi.Manisa'ya hizmet edebilmek için çeşitli dönemlerde sosyal faaliyetlerin içinde yer aldı. Bunlardan Manisaspor Kulübü Başkanlığı oldu.27 Aralık 2008 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi’nden Manisa Belediye Başkan Adayı oldu. 2009-2014 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini sürdürdü.30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi’nden tekrar aday oldu ve kazandı. Böylece Manisa'nın ilk Büyükşehir Belediye Başkanı olma unvanını aldı. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde yüzde 52.77 oranında oyla 3’üncü kez Belediye Başkanlığına seçilen Cengiz Ergün, Manisa’da 3 dönem üst üste seçilen ilk belediye başkanı olmuştur.Cengiz Ergün, iki kız çocuk babasıdır.'Manisamız için elimizden gelenin fazlasını yapacağız'“Belediyecilik dönemimde sosyal demokrasinin ilkelerini savunup, sosyal belediyecilik anlayışımı tüm Türkiye’ye örnek olacak şekilde ispatlayacağım. Halkın yerel yönetimde söz sahibi olduğu, kendi çıkarları için değil her hemşerimin çıkarlarının düşünüldüğü bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğim. Halkın parasını halk için harcayacağım. Eşit, adaletli ve katılımcı bir belediye anlayışıyla Güçlü Manisa’yı beraber inşa edeceğiz, hep beraber kalkınacağız” diyerek yola çıkan Ferdi Zeyrek 'Tramvay, Eski Garaji, Kira Desteği, Halk Ekmek, Halk Et, Muradiye OSB Battı - Çıktı Kavşağı, 2 Ton Su 1 TL ve Zorunlu Kartlı Sayaca Son' gibi projeler açıkladı.'Geleceğin İnşası' düsturu ile "Şehrimizi, şehzadelerine yakışacak eski görkemine taşıyacak projelerimizi hep beraber hayata geçireceğiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde gidip Manisa’yı çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne taşıyacağız. Manisa’yı, Manisa’mızı, Manisa’lılara yakışacak, yaşanabilir bir yer haline getireceğiz" diyen Zeyrek Seçim kampanyasında "Yeni Başkan, Güçlü Manisa" vurgusu yapıyor.CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa’nın Saruhanlı ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Zeki Bilgin’in adaylık başvurusu ve meclis üyeleri listesi, YSK sistemine geç girilmesi sebebiyle kabul edilmemişti. Aday listesi 8 dakika gecikmeyle 17.08'de sunulmuştu. CHP yönetimi, elektrik kesintisi sebebiyle listenin 17.08’de girildiğini iddia ederek, itirazda bulundu. 21 Şubat'ta toplanacak olan ilçe seçim kurulunun, CHP'nin seçime girip giremeyeceğine yönelik kararı vereceği öğrenildi.Ferdi Zeyrek kimdir?Ferdi Zeyrek 1977 yılında Manisa'da doğdu.Uludağ Üniversitesi Mühendislik/Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünü bitirdi.Zeyrek Manisa’da Mimari Projeler ve İç Tasarım işleri yapan kendi şirketini kurdu. Şehrin imarı, yeniden yapılaşması konusunda aktif rol oynayan Ferdi Zeyrek, Uluparkıma Dokunma, Beyazfil Yıkılmasın Platformlarında Yöneticilik, Sivil Toplum Kuruluşlarında ve Derneklerde çeşitli görevlerde bulundu. Manisa Mimarlar Odası’nda 7 yıl boyunca önce yöneticilik sonra Başkanlık yaptı. Manisa Akademik Odalar Birliği’nde de görev aldı. Ayrıca 2012-2014 yılları arasında Manisaspor Yönetim Kurulu’na seçildi.2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, Şehzadeler Belediye Meclis Üyeliği ve İmar Komisyonu Üyeliği yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Yunusemre İlçe Örgütü’nde de İmar Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı olarak görev yaptı. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimi için Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.Zeyrek, 3 kız babasıdır.'Manisa'nın reçetesini yazmaya geliyoruz'Manisa Büyükşehir Belediyesi’ni İYİ Parti’ye kazandırmak için çalışmalarına başladıklarını dile getiren Gürhan Özcan, “23 yıldır Manisa’da yaşıyorum. Zor bir göreve soyundum. Manisa çok önemli bir il, sanayi ve tarım şehri. Buna rağmen ekonomide o kadar güçlü değil. Ekonomide sıralamalarımız çok daha altlarda. Biz bu belediyeyi alabilirsek üreten, markalaşan bir Manisa inşa edeceğiz. Tarihi eserlere sahip illerden biriyiz, Osmanlı’nın en önemli 3 şehrinden biriydik. Ama bu tarihi değerlerimize hak ettiği önemi veremiyoruz” diyerek yola çıkmıştı.Manisa’nın en belirgin sorununun trafik olduğunu savunan Özcan, bu sorunun içinden çıkılmaz bir hal aldığını söyleyerek, “Manisa deprem bölgesi ama depreme karşı alınan önlem yok. Bunlarla ilgili çalışmalar yapmamız gerekiyor. Ben bir doktorum, sağlık konusunda çok fazla bilgim var. Ama her konunun uzmanı olamam. Onun için belediyeyi kazanırsak iyi bir ekiple birlikte, işinin uzmanlarıyla birlikte çalışacağım. Bu ekipte iş adamları, engelliler, esnaflar, öğrenciler yani halk olacak. Manisa’yı hep beraber yöneteceğiz. Bunu başarırsak tüm sorunların üstünden gelebiliriz. Ben çok çalışkan bir adamım. Bu tempoyu Manisa için hayata geçireceğim. 