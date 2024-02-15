https://sputniknews.com.tr/20240215/2024-yerel-secimleri-partilerin-istanbulda-ibb-baskan-adaylari-kim-1080719411.html

İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayları kimler?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayları kimler?

Sputnik Türkiye

Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü yerel seçimler kapsamında sandık başına gidecek. Pek çok partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları belirlendi. 15.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-15T07:47+0300

2024-02-15T07:47+0300

2024-02-15T07:49+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

seçim

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ekrem imamoğlu

murat kurum

buğra kavuncu

azmi karamahmutoğlu

birol aydın

mehmet altınöz

meral danış beştaş

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31 Mart Pazar günü yapılacak 2024 Yerel Seçimleri'nde CHP Ekrem İmamoğlu, Ak Parti Murat Kurum, İYİ Parti Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, Zafer Partisi Azmi Karamahmutoğlu, Saadet Partisi Birol Aydın, Yeniden Refah Partisi Mehmet Altınöz, Vatan Partisi İbrahim Okan Özkan ve DEM Parti ise Meral Danış Beştaş ile Murat Çepni isimleriyle oy pusulasında yer alacaklar.CHP İstanbul'da yeniden Ekrem İmamoğlu'na güveniyorCumhuriyet Halk Partisi 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimde İstanbul için Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yeniden aday gösterdi. İmamoğlu, seçim kampanyasını Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmayla başlattı.2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir belediye başkanı olarak öne çıkmasıyla seçmenin eleştirilerine maruz kalan İmamoğlu, 2024 yerel seçimlerinde tekrar aday oldu.“Daha adil İstanbul, Daha Yeşil bir İstanbul, Daha özgür bir İstanbul” düsturu ile yola çıkan İmamoğlu deprem tehlikesi, taksi problemi ve İstanbul’un ulaşım konularında çözüm üreteceğini söylediği bir seçim kampanyası yürütüyor. Esas projelerini henüz açıklamayan İmamoğlu'nun bu projeleri sonraki günlerde açıklaması bekleniyor.Aday tanıtım toplantısında “İstanbul daha çok ve daha büyük işler başarmaya devam edecek” diyen İmamoğlu, halka hizmet etmenin Hakka hizmet olduğunun altını çizdi.İmamoğlu Belediye Başkanı olduğu süre boyunca hükümet tarafından projelerinin engellendiğini hatta onaylanmadığını sık sık dile getiriyor.Ekrem İmamoğlu kimdir?Ekrem İmamoğlu, 4 Haziran 1970'te Trabzon'da doğdu. 1987'de eğitimini İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde tamamladı. 1990'ların başında bir yıl süreyle Anavatan Partisi'nin gençlik kollarında görev aldı. Yüksek lisans eğitimini de yine İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında tamamladı.1992'de inşaat işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı ve bu şirkette yönetim kurulu başkanlığı yaptı.İmamoğlu, 2008'de CHP üyesi olduktan sonra 2009 Türkiye yerel seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu fakat partisi tarafından aday gösterilmedi. 16 Eylül 2009'da CHP Merkez Yürütme Kurulu tarafından CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na atandı. 2014 Türkiye yerel seçimlerine CHP'nin Beylikdüzü belediye başkanı adayı olarak katıldı ve partisinin bir önceki seçimde yüzde 30 olan oy oranını yüzde 50.8'e çıkararak Beylikdüzü belediye başkanı oldu.Ekrem İmamoğlu, 18 Aralık 2018'de yapılan aday tanıtım toplantısında CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak açıklanmıştı. 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerin sonrasında Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, kendilerindeki son bilgiye göre Ekrem İmamoğlu'nun 4 milyon 159 bin 650 oy alarak AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Binali Yıldırım'ın önünde olduğunu açıkladı. AK Parti İstanbul İl Örgütü ise 2 Nisan günü, geçersiz oyların yeniden sayılması ve hatalı sandık tutanaklarının düzeltilmesi talebiyle itirazda bulundu ve itirazın YSK tarafından kabul edilmesiyle birlikte geçersiz oyların yeniden sayımına başlandı. Yeniden sayım işlemlerinin 17 Nisan 2019 tarihi itibarıyla tamamlanmasıyla birlikte Ekrem İmamoğlu'nun 4 milyon 169 bin 765 oy alarak seçimi, 4 milyon 156 bin 36 oy alan rakibi Binali Yıldırım'ın önünde tamamladığı açıklandı. İmamoğlu aynı gün YSK İstanbul İl Seçim Kurulundan mazbatasını alarak göreve başladı.18 Kasım 1995'te Dilek Kaya ile evlenen İmamoğlu'nun, Mehmet Selim, Semih ve Beren adlı üç çocuğu vardır.Ak Parti'nin adayı eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum olduAK Parti Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının, AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum olduğu duyuruldu.Bir süre önce AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum seçim vaatleri ve projelerini açıkladı. Kurum, seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri madde madde anlattı.Kurum'un vaatleri arasında öne çıkan maddeler ise şöyle:Murat Kurum kimdir?