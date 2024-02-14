https://sputniknews.com.tr/20240214/imamoglu-acikladi-kanal-istanbulun-imar-plani-iptal-edildi-1080720246.html
İmamoğlu açıkladı: Kanal İstanbul'un imar planı iptal edildi
İmamoğlu açıkladı: Kanal İstanbul'un imar planı iptal edildi
Sputnik Türkiye
İBB’nin Kanal İstanbul Projesi’nin imar planına ilişkin açtığı davada mahkeme, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın işleminin hukuka uygun... 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T12:26+0300
2024-02-14T12:26+0300
2024-02-14T12:27+0300
türkiye
kanal istanbul
ekrem imamoğlu
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Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberina göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB olarak açtıkları dava sonucunda İstanbul 11. İdare Mahkemesi’nin Kanal İstanbul Yenişehir Rezerv Yapı Alanı imar planını iptal ettiğini açıkladı.
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kanal istanbul,kanal istanbul iptal,kanal istanbul son durum ne
kanal istanbul,kanal istanbul iptal,kanal istanbul son durum ne
İmamoğlu açıkladı: Kanal İstanbul'un imar planı iptal edildi
12:26 14.02.2024 (güncellendi: 12:27 14.02.2024)
Ayrıntılar geliyor
İBB’nin Kanal İstanbul Projesi’nin imar planına ilişkin açtığı davada mahkeme, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın işleminin hukuka uygun olmadığına hükmetti. Kararı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu duyurdu.
Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberina göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB olarak açtıkları dava sonucunda İstanbul 11. İdare Mahkemesi’nin Kanal İstanbul Yenişehir Rezerv Yapı Alanı imar planını iptal ettiğini açıkladı.