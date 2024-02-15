https://sputniknews.com.tr/20240215/ekrem-imamoglu-kimdir-1080770993.html

Ekrem İmamoğlu kimdir?

Ekrem İmamoğlu kimdir?

Sputnik Türkiye

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, bir kez daha Ekrem İmamoğlu oldu. Peki, Ekrem İmamoğlu kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?.. 15.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-15T16:49+0300

2024-02-15T16:49+0300

2024-02-15T16:57+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

ekrem imamoğlu

dilek imamoğlu

chp

istanbul

belediye

belediye başkanı

31 mart yerel seçimleri

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Ekrem İmamoğlu, 4 Haziran 1970'te Trabzon'da doğdu.İmamoğlu ne mezunu?1987'de eğitimini İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde tamamladı. 1990'ların başında bir yıl süreyle Anavatan Partisi'nin gençlik kollarında görev aldı. Yüksek lisans eğitimini de yine İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında tamamladı.1992'de inşaat işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı ve bu şirkette yönetim kurulu başkanlığı yaptı.İmamoğlu CHP'ye ne zaman dahil oldu?İmamoğlu, 2008'de CHP üyesi olduktan sonra 2009 Türkiye yerel seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu fakat partisi tarafından aday gösterilmedi. 16 Eylül 2009'da CHP Merkez Yürütme Kurulu tarafından CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na atandı. 2014 Türkiye yerel seçimlerine CHP'nin Beylikdüzü belediye başkanı adayı olarak katıldı ve partisinin bir önceki seçimde yüzde 30 olan oy oranını yüzde 50.8'e çıkararak Beylikdüzü belediye başkanı oldu.Ekrem İmamoğlu, 18 Aralık 2018'de yapılan aday tanıtım toplantısında CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak açıklanmıştı. 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerin sonrasında Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, kendilerindeki son bilgiye göre Ekrem İmamoğlu'nun 4 milyon 159 bin 650 oy alarak AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Binali Yıldırım'ın önünde olduğunu açıkladı. AK Parti İstanbul İl Örgütü ise 2 Nisan günü, geçersiz oyların yeniden sayılması ve hatalı sandık tutanaklarının düzeltilmesi talebiyle itirazda bulundu ve itirazın YSK tarafından kabul edilmesiyle birlikte geçersiz oyların yeniden sayımına başlandı. 2019'da İBB Başkanı olduYeniden sayım işlemlerinin 17 Nisan 2019 tarihi itibarıyla tamamlanmasıyla birlikte Ekrem İmamoğlu'nun 4 milyon 169 bin 765 oy alarak seçimi, 4 milyon 156 bin 36 oy alan rakibi Binali Yıldırım'ın önünde tamamladığı açıklandı. İmamoğlu aynı gün YSK İstanbul İl Seçim Kurulundan mazbatasını alarak göreve başladı.18 Kasım 1995'te Dilek Kaya ile evlenen İmamoğlu'nun, Mehmet Selim, Semih ve Beren adlı üç çocuğu vardır.

https://sputniknews.com.tr/20240214/imamoglu-acikladi-kanal-istanbulun-imar-plani-iptal-edildi-1080720246.html

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