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 11'i büyükşehir olmak üzere toplam 26 ilin belediye başkan adaylarını 7 Ocak’ta açıkladı. Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayının Murat Kurum olduğunu duyurdu.Murat Kurum 7 Mayıs 1976'da Ankara'da doğdu.İlk ve ortaokul eğitimini Ankara'da tamamlayan Kurum, 1999 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.Yüksek lisansını Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Kentsel Dönüşüm üzerine yapan Kurum, 1999 ile 2005 yılları arasında çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı.Murat Kurum 2018 yılında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak göreve başladı.2018-2023'te bakanlık görevini sürdüren Kurum, 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde, 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçildi.TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığı görevini de yürüten Kurum, evli ve 3 çocuk babası.Millet İttifakı'ndan ayrılan İYİ Parti İstanbul'da aday çıkardıİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu olduğunu açıkladı. 2019 yerel seçimleri sırasında İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevinde olan Kavuncu, Ekrem İmamoğlu için çalışmıştı.İYİ Parti'nin Millet İttifakı'ndan ayrılması ve büyükşehirler için aday çıkaracağını açıklaması büyük tartışmalara sebebiyet vermişti.Adaylığına ilişkin yaptığı tanıtım toplantılarında yarışın iki aday arasında geçmeyeceğine inandığını belirten Kavuncu, yarışın kendisinin de dahil olduğu üç kişi arasında yaşanacağını belirtiyor. Diğer adayların iyi imkanlara sahip olmalarına karşın 'uçuk' vaatlerde bulunduğunu belirten Kavuncu, işbu sebepten yalnızca iki adayın konuşulduğunun öne sürüyor. Adaylar arasında kendisini ayrı bir yere koyduğunu iddia eden Kavuncu, bu durumu "İddia ediyorum son beş yılda İstanbul’da diğer adaylar içerisinde benim kadar İstanbul’un mahallelerine sokaklarını dolaşan başka bir aday yoktur" cümlesiyle izah ediyor.Zaman zaman 'İYİ Parti neden aday çıkarıyor, oylar bölünecek' tepkilerinin hedefi haline gelen Kavuncu, anketlerde şimdilik yüzde 8'leri zorladığını belirtiyor.Buğra Kavuncu kimdir?Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, 1973 yılında Ankara'da doğdu.Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünden 1996 yılında mezun olan Kavuncu, Üniversiteyi bitirdikten sonra, yurtiçi ve yurtdışında satış-pazarlama ve yatırım alanında faaliyetlerde bulundu.1997 yılında Kazakistan'ın Almatı şehrinde genç bir girişimci olarak iş hayatına atılan Kavuncu, uluslararası bir firmada üst düzey yönetici olarak 13 yıl boyuncu Orta Asya'da ve yaklaşık 3 yıl İsviçre'de görev yaptı.Üniversite yıllarından itibaren, Türkiye ve Kazakistan'da farklı sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler alarak, profesyonel yaşantısının yanı sıra sosyal hayata da katkı sağlayan Kavuncu, İngilizce, Rusça ve Kazakça bilmekte olan Kavuncu, evli ve 3 çocuk babasıdır.2018 tarihinde İYİ Parti İstanbul İl Başkanı olan Kavuncu, ayrıca partide İYİ Genel İdare Kurulu üyesi ve parti sözcüsü görevlerinde de yer almıştır.Vatan Partisi'nden Özkan aday gösterildi: 'Rantçı sisteme son! İstanbul'da kamu hizmeti devrimi!'Üsküdar'daki Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yerel Seçim Bildirgesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı’nda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının mevcut il başkanı İbrahim Okan Özkan olduğunu duyurdu.Özkan ayrıca seçim süresince kullanacağı sloganı da açıkladı: "Rantçı sisteme son! İstanbul'da kamu hizmeti devrimi!"Adaylığının duyurulması ile seçim kampanyasına ilişkin muhtelif açıklamalarda bulunan Özkan, Vatan Partisi'nin Türkiye'nin ihtiyacı olan hedefleri ortaya koyduğunu belirterek "Vaat sunmuyoruz, çözüm getiriyoruz" demişti. Türkiye’ye temiz, ahlaklı, namuslu, erdemli, kimsenin yalan söylemediği, gerçekleri konuştuğu bir siyaseti getireceklerini belirten Özkan'ın seçim kampanyasında öne çıkan vaatleri ise: İstanbul'un nüfusunun 5 milyona inmesi, şehirde 'kamucu dönüşümün' sağlanması. Vatan Partisi adayı Özkan deprem konusunda da ‘yaşanılabilir bir İstanbul’ kurmayı amaçladıklarını belirterek İstanbul’u depreme hazırlayacaklarını vaatleri arasında önemli bir yere koyuyor.