17 ilçeyi kalkındırmaya çalışacağız" açıklanmasında bulundu.Özcan, seçim kampanyasında yaptığı bir konuşmasında belediyede kadın çalışan sayısını en az iki katına çıkaracağını, kadınlar için el emeği projeleri olduğu, mobil kadın kuaförü ve mobil tomografi araçlarının kırsal mahallerde hizmet edeceğini, kadın konukevlerini yapacağını, istihdam ofisleri açılacağını, her ay her mahalleden kadınlara gezi turları düzenleyeceği gibi birçok projeden de bahsetmişti.Gürhan Özcan ayrıca Belediye Başkanı olması halinde amatör spor kulüplerine büyük destek sağlayacağını ifade ediyor.Gürhan Özcan kimdir?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olan Gürhan Özcan, 1968 yılında doğdu.Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi.İYİ Parti’den 28. dönem milletvekili aday adayı Özcan hekim kimliği ile tanınıyordu. İYİ Parti'ye katılan Özcan, sonrasında il istişare kuruluna seçilerek aktif olarak il ve ilçe teşkilatlarında görev aldı.Özcan son olarak İYİ Parti’den 28. Dönem 5.sıra milletvekili aday adayı olmuştu.Özcan, evli ve 1 kız 2 erkek çocuk babasıdır.'Manisa için yepyeni bir seçenek sunuyoruz'Zafer Partisi Manisa İl Başkanı Necdet Erikçi yaptığı açıklamada, Parti olarak ilk kez yerel seçimlere girdiklerini ve Manisa'da, ilçelerinde ve Türkiye genelinde kendi adayları ile seçimlere katılacaklarını duyurdu. Erikçi, adaylık için tüm teşkilatın uygun gördüğü Gökhan Parlak'a teklif götürdüklerini ve Gökhan Parlak'ın teklifi kabul ettiğini belirtti. Erikçi, Parlak'ın eğitim ve çalışma hayatında önemli işlere imza atmış biri olduğunu ve Zafer Partisi'nin Manisa için yepyeni bir seçenek sunduğunu ifade etti.Gökhan Parlak kimdir?1 Ocak 1980 tarihinde Manisa'da doğmuştur.2002 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Mezun olmuştur. 2004 - 2014 yılları arasında uluslararası şirket gemilerinde zabitlik ve kaptanlık yapmıştır 2014-2022 yılları arasında İzmir merkezli uluslararası denizcilik firmasında çeşitli kademelerde yöneticilik ve operasyon müdürlüğü görevinde bulunmuştur. Gönüllü olarak denizcilik liselerinde öğrencilere dersler vermiştir. Sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek olmuştur çalışmalara katılmıştır. Denizcilik, Türk tarihi ve kültürü ile ayrıca modern tarım ilgi alanlarıdır. İngilizce ve Rusça yabancı dillerini bilmektedir. Parlak, evli ve bir kız çocuk babasıdır.Yeniden Refah'tan kadın aday adımıYeniden Refah Partisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatice Nur Germir oldu.Seçimlerde yerel yönetimlerde milli görüş belediyeciliğini tekrar hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirten Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Halka hizmet, hakka hizmettir' anlayışıyla hareket edeceklerini söyledi.Hatice Nur Germir kimdir?Hatice Nur Germir, 1966 yılında İzmir’de doğdu.İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Para Banka Anabilim Dalı bölümü mezunu olan Germir, iyi derecede İngilizce bilmektedir.Germir, akademik kariyerini Celal Bayar Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak sürdürmektedir.Öğretim üyesi görevini sürdürmekte olan Germir, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler için Yeniden Refah Partisi tarafından Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterildi.Germir, evli ve bir çocuk annesidir.

https://sputniknews.com.tr/20240215/2024-yerel-secimleri-partilerin-istanbulda-ibb-baskan-adaylari-kim-1080719411.html

manisa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

manisa belediye başkan adayları, manisa büyükşehir belediyesi, özgür özel, özgür özelin memleketi, mhp manisa adayı, cengiz ergün kimdir, ferdi zeyrek kimdir, chp manisa adayı, gürhan özcan kimdir, iyi parti manisa adayı, zafer partisi manisa adayı, gökhan parlak kimdir, yeniden refah partisi manisa adayı, hatice nur germir kimdir, saruhanlı