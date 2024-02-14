https://sputniknews.com.tr/20240214/imamoglu-acikladi-kanal-istanbulun-imar-plani-iptal-edildi-1080720246.html

İmamoğlu açıkladı: Kanal İstanbul'un imar planı iptal edildi

İmamoğlu açıkladı: Kanal İstanbul'un imar planı iptal edildi

Sputnik Türkiye

İBB’nin Kanal İstanbul Projesi’nin imar planına ilişkin açtığı davada mahkeme, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın işleminin hukuka uygun... 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T12:26+0300

2024-02-14T12:26+0300

2024-02-14T12:27+0300

türkiye

kanal istanbul

ekrem imamoğlu

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0d/1080688877_0:30:3074:1759_1920x0_80_0_0_f5de11eaeaf6ace7f446b8ca55c8293b.jpg

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberina göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB olarak açtıkları dava sonucunda İstanbul 11. İdare Mahkemesi’nin Kanal İstanbul Yenişehir Rezerv Yapı Alanı imar planını iptal ettiğini açıkladı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kanal istanbul,kanal istanbul iptal,kanal istanbul son durum ne