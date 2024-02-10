https://sputniknews.com.tr/20240210/iyi-parti-istanbul-belediye-baskan-adayi-bugra-kavuncu-kimdir--1080589664.html

İYİ Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu Kimdir ?

İYİ Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu Kimdir ?

31 Mart'ta gerçekleşecek Yerel Seçimler'de öne çıkan partilerden İYİ Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu kimdir? 10.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-10T00:59+0300

2024-02-10T00:59+0300

2024-02-10T01:00+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

31 mart yerel seçimleri

iyi parti

buğra kavuncu

satuk buğra kavuncu

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Seçimlere şu ana kadar ittifaksız gireceğini açıklayan İYİ Parti, İstanbul İl Sözcüsü Buğra Kavuncu'yu İstanbul Belediye Başkan olarak açıkladı. Peki Buğra Kavuncu kimdir?1973 yılında Ankara'da doğan Buğra Kavuncu, baba tarafından aslen Adana Ceyhanlıdır. Kanada'da başladığı öğrenim hayatına Ankara Çizmeci İlkokulu'nda devam eden Buğra Kavuncu, Ortaokulu ise Namık Kemal Ortaokulu'nda Lise öğrenimini Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünden 1996 yılında mezun olan Kavuncu, Üniversiteyi bitirdikten sonra, yurtiçi ve yurtdışında satış-pazarlama ve yatırım alanında faaliyetlerde bulundu.İş hayatı Profesyonel anlamda iş hayatına 2006 yılında BASF şirketinde başlayan Buğra Kavuncu, BASF Const-ruction Chemicals Central Asa LLP'de, 2008-2010 yılları arasında ise BASF Central Asa'da Genel Müdür olarak çalıştı.1997 yılında Kazakistan'ın Almatı şehrinde genç bir girişimci olarak iş hayatına atılan Saltuk Buğra Kavuncu, ortaklarıyla beraber kurduğu şirketin büyüterek Orta Asya'da bilinen bir marka haline getirdi. İş hayatında başarılı bir performans gösteren Kavuncu, uluslararası bir firmada üst düzey yönetici olarak 13 yıl boyuncu Orta Asya'da ve yaklaşık 3 yıl İsviçre'de görev yaptı. Buğra Kavuncu, 2016 yılından beri çok uluslu bir şirketin, Türkiye ve Azerbaycan CEO'sudur. Kavuncu, 30 Mart 2018 tarihinde bu görevinden istifa ederek, yönetim, sanayi ve ticaret alanındaki uluslararası birikim ve tecrübelerin ülkesi için değerlendirdi.Özel hayatı ve siyaset Üniversite yıllarından itibaren, Türkiye ve Kazakistan'da farklı sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler alarak, profesyonel yaşantısının yanı sıra sosyal hayata da katkı sağlayan Kavuncu, İngilizce, Rusça ve Kazakça bilmekte olan Kavuncu, evli ve 3 çocuk babasıdır. 2018 tarihinde Saltuk Bağra Kavuncu İYİ Parti İstanbul İl Başkanı olmuştur. Ayrıca partide İYİ Genel İdare Kurulu üyesi ve parti sözcüsü görevlerinde de yer almıştır.

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31 mart yerel seçimleri, iyi parti, buğra kavuncu, satuk buğra kavuncu