İbrahim Okan Özkan kimdir?İbrahim Okan Özkan, 28 Haziran 1994 tarihinde Bursa'da doğdu. İlköğretimden üniversiteye kadar Bursa'da yaşan Özkan, lise son sınıfta Türkiye Gençlik Birliği'ne üye oldu.2012’de İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde lisans eğitimine başladığı dönemde Vatan Partisi (İşçi Partisi)'ne üye oldu. 2015-2021 yılları arasında TGB İstanbul İl Başkanlığı ve TGB Genel Sekreterliği görevlerini yürüten Özkan, 2021'den beri Vatan Partisi İstanbul İl Sekreterliği görevini ifa etti.22 Haziran 2023 tarihinden bu yana Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Özkan, 2018 Genel Seçimlerinde İstanbul 1. Bölgeden, 2023 Genel Seçimlerinde İstanbul 2. Bölgeden milletvekili adayı oldu.Türkeş’in son Ülkü Ocakları Genel Başkanı, Zafer Partisi adayı olduİstanbul'da bir otelde düzenlenen aday tanıtım toplantısında Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ olmak üzere İstanbul İl Başkanı Erdoğan Erhan, parti temsilcileri, ilçe belediye başkan adayları ve çok sayıda katılımcı yer aldı.Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlerde İBB Başkan adayının Azmi Karamahmutoğlu olduğunu duyurdu.Son zamanların adından en çok bahsedilen partilerinden biri olan Zafer Partisi'nin İstanbul adayı olarak gösterdiği ismin eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Azmi Karamahmutoğlu olması oldukça fazla mecrada yer aldı. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Zafer Partisi tarafından aday gösterdiği Sinan Oğan'ın ikinci turda Cumhur İttifakı ile anlaşması kendisini destekleyenlerin tepkisine yol açsa da Ümit Özdağ'ın bilhassa Suriyeli sığınmacılar meselesi ve deprem tehlikesine gösterdiği hassasiyet gençler arasında büyük beğeni toplamaya devam ediyor.“Artık İstanbul birbirinden çok farklı olmayan iki zihniyet arasında sıkışmaya mahkum değil” mottosu İBB adayını açıklayan Özdağ, İstanbul depreminin İstanbul için en büyük risk olduğunu dile getirerek bu meseleye büyük ehemmiyet göstereceklerini dile getirdi. Deprem meselesine ek olarak Suriyeli sığınmacı sorununun İstanbul’da halledilmesi meselesi de Zafer Partisi’nin İBB için yürüttüğü kampanyalarda ön sırada yer alıyor.Azmi Karamahmutoğlu kimdir?Zafer Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Azmi Karamahmutoğlu 1966 yılında Trabzon'da doğdu.1989 yılında Çukurova Üniversitesi Mersin MYO İşletmecilik bölümünü bitirdi.1994’te başladığı Doğu Akdeniz Üniversitesi’ndeki MBA eğitimini; 1996’da Alparslan Türkeş’in görevlendirmesiyle yarıda bırakıp, Ankara’da Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı'na getirildi.Ülkü Ocakları'nın son Genel Başkanı olarak atanan Karamahmutoğlu, bu görevi 1997 yılında Mustafa Hakan Ünser'e devretti. Türkeş'in ölümü sonrasında 1997 MHP Kongresi'nde Tuğrul Türkeş'e destek veren Karamahmutoğlu, kongrede yaşanan olaylarla da dikkat çekti.1991 yılında MHP'den Ankara Milletvekili seçilen Karamahmutoğlu, 1995 yılında MHP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 1999 seçimleriyle birlikte ikinci kez Ankara Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev aldı.Karamahmutoğlu, 2017 referandumunda 'Hayır' çağrısı yaparak siyasi bağımsızlığını vurguladı.Karamahmutoğlu, üç çocuk babasıdır.Saadet Partisi de İstanbul'dan aday çıkardı2023 Genel Seçimleri'ne Millet İttifakı'nın bir mensubu olarak giren Saadet Partisi yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkacağını açıklamıştı. 28 Ocak'ta yapılan aday tanıtım töreninde Saadet Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Birol Aydın oldu.Seçim kampanyası sürecindeki konuşmalarında önceki başkanların ‘elbette hizmet yaptığını’ ifade eden Aydın, ancak bunca hizmete rağmen trafik probleminin, deprem tehlikesine ilişkin alınacak önlemlerin geçinemeyen insanların ve çetelerden kaynaklı güvenlik probleminin bir türlü çözülemediğini ifade ediyor. Dertler azalmadığını aksine biriktiği ifade eden Aydın, bir değişikliğe ihtiyaç olduğunu bunun da ancak 'milli görüş anlayışı' ile çözülebileceğini belirterek ilke olarak 'ahlak ve maneviyat' önemini ortaya koyuyor.Birol Aydın kimdir?Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Birol Aydın 1969 yılında Gümüşhane'de doğdu.Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği’nin çeşitli kademelerinde görev alan Aydın, 2007-2014 yılları arasında (IYFO) Uluslararası Gençlik Forumu'nda Genel Merkez Yöneticisi olarak görev aldı.Siyaset hayatında Fazilet Partisi Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı ve Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı gibi görevlerde bulunan Aydın, 2006 yılından bu yana Saadet Partisi GİK Üyesidir.2010-2019 yılları arasında sırasıyla Teşkilat, Tanıtma, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten Aydın, Saadet Partisi Sözcüsü olarak görevine devam etmektedir.14 Mayıs 2023’te yapılacak olan TBMM 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde Millet İttifakı ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi listesinden İstanbul 1. Bölge 5. Sıra Milletvekili Adayı gösterildi.Aydın evli ve üç çocuk babasıdır.AK Parti ile ittifak dedikodularının ardından Yeniden Refah Partisi İstanbul adayı kararıAdalet ve Kalkınma Partisi ile yerel seçimlerde ittifak görüşmeleri meselesinde bir anlaşmaya varamayan Yeniden Refah Partisi, 3 büyük şehirde belediye başkan adayı çıkaracağını ilan etmişti.Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan’ın İstanbul, Ankara ve İzmir’de kendi adayları ile seçimlere gireceğini açıklamıştı.'94 Ruhuyla Yeniden Başlıyoruz!" diyerek adaylarını tanıtan Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz oldu.Mehmet Altınöz kimdir?Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Mehmet Altınöz 1973 yılında Bursa'da doğdu.Bursa Anadolu Lisesi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümü mezunu olan Altınöz, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İşletme Bölümünde Yönetim ve Organizasyon Yüksek lisansı yaptı.Altınöz AŞ. Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Altınöz, Saadet Partisi Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği ve STK ve Halkla ilişkiler Bşk.Yrd. görevlerini de ifa etti.Partinin Ankara'da gerçekleşen aday tanıtım toplantısında 31 Mart yerel seçimleri için YRP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak ilan edilen Altınöz aynı zamanda Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı Mütevelli Heyeti üyesidir.İyi derecede İngilizce bilen Altınöz, evli ve iki çocuk babasıdır.Başak Demirtaş'ın vazgeçmesi sonrası DEM Parti'den eş başkan adaylarıEski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul'dan aday olabileceği açıklanmıştı. Bu açıklamadan yaklaşık 2 hafta sonra DEM Parti ile Demirtaş'ın ortak karar doğrultusunda adaylık kararından vazgeçmesi ile birlikte DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayının kim olacağına ilişkin soru işaretleri artmıştı. 9 Şubat 2024 tarihinde DEM Parti İstanbul için Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'nin aday olduğunu duyurdu.Murat Çepni kimdir?Murat Çepni, 1974 yılında Rize'de doğdu. TBMM 27. dönem HDP İzmir milletvekili olan Çepni, 2010 yılından beri aktif siyasetle uğraşmaktadır. 2010-2016 yılları arasında Ezilenlerin Sosyalist Partisi üyeliği ve yöneticiliği görevlerinde bulundu.2016 yılından beri de Halkların Demokratik Partisinde PM Üyeliği ve Ekolojiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcılığı göreviyle MYK Üyeliği görevlerinde bulunmaktadır.Meral Danış Beştaş kimdir?Meral Danış Beştaş, 1967 yıllında Mardin'de doğdu. 1990 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.Diyarbakır Barosu'na bağlı olarak serbest avukatlık yapan Beştaş, Baro yönetiminde görev alarak kadın hakları ve insan hakları alanlarında uzmanlaştı. Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Eş Başkan Yardımcılığı yaptı, hukuk komisyonunda yer aldı.25 ve 26. dönemlerde Adana, 27. dönemde Siirt Milletvekili seçildi. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkan Yardımcılığı ve HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü.TBMM’de kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyeliği görevini ifa etti. Anayasa Komisyonu ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi ve Çocuk Hakları Alt Komisyonu Kâtip Üyesi olarak görev yaptı. Beştaş ayrıca HDP Grup Başkan Vekilliği görevini yürüttü.Evli olan Beştaş'ın iki çocuğu bulunmaktadır.

https://sputniknews.com.tr/20240214/iyi-partinin-hatay-buyuksehir-belediye-baskan-adayi-belli-oldu-1080714495.html

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